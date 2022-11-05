https://crimea.ria.ru/20221105/udary-po-ukraine-i-sevastopolskie-istorii-top-novostey-nedeli-1125238674.html

Удары по Украине и севастопольские истории: топ новостей недели

Удары по Украине и севастопольские истории: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 05.11.2022

Удары по Украине и севастопольские истории: топ новостей недели

Удары ВС РФ по энергообъектам Украины, реализация зерновой сделки, закрытие переправы через Днепр, а также севастопольские герои и антигерои. Недельный обзор... РИА Новости Крым, 05.11.2022

2022-11-05T15:49

2022-11-05T15:49

2022-11-05T15:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Удары ВС РФ по энергообъектам Украины, реализация зерновой сделки, закрытие переправы через Днепр, а также севастопольские герои и антигерои. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Удары РФ по энергообъектам УкраиныВо вторник в Министерстве обороны РФ сообщили, что массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления существенно нарушил управление группировками войск ВСУ и их тыловым обеспечением. По мнению военного эксперта Александр Хроленко, эти удары нужны для уничтожения логистики ВСУ на линии боевого прикосновения, при этом такая стратегия гуманна по отношению к мирному населению и к российским солдатам. Хроленко считает, что наступательная воздушная операция продолжится до тех пор, пока не достигнет своих целей. Он также выразил уверенность, что в отсутствии должного снабжения украинские войска не смогут долго продержаться на боевых позициях даже без прямых боевых столкновений с российскими военными.Перипетии "зерновой сделки"30 октября представители Турции, Украины и ООН согласовали план движения на 31 октября по морскому гуманитарному коридору 16 судов, идущих из Украины. Делегация ООН проинформировала об этом Москву, которая 29 октября объявила о выходе из зерновой сделки после попытки теракта, предпринятой Киевом в акватории Севастополя.Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров пояснил: это не означает, что Россия будет топить корабли с зерном, проход которых согласован без ее участия. Впрочем, 2 ноября Участие России в зерновой сделке было возобновлено благодаря полученным письменным гарантиям Украины о неиспользовании гуманитарного морского коридора для ведения боевых действий."Закрытый" Днепр2 ноября власти Херсона приняли решение временно прекратить транспортное сообщение через Днепр после завершения эвакуационных мероприятий с территории правобережья. Временный запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Понтонная переправа также прекращает свою работу. Запрет не распространяется на транспортные средства коммунальных служб и компаний, осуществляющих грузоперевозки продовольствия и медикаментов. Власти области заверили, что временное прекращение транспортного сообщения не отразится на обеспечении Херсона и области продовольствием и товарами первой необходимости.Севастопольский геройНа этой неделе радиотелеграфист боевой части связи сторожевого корабля "Ладный" ЧФ Артем Жильцов, первым обнаруживший беспилотный аппарат противника, движущийся в направлении Севастопольской бухты, был представлен к государственной награде.Исполняя обязанности вахтенного сигнальщика на посту противовоздушного наблюдения, он первым обнаружил неизвестный беспилотник, двигавшийся на вход в гавань. О приближающемся неизвестном объекте доложил вахтенному офицеру, что позволило огнем из корабельного вооружения уничтожить беспилотный аппарат и сорвать замысел противника по проведению теракта на кораблях ЧФ и гражданских судах, находящихся на рейде пункта базирования Севастополь.Скандал с дельфинами2 ноября в Севастополе на пляже в районе Парка Победы неизвестные лица выбросили в море дельфинов. Тревогу подняли неравнодушные очевидцы, к делу также подключились Росприроднадзор и прокуратура, а когда об истории узнал севастопольский губернатор Михаил Развожаев, он назвал этот случай вопиющим, а владельца животных, который это сделал – "монстром". Рано утром 3 ноября началась операция по спасению животных - на поиски афалин вышло судно со специалистами. Позже спасательную операцию приостановили, но мониторинг с берега продолжается. Найти пока афалин не удалось. В прокуратуре Севастополя сообщили, что человек, который привез и выбросил четырех дельфинов в море, – директор дельфинария Flipper. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.Позже из скандального дельфинария изъяли семь северных морских котиков, их перевезли на базу Коктебельского дельфинария.

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https://crimea.ria.ru/20221030/bespilotnyy-terror-sevastopolya-ekspert-otsenil-ugrozy-1125163337.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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