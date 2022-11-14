Рейтинг@Mail.ru
В Крыму можно привиться назальной вакциной против COVID-19 - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221114/v-krymu-mozhno-privitsya-nazalnoy-vaktsinoy-protiv-covid-19--1125361559.html
В Крыму можно привиться назальной вакциной против COVID-19
В Крыму можно привиться назальной вакциной против COVID-19 - РИА Новости Крым, 14.11.2022
В Крыму можно привиться назальной вакциной против COVID-19
Первая партия насадок для интраназальной вакцинации против коронавируса поступила в Крым, сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский. РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T14:56
2022-11-14T14:56
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0e/1124503706_0:122:3021:1821_1920x0_80_0_0_47d8d343e7c1f7c050318ada542f9cc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Первая партия насадок для интраназальной вакцинации против коронавируса поступила в Крым, сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.С сегодняшнего дня интраназальная вакцинация против коронавируса доступна во всех поликлиниках Крыма, добавил он.При интраназальном способе вакцину вводят при помощи дозирующего устройства в один носовой вход на вдохе. Перед введением препарата пациента просят проверить проходимость носовых ходов, поочередно закрывая один носовой ход и делая несколько вдохов. После интраназального введения вакцины пациенту следует в течение двух часов исключить курение, прием пищи и жидкости.
https://crimea.ria.ru/20221108/v-sevastopole-nachali-privivat-nazalnoy-vaktsinoy-ot-covid-19-1125282323.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0e/1124503706_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_084ef3c2f55b8967c0211099b75d5d5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здравоохранение в крыму и севастополе, общество, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
В Крыму можно привиться назальной вакциной против COVID-19

Минздрав Крыма: в регион поступила первая партия назальной вакцины "Спутник V"

14:56 14.11.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКлинические испытания назальной вакцины
Клинические испытания назальной вакцины - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Первая партия насадок для интраназальной вакцинации против коронавируса поступила в Крым, сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.
"В Республику Крым поступила первая партия насадок-распылителей для интраназального введения вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник V". Всего в регион поступило 55 тысяч дозирующих устройств – это насадки-распылители на шприц для назального применения лекарственных средств", - цитирует Лясковского пресс-служба минздрава региона.
С сегодняшнего дня интраназальная вакцинация против коронавируса доступна во всех поликлиниках Крыма, добавил он.
При интраназальном способе вакцину вводят при помощи дозирующего устройства в один носовой вход на вдохе. Перед введением препарата пациента просят проверить проходимость носовых ходов, поочередно закрывая один носовой ход и делая несколько вдохов. После интраназального введения вакцины пациенту следует в течение двух часов исключить курение, прием пищи и жидкости.
Шприц с насадкой-распылителем для назального введения вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 16:41
В Севастополе начали прививать назальной вакциной от COVID-19
 
Здравоохранение в Крыму и СевастополеОбществоКоронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:39Группировка ВС РФ не допустит вражеского прорыва к Крыму – Константинов
16:33В Ялте продавца магазина осудили за продажу алкоголя подросткам
16:20В Саках строят новую набережную
15:51Эксперт: теракт в Стамбуле – сигнал Эрдогану из-за океана
15:37Свыше 40 млрд рублей направят на производство авиадвигателей в РФ
14:59Севастополь дал 15 скорых для эвакуации детей-инвалидов на Херсонщине
14:56В Крыму можно привиться назальной вакциной против COVID-19
14:44Павловка полностью перешла под контроль РФ
14:38Смертельное ДТП в Симферополе: погиб водитель буксируемой машины
14:36Схроны с оружием диверсантов обнаружили в Херсонской области
14:33Под Херсоном разрушен склад украинской техники и вооружения
14:05Российские войска отбили наступления ВСУ в ЛНР и ДНР
13:58Песков объяснил решение Путина не ехать на саммит G20
13:46ВСУ опять обстреляли Курскую область: разрушения на сахарном заводе
13:44В Кремле прокомментировали сообщение о переговорах РФ и США в Турции
13:31В Крыму водитель автобуса ответит перед судом за смерть пешехода
13:20Полмиллиона за "откуп" дочери: как в Севастополе обманывают пожилых
13:05Спецсессия ООН по "репарациям": решится ли Запад присвоить активы России
12:53Крымчанин до смерти избил приятеля на кладбище Армянска
12:49Памятные знаки героям СВО должны войти в турмаршруты в Крыму - мнение
Лента новостейМолния