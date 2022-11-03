https://crimea.ria.ru/20221103/iz-skandalnogo-delfinariya-v-sevastopole-izyali-morskikh-kotikov-1125233850.html
Из скандального дельфинария в Севастополе изъяли морских котиков
Из скандального дельфинария в Севастополе изъяли морских котиков - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Из скандального дельфинария в Севастополе изъяли морских котиков
В Севастополе у владельца дельфинария Flipper, который накануне выбросил дрессированных афалин в море, изъяли морских котиков. Об этом сообщил губернатор города РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T23:28
2022-11-03T23:28
2022-11-03T23:32
михаил развожаев
севастополь
происшествия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/03/1125233929_0:0:3197:1799_1920x0_80_0_0_f0f81376359d8cef2e8822948754b956.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе у владельца дельфинария Flipper, который накануне выбросил дрессированных афалин в море, изъяли морских котиков. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, в дельфинарии было семь северных морских котиков. "После вопиющего случая с дельфинами специалисты сразу начали говорить, что животные находятся в опасности. Сейчас морских котиков в специально оборудованных машинах перевозят на базу Коктебельского дельфинария. После переезда животным будет обеспечено содержание, питание и ветеринарный уход на необходимом для них уровне. Это было обязательным условием передачи котиков", - написал Развожаев в своем Telegram- канале.Он также поблагодарил за работу прокуратуру и полицию города, и добавил, что поиски дельфинов продолжатся завтра.В Севастополе накануне вечером горожане стали свидетелями, как неизвестные выпускают в море дельфинов. О случившемся сообщили в полицию, к делу также подключились Росприроднадзор и прокуратура. Рано утром началась операция по спасению животных - на поиски афалин вышло судно со специалистами. Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что спасательную операцию приостановили, но мониторинг с берега продолжается. Найти афалин пока не удалось.В прокуратуре Севастополя сообщили, что человек, который привез и выбросил четырех дельфинов в море, – директор дельфинария Flipper. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
https://crimea.ria.ru/20221103/biolog-otsenil-shansy-sevastopolskikh-delfinov-na-vyzhivanie-v-more-1125228253.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/03/1125233929_299:0:2958:1994_1920x0_80_0_0_19a1c92448561576f00105ff53419125.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, происшествия, общество
Из скандального дельфинария в Севастополе изъяли морских котиков
В Севастополе изъяли морских котиков у владельца дельфинария, выпустившего афалин в море
23:28 03.11.2022 (обновлено: 23:32 03.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе у владельца дельфинария Flipper, который накануне выбросил дрессированных афалин в море, изъяли морских котиков. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, в дельфинарии было семь северных морских котиков.
"После вопиющего случая с дельфинами специалисты сразу начали говорить, что животные находятся в опасности. Сейчас морских котиков в специально оборудованных машинах перевозят на базу Коктебельского дельфинария. После переезда животным будет обеспечено содержание, питание и ветеринарный уход на необходимом для них уровне. Это было обязательным условием передачи котиков", - написал Развожаев в своем Telegram- канале.
Он также поблагодарил за работу прокуратуру и полицию города, и добавил, что поиски дельфинов продолжатся завтра.
В Севастополе накануне вечером горожане стали свидетелями, как неизвестные выпускают в море дельфинов
. О случившемся сообщили в полицию, к делу также подключились Росприроднадзор и прокуратура. Рано утром началась операция по спасению животных
- на поиски афалин вышло судно со специалистами. Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что спасательную операцию приостановили, но мониторинг с берега продолжается. Найти афалин пока не удалось.
В прокуратуре Севастополя сообщили
, что человек, который привез и выбросил четырех дельфинов в море, – директор дельфинария Flipper. Возбуждено уголовное дело
по факту жестокого обращения с животными.