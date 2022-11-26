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Свиной грипп наступает – Минздрав РФ - РИА Новости Крым, 26.11.2022
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Свиной грипп наступает – Минздрав РФ
Свиной грипп наступает – Минздрав РФ - РИА Новости Крым, 26.11.2022
Свиной грипп наступает – Минздрав РФ
В России стал активно распространяться свиной грипп (H1N1), поэтому большое значение сегодня имеет своевременная вакцинация. Об этом на Армянско-Российском... РИА Новости Крым, 26.11.2022
2022-11-26T11:05
2022-11-26T11:05
здоровье
здравоохранение в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В России стал активно распространяться свиной грипп (H1N1), поэтому большое значение сегодня имеет своевременная вакцинация. Об этом на Армянско-Российском форуме по здравоохранению заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Министр подчеркнул: тем, кто еще не прошел вакцинацию против гриппа, непременно следует привиться. Также пора ревакцинироваться тем, кто прививался от COVID-19 более полугода назад. Мурашко напомнил, что сегодня в России для этого также доступна интраназальная вакцина "Спутник".В начале ноября сообщалось, что назальной вакциной от ковида стали прививать в Севастополе. Неделей позже этот способ уберечься от коронавируса стал доступен по всему Крыму.
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здоровье, здравоохранение в россии, общество
Свиной грипп наступает – Минздрав РФ

Мурашко: свиной грипп (H1N1) стал активно распространяться в России в текущем сезоне

11:05 26.11.2022
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи во время вакцинации против гриппа
Врач скорой медицинской помощи во время вакцинации против гриппа - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости . Николай Хижняк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В России стал активно распространяться свиной грипп (H1N1), поэтому большое значение сегодня имеет своевременная вакцинация. Об этом на Армянско-Российском форуме по здравоохранению заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В этом сезоне активно стал распространяться грипп H1N1, плюс риносинцитиальный вирус (пневмовирус, поражающий преимущественно отделы нижних дыхательных путей – ред.), аденовирусная инфекция, поэтому профилактическое направление – вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции – все это имеет значение", – цитирует Мурашко РИА Новости.
Министр подчеркнул: тем, кто еще не прошел вакцинацию против гриппа, непременно следует привиться. Также пора ревакцинироваться тем, кто прививался от COVID-19 более полугода назад. Мурашко напомнил, что сегодня в России для этого также доступна интраназальная вакцина "Спутник".
В начале ноября сообщалось, что назальной вакциной от ковида стали прививать в Севастополе. Неделей позже этот способ уберечься от коронавируса стал доступен по всему Крыму.
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