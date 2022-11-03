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Из скандального дельфинария в Севастополе изъяли морских котиков - РИА Новости Крым, 03.11.2022
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Из скандального дельфинария в Севастополе изъяли морских котиков
Из скандального дельфинария в Севастополе изъяли морских котиков - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Из скандального дельфинария в Севастополе изъяли морских котиков
В Севастополе у владельца дельфинария Flipper, который накануне выбросил дрессированных афалин в море, изъяли морских котиков. Об этом сообщил губернатор города РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T23:28
2022-11-03T23:32
михаил развожаев
севастополь
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе у владельца дельфинария Flipper, который накануне выбросил дрессированных афалин в море, изъяли морских котиков. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, в дельфинарии было семь северных морских котиков. "После вопиющего случая с дельфинами специалисты сразу начали говорить, что животные находятся в опасности. Сейчас морских котиков в специально оборудованных машинах перевозят на базу Коктебельского дельфинария. После переезда животным будет обеспечено содержание, питание и ветеринарный уход на необходимом для них уровне. Это было обязательным условием передачи котиков", - написал Развожаев в своем Telegram- канале.Он также поблагодарил за работу прокуратуру и полицию города, и добавил, что поиски дельфинов продолжатся завтра.В Севастополе накануне вечером горожане стали свидетелями, как неизвестные выпускают в море дельфинов. О случившемся сообщили в полицию, к делу также подключились Росприроднадзор и прокуратура. Рано утром началась операция по спасению животных - на поиски афалин вышло судно со специалистами. Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что спасательную операцию приостановили, но мониторинг с берега продолжается. Найти афалин пока не удалось.В прокуратуре Севастополя сообщили, что человек, который привез и выбросил четырех дельфинов в море, – директор дельфинария Flipper. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
https://crimea.ria.ru/20221103/biolog-otsenil-shansy-sevastopolskikh-delfinov-na-vyzhivanie-v-more-1125228253.html
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, происшествия, общество
Из скандального дельфинария в Севастополе изъяли морских котиков

В Севастополе изъяли морских котиков у владельца дельфинария, выпустившего афалин в море

23:28 03.11.2022 (обновлено: 23:32 03.11.2022)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкСеверный морской котик
Северный морской котик - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе у владельца дельфинария Flipper, который накануне выбросил дрессированных афалин в море, изъяли морских котиков. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, в дельфинарии было семь северных морских котиков.
"После вопиющего случая с дельфинами специалисты сразу начали говорить, что животные находятся в опасности. Сейчас морских котиков в специально оборудованных машинах перевозят на базу Коктебельского дельфинария. После переезда животным будет обеспечено содержание, питание и ветеринарный уход на необходимом для них уровне. Это было обязательным условием передачи котиков", - написал Развожаев в своем Telegram- канале.
Он также поблагодарил за работу прокуратуру и полицию города, и добавил, что поиски дельфинов продолжатся завтра.
В Севастополе накануне вечером горожане стали свидетелями, как неизвестные выпускают в море дельфинов. О случившемся сообщили в полицию, к делу также подключились Росприроднадзор и прокуратура. Рано утром началась операция по спасению животных - на поиски афалин вышло судно со специалистами. Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что спасательную операцию приостановили, но мониторинг с берега продолжается. Найти афалин пока не удалось.
В прокуратуре Севастополя сообщили, что человек, который привез и выбросил четырех дельфинов в море, – директор дельфинария Flipper. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
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