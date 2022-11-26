https://crimea.ria.ru/20221126/svinoy-gripp-nastupaet--minzdrav-rf-1125555511.html

Свиной грипп наступает – Минздрав РФ

Свиной грипп наступает – Минздрав РФ - РИА Новости Крым, 26.11.2022

Свиной грипп наступает – Минздрав РФ

В России стал активно распространяться свиной грипп (H1N1), поэтому большое значение сегодня имеет своевременная вакцинация. Об этом на Армянско-Российском... РИА Новости Крым, 26.11.2022

2022-11-26T11:05

2022-11-26T11:05

2022-11-26T11:05

здоровье

здравоохранение в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В России стал активно распространяться свиной грипп (H1N1), поэтому большое значение сегодня имеет своевременная вакцинация. Об этом на Армянско-Российском форуме по здравоохранению заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Министр подчеркнул: тем, кто еще не прошел вакцинацию против гриппа, непременно следует привиться. Также пора ревакцинироваться тем, кто прививался от COVID-19 более полугода назад. Мурашко напомнил, что сегодня в России для этого также доступна интраназальная вакцина "Спутник".В начале ноября сообщалось, что назальной вакциной от ковида стали прививать в Севастополе. Неделей позже этот способ уберечься от коронавируса стал доступен по всему Крыму.

https://crimea.ria.ru/20221121/pervaya-volna-grippa-v-krymu--prognoz-rospotrebnadzora-1125458017.html

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здоровье, здравоохранение в россии, общество