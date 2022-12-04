https://crimea.ria.ru/20221204/rossiyskaya-armiya-vedet-uspeshnoe-nastuplenie-v-rayone-artemovska-1125674727.html

Российская армия ведет успешное наступление в районе Артемовска

Российская армия ведет успешное наступление в районе Артемовска - РИА Новости Крым, 04.12.2022

Российская армия ведет успешное наступление в районе Артемовска

Более 50 украинских военных погибли в результате успешных наступательных действий российской армии в районе Артемовска ДНР. Об этом в воскресенье сообщили в... РИА Новости Крым, 04.12.2022

2022-12-04T14:53

2022-12-04T14:53

2022-12-04T14:58

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Более 50 украинских военных погибли в результате успешных наступательных действий российской армии в районе Артемовска ДНР. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России."На Донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики", - уточнили в ведомстве.Под огнем российской армии уничтожено более полусотни военных ВСУ и техника противника."В результате огневого поражения и действий российских войск за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ", - уточнили в Минобороны.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, российские войска освободили ряд поселков в Донецкой Народной Республике, в том числе Курдюмовку, Белогоровку, Перше Травня и Андреевка.

https://crimea.ria.ru/20221202/ukrainskoe-nastuplenie-na-ldnr-podavleno-unichtozheny-sotni-boevikov-1125652251.html

https://crimea.ria.ru/20221203/situatsiya-na-linii-soprikosnoveniya-svodka-za-sutki-1125664529.html

донецкая народная республика (днр)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр)