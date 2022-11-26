Свиной грипп наступает – Минздрав РФ
Мурашко: свиной грипп (H1N1) стал активно распространяться в России в текущем сезоне
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи во время вакцинации против гриппа
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В России стал активно распространяться свиной грипп (H1N1), поэтому большое значение сегодня имеет своевременная вакцинация. Об этом на Армянско-Российском форуме по здравоохранению заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В этом сезоне активно стал распространяться грипп H1N1, плюс риносинцитиальный вирус (пневмовирус, поражающий преимущественно отделы нижних дыхательных путей – ред.), аденовирусная инфекция, поэтому профилактическое направление – вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции – все это имеет значение", – цитирует Мурашко РИА Новости.
Министр подчеркнул: тем, кто еще не прошел вакцинацию против гриппа, непременно следует привиться. Также пора ревакцинироваться тем, кто прививался от COVID-19 более полугода назад. Мурашко напомнил, что сегодня в России для этого также доступна интраназальная вакцина "Спутник".
В начале ноября сообщалось, что назальной вакциной от ковида стали прививать в Севастополе. Неделей позже этот способ уберечься от коронавируса стал доступен по всему Крыму.