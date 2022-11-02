Рейтинг@Mail.ru
Обречь ВСУ: эксперт назвал цели ударов ВКС РФ по энергообъектам Украины - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221102/obrech-vsu-ekspert-nazval-tseli-udarov-vks-rf-po-energoobektam-ukrainy-1125203933.html
Обречь ВСУ: эксперт назвал цели ударов ВКС РФ по энергообъектам Украины
Обречь ВСУ: эксперт назвал цели ударов ВКС РФ по энергообъектам Украины - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Обречь ВСУ: эксперт назвал цели ударов ВКС РФ по энергообъектам Украины
Массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины нужны для уничтожения логистики ВСУ на линии боевого прикосновения. Такое мнение РИА Новости... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T08:45
2022-11-02T08:45
министерство обороны рф
мнения
украина
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1b/1123064848_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_cc81837e20dda097cc6bdf3bab463662.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины нужны для уничтожения логистики ВСУ на линии боевого прикосновения. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.Во вторник в Министерстве обороны РФ сообщили что массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления существенно нарушил управление группировками войск ВСУ и их тыловым обеспечением."Эта наступательная воздушная операция на мой взгляд будет продолжаться до тех пор, пока не достигнет своих целей. Это достаточно гуманно, по моему мнению, и по отношению к мирному населению и прежде всего по отношению к российским солдатам, которые сейчас на линии боевого соприкосновения", — сказал Хроленко.Он пояснил, что сейчас российские военные лишают ВСУ и присутствующие на Украине структуры НАТО энергетики "тонко и ювелирно", что приведет к изменению ситуации в рядах украинских боевиков.Он выразил уверенность, что в отсутствии должного снабжения украинские войска не смогут долго продержаться на боевых позициях даже без прямых боевых столкновений с Россией.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что причиной массированных ударов по Украине отчасти стал теракт в Севастополе, который Киев совершил в акватории Севастополя 29 октября. Ранним утром беспилотниками с воздуха и моря были атакованы корабли ЧФ и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах. После этого ВС РФ нанесли ряд массированных ударов по объектам энергосистемы Украины.
https://crimea.ria.ru/20221101/shoygu-obyasnil-tsel-udarov-po-ukrainskoy-infrastrukture-1125192175.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1b/1123064848_154:0:1057:677_1920x0_80_0_0_09265963dfe5b2e05b418b1de4d79e13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, мнения, украина, специальная военная операция рф на украине
Обречь ВСУ: эксперт назвал цели ударов ВКС РФ по энергообъектам Украины

Эксперт назвал цели ударов ВКС РФ по энергообъектам: уничтожить логистику и обречь ВСУ

08:45 02.11.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины нужны для уничтожения логистики ВСУ на линии боевого прикосновения. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.
Во вторник в Министерстве обороны РФ сообщили что массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления существенно нарушил управление группировками войск ВСУ и их тыловым обеспечением.
"Эта наступательная воздушная операция на мой взгляд будет продолжаться до тех пор, пока не достигнет своих целей. Это достаточно гуманно, по моему мнению, и по отношению к мирному населению и прежде всего по отношению к российским солдатам, которые сейчас на линии боевого соприкосновения", — сказал Хроленко.
Он пояснил, что сейчас российские военные лишают ВСУ и присутствующие на Украине структуры НАТО энергетики "тонко и ювелирно", что приведет к изменению ситуации в рядах украинских боевиков.

"Эти сбои приведут к большому системному коллапсированию. Вооруженные силы Украины в конце концов могут скатиться до так называемых оазисов, которые будут чем-то обеспечены, и их будет оставаться все меньше. Такого обеспечения, как прежде по всей линии боевого соприкосновения, уже не будет", — отметил эксперт.

Он выразил уверенность, что в отсутствии должного снабжения украинские войска не смогут долго продержаться на боевых позициях даже без прямых боевых столкновений с Россией.

"Без подвоза продовольствия, боеприпасов, резервов никакие термоядерные герои даже на наркотиках не смогут долго продержаться. Поэтому логистика — ключ к победе. Уничтожить логистику — значит обречь ВСУ на постепенное угасание даже без огневого поражения", — заверил Хроленко.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что причиной массированных ударов по Украине отчасти стал теракт в Севастополе, который Киев совершил в акватории Севастополя 29 октября. Ранним утром беспилотниками с воздуха и моря были атакованы корабли ЧФ и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах. После этого ВС РФ нанесли ряд массированных ударов по объектам энергосистемы Украины.
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
Вчера, 14:32
Шойгу объяснил цель ударов по украинской инфраструктуре
 
Министерство обороны РФМненияУкраинаСпециальная военная операция РФ на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:27Ялтинец задержан за ложное сообщение об угрозе теракта в торговом центре
08:59Свет по часам: в областях Украины ввели графики аварийных отключений
08:56Невероятная жестокость: что творили фашисты в Крыму
08:49Неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями в Херсоне – СМИ
08:45Обречь ВСУ: эксперт назвал цели ударов ВКС РФ по энергообъектам Украины
08:16Политолог назвал две главные ошибки "коллективного Байдена"
07:53Крымские театры покажут бесплатные спектакли в День народного единства
07:28КФУ и Мелитопольский университет займутся охраной окружающей среды
07:02Средний уровень реагирования в Севастополе: что изменилось для туристов
03:28Свернут ли США помощь Украине в случае победы республиканцев – прогноз
00:01В Крыму прохладно: прогноз погоды на среду
22:04Главные события и заявления дня: 1 ноября
21:47Выбросивший собаку с пятого этажа севастополец отправится в колонию
21:13Сколько жителей Херсонщины прибыли в Севастополь
20:56Как россияне проводят ноябрьские каникулы – АТОР
20:23Запасы водохранилищ Крыма снизились
20:05Движения судов в рамках зерновой сделки приостановлено
20:03Сколько россиян имеют "финансовые подушки" – опрос
19:48Админресурс и "слив" Байдена: названы главные интриги выборов в США
19:33Сколько стоит безопасность в школах Крыма — власти
Лента новостейМолния