https://crimea.ria.ru/20221103/iz-skandalnogo-delfinariya-v-sevastopole-izyali-morskikh-kotikov-1125233850.html

Из скандального дельфинария в Севастополе изъяли морских котиков

Из скандального дельфинария в Севастополе изъяли морских котиков - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Из скандального дельфинария в Севастополе изъяли морских котиков

В Севастополе у владельца дельфинария Flipper, который накануне выбросил дрессированных афалин в море, изъяли морских котиков. Об этом сообщил губернатор города РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T23:28

2022-11-03T23:28

2022-11-03T23:32

михаил развожаев

севастополь

происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе у владельца дельфинария Flipper, который накануне выбросил дрессированных афалин в море, изъяли морских котиков. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, в дельфинарии было семь северных морских котиков. "После вопиющего случая с дельфинами специалисты сразу начали говорить, что животные находятся в опасности. Сейчас морских котиков в специально оборудованных машинах перевозят на базу Коктебельского дельфинария. После переезда животным будет обеспечено содержание, питание и ветеринарный уход на необходимом для них уровне. Это было обязательным условием передачи котиков", - написал Развожаев в своем Telegram- канале.Он также поблагодарил за работу прокуратуру и полицию города, и добавил, что поиски дельфинов продолжатся завтра.В Севастополе накануне вечером горожане стали свидетелями, как неизвестные выпускают в море дельфинов. О случившемся сообщили в полицию, к делу также подключились Росприроднадзор и прокуратура. Рано утром началась операция по спасению животных - на поиски афалин вышло судно со специалистами. Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что спасательную операцию приостановили, но мониторинг с берега продолжается. Найти афалин пока не удалось.В прокуратуре Севастополя сообщили, что человек, который привез и выбросил четырех дельфинов в море, – директор дельфинария Flipper. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

https://crimea.ria.ru/20221103/biolog-otsenil-shansy-sevastopolskikh-delfinov-na-vyzhivanie-v-more-1125228253.html

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михаил развожаев, севастополь, происшествия, общество