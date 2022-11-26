https://crimea.ria.ru/20221126/umer-glava-mid-belorussii-vladimir-makey-1125559459.html

Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей

Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости Крым, 26.11.2022

Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей умер на на 65-м году жизни, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза. РИА Новости Крым, 26.11.2022

2022-11-26T16:52

2022-11-26T16:52

2022-11-26T17:06

белоруссия

политика

утраты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1a/1125559343_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_7c5424c402240e74779126bd3fe5c8d4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей умер на на 65-м году жизни, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.Уточняется, что смерть была скоропостижной.На официальном сайте МИД Беларуси сообщения о кончине министра в данный момент нет. Последняя новость касается событий вчерашнего дня, 25 ноября. Тогда Владимир Макей встречался архиепископом Анте Йозичем, Апостольским Нунцием, с которым, среди прочего, обсуждались вопросы дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Ватиканом за последние 30 лет.23 ноября Макей принимал участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).На 27 – 28 ноября в Минске запланировано совместное заседание коллегии иностранных дел России и Беларуси, в рамках которого должны были встретиться президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава белорусского МИД Владимир Макей и глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.Макей занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 20 августа 2012 года.

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, политика, утраты