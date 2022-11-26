https://crimea.ria.ru/20221126/umer-glava-mid-belorussii-vladimir-makey-1125559459.html
Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей
Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости Крым, 26.11.2022
Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей умер на на 65-м году жизни, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза. РИА Новости Крым, 26.11.2022
2022-11-26T16:52
2022-11-26T16:52
2022-11-26T17:06
белоруссия
политика
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей умер на на 65-м году жизни, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.Уточняется, что смерть была скоропостижной.На официальном сайте МИД Беларуси сообщения о кончине министра в данный момент нет. Последняя новость касается событий вчерашнего дня, 25 ноября. Тогда Владимир Макей встречался архиепископом Анте Йозичем, Апостольским Нунцием, с которым, среди прочего, обсуждались вопросы дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Ватиканом за последние 30 лет.23 ноября Макей принимал участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).На 27 – 28 ноября в Минске запланировано совместное заседание коллегии иностранных дел России и Беларуси, в рамках которого должны были встретиться президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава белорусского МИД Владимир Макей и глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.Макей занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 20 августа 2012 года.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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белоруссия, политика, утраты
Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей
️Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
16:52 26.11.2022 (обновлено: 17:06 26.11.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей умер на на 65-м году жизни, сообщает БелТА
со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.
Уточняется, что смерть была скоропостижной.
На официальном сайте МИД Беларуси сообщения о кончине министра в данный момент нет. Последняя новость касается событий вчерашнего дня, 25 ноября. Тогда Владимир Макей встречался архиепископом Анте Йозичем, Апостольским Нунцием, с которым, среди прочего, обсуждались вопросы дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Ватиканом за последние 30 лет.
23 ноября Макей принимал участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
На 27 – 28 ноября в Минске запланировано совместное заседание коллегии иностранных дел России и Беларуси, в рамках которого должны были встретиться президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава белорусского МИД Владимир Макей и глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.
Макей занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 20 августа 2012 года.