https://crimea.ria.ru/20221102/obrech-vsu-ekspert-nazval-tseli-udarov-vks-rf-po-energoobektam-ukrainy-1125203933.html
Обречь ВСУ: эксперт назвал цели ударов ВКС РФ по энергообъектам Украины
Обречь ВСУ: эксперт назвал цели ударов ВКС РФ по энергообъектам Украины - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Обречь ВСУ: эксперт назвал цели ударов ВКС РФ по энергообъектам Украины
Массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины нужны для уничтожения логистики ВСУ на линии боевого прикосновения. Такое мнение РИА Новости... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T08:45
2022-11-02T08:45
2022-11-02T08:45
министерство обороны рф
мнения
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины нужны для уничтожения логистики ВСУ на линии боевого прикосновения. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.Во вторник в Министерстве обороны РФ сообщили что массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления существенно нарушил управление группировками войск ВСУ и их тыловым обеспечением."Эта наступательная воздушная операция на мой взгляд будет продолжаться до тех пор, пока не достигнет своих целей. Это достаточно гуманно, по моему мнению, и по отношению к мирному населению и прежде всего по отношению к российским солдатам, которые сейчас на линии боевого соприкосновения", — сказал Хроленко.Он пояснил, что сейчас российские военные лишают ВСУ и присутствующие на Украине структуры НАТО энергетики "тонко и ювелирно", что приведет к изменению ситуации в рядах украинских боевиков.Он выразил уверенность, что в отсутствии должного снабжения украинские войска не смогут долго продержаться на боевых позициях даже без прямых боевых столкновений с Россией.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что причиной массированных ударов по Украине отчасти стал теракт в Севастополе, который Киев совершил в акватории Севастополя 29 октября. Ранним утром беспилотниками с воздуха и моря были атакованы корабли ЧФ и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах. После этого ВС РФ нанесли ряд массированных ударов по объектам энергосистемы Украины.
https://crimea.ria.ru/20221101/shoygu-obyasnil-tsel-udarov-po-ukrainskoy-infrastrukture-1125192175.html
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2022
Сергей Жабин
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Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
министерство обороны рф, мнения, украина, специальная военная операция рф на украине
Обречь ВСУ: эксперт назвал цели ударов ВКС РФ по энергообъектам Украины
Эксперт назвал цели ударов ВКС РФ по энергообъектам: уничтожить логистику и обречь ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины нужны для уничтожения логистики ВСУ на линии боевого прикосновения. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.
Во вторник в Министерстве обороны РФ сообщили
что массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления существенно нарушил управление группировками войск ВСУ и их тыловым обеспечением.
"Эта наступательная воздушная операция на мой взгляд будет продолжаться до тех пор, пока не достигнет своих целей. Это достаточно гуманно, по моему мнению, и по отношению к мирному населению и прежде всего по отношению к российским солдатам, которые сейчас на линии боевого соприкосновения", — сказал Хроленко.
Он пояснил, что сейчас российские военные лишают ВСУ и присутствующие на Украине структуры НАТО энергетики "тонко и ювелирно", что приведет к изменению ситуации в рядах украинских боевиков.
"Эти сбои приведут к большому системному коллапсированию. Вооруженные силы Украины в конце концов могут скатиться до так называемых оазисов, которые будут чем-то обеспечены, и их будет оставаться все меньше. Такого обеспечения, как прежде по всей линии боевого соприкосновения, уже не будет", — отметил эксперт.
Он выразил уверенность, что в отсутствии должного снабжения украинские войска не смогут долго продержаться на боевых позициях даже без прямых боевых столкновений с Россией.
"Без подвоза продовольствия, боеприпасов, резервов никакие термоядерные герои даже на наркотиках не смогут долго продержаться. Поэтому логистика — ключ к победе. Уничтожить логистику — значит обречь ВСУ на постепенное угасание даже без огневого поражения", — заверил Хроленко.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил
, что причиной массированных ударов по Украине отчасти стал теракт в Севастополе, который Киев совершил в акватории Севастополя 29 октября. Ранним утром беспилотниками с воздуха и моря были атакованы корабли ЧФ и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах. После этого ВС РФ нанесли ряд массированных ударов по объектам энергосистемы Украины.