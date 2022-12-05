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ВСУ обстреляли Храм Рождества Христова в Донецке - РИА Новости Крым, 05.12.2022
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ВСУ обстреляли Храм Рождества Христова в Донецке
ВСУ обстреляли Храм Рождества Христова в Донецке - РИА Новости Крым, 05.12.2022
ВСУ обстреляли Храм Рождества Христова в Донецке
В результате очередного обстрела Донецка со стороны ВСУ повреждения получило здание Храма Рождества Христова в Ворошиловском районе города. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T08:45
2022-12-05T08:51
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В результате очередного обстрела Донецка со стороны ВСУ повреждения получило здание Храма Рождества Христова в Ворошиловском районе города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Как сообщает РИА Новости, в результате обстрела частично обрушилась кровля и фасад здания.По информации Кулемзина, обстрел Ворошиловского района произведен в 2:49. Из населенного пункта Тоненькое украинские боевики выпустили по городу десять ракет "Град". В результате попаданий также загорелись нескольких зданий в районе Пожарной площади, в нескольких домах нарушено остекление. В направлении Куйбышевского и Киевского районов накануне ВСУ выпустили в общей сложности семь снарядов калибром 155 мм.Обстрелы гражданской инфраструктуры и жилых районов Донецка со стороны ВСУ продолжаются регулярно. 2 декабря в результате обстрела погибли два человека.
https://crimea.ria.ru/20221202/ukraina-iz-gradov-obstrelyala-donetsk-est-pogibshie-1125649672.html
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донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), происшествия
ВСУ обстреляли Храм Рождества Христова в Донецке

Храм Рождества Христова в Донецке попал под обстрел украинских боевиков

08:45 05.12.2022 (обновлено: 08:51 05.12.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация на линии соприкосновения в Донецкой области
Ситуация на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В результате очередного обстрела Донецка со стороны ВСУ повреждения получило здание Храма Рождества Христова в Ворошиловском районе города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате ночного обстрела Ворошиловского района зафиксировано возгорание двух зданий. Получил повреждения Храм Рождества Христова", - написал градоначальник.
Как сообщает РИА Новости, в результате обстрела частично обрушилась кровля и фасад здания.
По информации Кулемзина, обстрел Ворошиловского района произведен в 2:49. Из населенного пункта Тоненькое украинские боевики выпустили по городу десять ракет "Град". В результате попаданий также загорелись нескольких зданий в районе Пожарной площади, в нескольких домах нарушено остекление. В направлении Куйбышевского и Киевского районов накануне ВСУ выпустили в общей сложности семь снарядов калибром 155 мм.
Обстрелы гражданской инфраструктуры и жилых районов Донецка со стороны ВСУ продолжаются регулярно. 2 декабря в результате обстрела погибли два человека.
Показательные выступления военнослужащих отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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Украина из "Градов" обстреляла Донецк, есть погибшие
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