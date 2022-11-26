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Главные события и заявления дня: 26 ноября

Главные события и заявления дня: 26 ноября - РИА Новости Крым, 26.11.2022

Главные события и заявления дня: 26 ноября

Скоропостижно скончался глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Минобороны обнародовало новые данные о работе биолабораторий США на Украине. Девять российских... РИА Новости Крым, 26.11.2022

2022-11-26T20:32

2022-11-26T20:32

2022-11-26T21:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Скоропостижно скончался глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Минобороны обнародовало новые данные о работе биолабораторий США на Украине. Девять российских военнослужащих вернулись из плена ВСУ. В Минздраве предупредили о "наступлении" свиного гриппа. Эксперт уточнил нюансы по оплате услуг ЖКХ с 1 декабря.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Скончался глава МИД Белоруссии Владимир Макей О скоропостижной кончине главы белорусского МИД Владимира Макея сообщило агентство БелТА, ссылаясь на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.В посольстве России в Республике Беларусь заявили, что глубоко потрясены известием о кончине белорусского коллеги. США испытывали биологическое оружие на военнослужащих ВСУ Пентагон разрабатывал биологическое оружие в украинских лабораториях у самых границ РФ, используя в качестве испытуемых украинских военнослужащих. Об этом заявил начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Он также привел выдержки из документа, которым подтверждалось, что под видом безобидных исследований в США производились испытания, предполагающие смертельный исход для участников экспериментов. Девять российских военнослужащих вернулись из плена Еще одна группа военнослужащих ВС РФ из девяти человек возвращена из украинского плена. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что это стало возможным в результате переговорного процесса.В Минздраве предупредили о "наступлении" свиного гриппа В России стал активно распространяться свиной грипп, об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В этом сезоне активно стал распространяться грипп H1N1", – сказал Мурашко.Он также оценил возможность защититься от него вакцинацией. Что будет с оплатой услуг по содержанию домов с 1 декабря Повышение тарифов ЖКХ на 11,4% с 1 декабря этого года не коснется услуг по содержанию домов и взносов на капремонт. Об этом сообщил директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров. Он также уточнил, когда начнут приходить квитанции за услуги, оплата за которые будет повышена.

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https://crimea.ria.ru/20221126/situatsiya-na-linii-soprikosnoveniya--svodka-minoborony-1125558198.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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