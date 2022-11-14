https://crimea.ria.ru/20221114/v-krymu-mozhno-privitsya-nazalnoy-vaktsinoy-protiv-covid-19--1125361559.html

В Крыму можно привиться назальной вакциной против COVID-19

В Крыму можно привиться назальной вакциной против COVID-19 - РИА Новости Крым, 14.11.2022

В Крыму можно привиться назальной вакциной против COVID-19

Первая партия насадок для интраназальной вакцинации против коронавируса поступила в Крым, сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский. РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T14:56

2022-11-14T14:56

2022-11-14T14:56

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Первая партия насадок для интраназальной вакцинации против коронавируса поступила в Крым, сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.С сегодняшнего дня интраназальная вакцинация против коронавируса доступна во всех поликлиниках Крыма, добавил он.При интраназальном способе вакцину вводят при помощи дозирующего устройства в один носовой вход на вдохе. Перед введением препарата пациента просят проверить проходимость носовых ходов, поочередно закрывая один носовой ход и делая несколько вдохов. После интраназального введения вакцины пациенту следует в течение двух часов исключить курение, прием пищи и жидкости.

https://crimea.ria.ru/20221108/v-sevastopole-nachali-privivat-nazalnoy-vaktsinoy-ot-covid-19-1125282323.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в крыму и севастополе, общество, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф