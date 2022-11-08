https://crimea.ria.ru/20221108/v-sevastopole-nachali-privivat-nazalnoy-vaktsinoy-ot-covid-19-1125282323.html
В Севастополе начали прививать назальной вакциной от COVID-19
В Севастополе начали прививать назальной вакциной от COVID-19 - РИА Новости Крым, 08.11.2022
В Севастополе начали прививать назальной вакциной от COVID-19
В Севастополе стартовала новая волна прививочной кампании против COVID-19 с использованием назальной вакцины "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T16:41
2022-11-08T16:41
2022-11-08T16:41
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовала новая волна прививочной кампании против COVID-19 с использованием назальной вакцины "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. "Во все поликлиники и прививочные пункты Севастополя поступили насадки-распылители для проведения назальной вакцинации от коронавируса", – говорится в сообщении.Отмечается, что всего доступны 86 тысяч доз. По словам специалиста, для проведения назальной вакцинации на шприц с препаратом "Спутник V" вместо иглы надевается особая насадка с распыляющим фильтром, с помощью которой вакцина безболезненно вводится в носовую полость.При этом иммунитет формируется иначе, хотя уровень его повышается так же, как и при уколе, добавил он. "Максимальная концентрация антител формируется в носовых пазухах, потому что там происходит первая встреча вируса с нашим организмом, и вирус в первую очередь оседает на слизистой носа", – рассказал медик.
https://crimea.ria.ru/20221026/v-rossii-vyyavili-novye-varianty-koronavirusa-1125092724.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе
В Севастополе начали прививать назальной вакциной от COVID-19
В Севастополе начали прививать от коронавируса назальной вакциной
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовала новая волна прививочной кампании против COVID-19 с использованием назальной вакцины "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Во все поликлиники и прививочные пункты Севастополя поступили насадки-распылители для проведения назальной вакцинации от коронавируса", – говорится в сообщении.
Отмечается, что всего доступны 86 тысяч доз.
Ранее главный внештатный специалист-эпидемиолог севастопольского депздрава Сергей Грыга уточнял РИА Новости Крым, что назальную вакцину можно использовать исключительно для ревакцинации и только людям в возрасте от 18 до 60 лет. При этом неважно, каким препаратом вакцинировались в первый раз. Главное -сделать это через полгода после вакцинации – однократно или спустя год – в два этапа.
По словам специалиста, для проведения назальной вакцинации на шприц с препаратом "Спутник V" вместо иглы надевается особая насадка с распыляющим фильтром, с помощью которой вакцина безболезненно вводится в носовую полость.
При этом иммунитет формируется иначе, хотя уровень его повышается так же, как и при уколе, добавил он.
"Максимальная концентрация антител формируется в носовых пазухах, потому что там происходит первая встреча вируса с нашим организмом, и вирус в первую очередь оседает на слизистой носа", – рассказал медик.