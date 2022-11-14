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В Крыму можно привиться назальной вакциной против COVID-19
В Крыму можно привиться назальной вакциной против COVID-19 - РИА Новости Крым, 14.11.2022
В Крыму можно привиться назальной вакциной против COVID-19
Первая партия насадок для интраназальной вакцинации против коронавируса поступила в Крым, сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский. РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T14:56
2022-11-14T14:56
2022-11-14T14:56
здравоохранение в крыму и севастополе
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коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Первая партия насадок для интраназальной вакцинации против коронавируса поступила в Крым, сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.С сегодняшнего дня интраназальная вакцинация против коронавируса доступна во всех поликлиниках Крыма, добавил он.При интраназальном способе вакцину вводят при помощи дозирующего устройства в один носовой вход на вдохе. Перед введением препарата пациента просят проверить проходимость носовых ходов, поочередно закрывая один носовой ход и делая несколько вдохов. После интраназального введения вакцины пациенту следует в течение двух часов исключить курение, прием пищи и жидкости.
https://crimea.ria.ru/20221108/v-sevastopole-nachali-privivat-nazalnoy-vaktsinoy-ot-covid-19-1125282323.html
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здравоохранение в крыму и севастополе, общество, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
В Крыму можно привиться назальной вакциной против COVID-19
Минздрав Крыма: в регион поступила первая партия назальной вакцины "Спутник V"