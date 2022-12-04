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Российская армия ведет успешное наступление в районе Артемовска - РИА Новости Крым, 04.12.2022
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Российская армия ведет успешное наступление в районе Артемовска
Российская армия ведет успешное наступление в районе Артемовска - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Российская армия ведет успешное наступление в районе Артемовска
Более 50 украинских военных погибли в результате успешных наступательных действий российской армии в районе Артемовска ДНР. Об этом в воскресенье сообщили в... РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-04T14:53
2022-12-04T14:58
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Более 50 украинских военных погибли в результате успешных наступательных действий российской армии в районе Артемовска ДНР. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России."На Донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики", - уточнили в ведомстве.Под огнем российской армии уничтожено более полусотни военных ВСУ и техника противника."В результате огневого поражения и действий российских войск за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ", - уточнили в Минобороны.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, российские войска освободили ряд поселков в Донецкой Народной Республике, в том числе Курдюмовку, Белогоровку, Перше Травня и Андреевка.
https://crimea.ria.ru/20221202/ukrainskoe-nastuplenie-na-ldnr-podavleno-unichtozheny-sotni-boevikov-1125652251.html
https://crimea.ria.ru/20221203/situatsiya-na-linii-soprikosnoveniya-svodka-za-sutki-1125664529.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр)
Российская армия ведет успешное наступление в районе Артемовска

МО: более 50 военных ВСУ уничтожены в результате успешного наступления ВС РФ в Артемовске

14:53 04.12.2022 (обновлено: 14:58 04.12.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Более 50 украинских военных погибли в результате успешных наступательных действий российской армии в районе Артемовска ДНР. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.
"На Донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики", - уточнили в ведомстве.
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Главный редактор: Гаврилова А.В.
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