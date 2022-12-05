https://crimea.ria.ru/20221205/vsu-obstrelyali-khram-rozhdestva-khristova-v-donetske-1125682624.html

ВСУ обстреляли Храм Рождества Христова в Донецке

ВСУ обстреляли Храм Рождества Христова в Донецке - РИА Новости Крым, 05.12.2022

ВСУ обстреляли Храм Рождества Христова в Донецке

В результате очередного обстрела Донецка со стороны ВСУ повреждения получило здание Храма Рождества Христова в Ворошиловском районе города. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T08:45

2022-12-05T08:45

2022-12-05T08:51

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/05/1119434334_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_2d6b61d46eb635ff8248a2bb397228b8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В результате очередного обстрела Донецка со стороны ВСУ повреждения получило здание Храма Рождества Христова в Ворошиловском районе города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Как сообщает РИА Новости, в результате обстрела частично обрушилась кровля и фасад здания.По информации Кулемзина, обстрел Ворошиловского района произведен в 2:49. Из населенного пункта Тоненькое украинские боевики выпустили по городу десять ракет "Град". В результате попаданий также загорелись нескольких зданий в районе Пожарной площади, в нескольких домах нарушено остекление. В направлении Куйбышевского и Киевского районов накануне ВСУ выпустили в общей сложности семь снарядов калибром 155 мм.Обстрелы гражданской инфраструктуры и жилых районов Донецка со стороны ВСУ продолжаются регулярно. 2 декабря в результате обстрела погибли два человека.

https://crimea.ria.ru/20221202/ukraina-iz-gradov-obstrelyala-donetsk-est-pogibshie-1125649672.html

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), происшествия