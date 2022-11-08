https://crimea.ria.ru/20221108/v-sevastopole-nachali-privivat-nazalnoy-vaktsinoy-ot-covid-19-1125282323.html

В Севастополе начали прививать назальной вакциной от COVID-19

В Севастополе начали прививать назальной вакциной от COVID-19 - РИА Новости Крым, 08.11.2022

В Севастополе начали прививать назальной вакциной от COVID-19

В Севастополе стартовала новая волна прививочной кампании против COVID-19 с использованием назальной вакцины "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T16:41

2022-11-08T16:41

2022-11-08T16:41

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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовала новая волна прививочной кампании против COVID-19 с использованием назальной вакцины "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. "Во все поликлиники и прививочные пункты Севастополя поступили насадки-распылители для проведения назальной вакцинации от коронавируса", – говорится в сообщении.Отмечается, что всего доступны 86 тысяч доз. По словам специалиста, для проведения назальной вакцинации на шприц с препаратом "Спутник V" вместо иглы надевается особая насадка с распыляющим фильтром, с помощью которой вакцина безболезненно вводится в носовую полость.При этом иммунитет формируется иначе, хотя уровень его повышается так же, как и при уколе, добавил он. "Максимальная концентрация антител формируется в носовых пазухах, потому что там происходит первая встреча вируса с нашим организмом, и вирус в первую очередь оседает на слизистой носа", – рассказал медик.

https://crimea.ria.ru/20221026/v-rossii-vyyavili-novye-varianty-koronavirusa-1125092724.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе