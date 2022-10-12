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Главные события и заявления дня: 12 октября - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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Главные события и заявления дня: 12 октября
Главные события и заявления дня: 12 октября - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Главные события и заявления дня: 12 октября
Предварительные результаты расследования теракта на Крымском мосту. Разгерметизация нефтепровода "Дружба". Ждать ли "новой волны" мобилизации в России. Ввод... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T22:02
2022-10-12T22:02
главное за день
ситуация на керченской переправе
в мире
владимир путин (политик)
частичная мобилизация
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Предварительные результаты расследования теракта на Крымском мосту. Разгерметизация нефтепровода "Дружба". Ждать ли "новой волны" мобилизации в России. Ввод ограничений на провоз грузов на Керченской переправе. Последствия ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Остановка подачи электроэнергии на Запорожскую АЭС. Увеличение совместных мероприятий между странами СНГ. Перемещение транзита с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турции.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Назван организатор теракта на Крымском мостуФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту – им выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова. В ходе следствия установлена причастность 12 человек.По данным следствия, взрывчатка была замаскирована в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 килограммов и в начале августа отправлена из одесского порта в болгарскую Русу, затем в грузинский Поти, далее – в Армению. Переправку организовывали граждане Украины, Грузии и Армении.Разгерметизация нефтепровода "Дружба"В Польше зафиксировали разгерметизацию нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию. Работает одна из 200 веток. Причины происшествия неизвестны. Оператор отключил поврежденную нитку. Вторая нитка нефтепровода работает без изменений.Министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что ЧП на нефтепроводе "Дружба" и газопроводах "Северного потока" являются не чем иным, как мировой энергетической войной, и эти два события – звенья одной цепи.Что осталось от энергетической инфраструктуры УкраиныМинистр энергетики Украины Галущенко заявил, что 30% энергетической инфраструктуры страны поражено за минувшие два дня в результате ударов по объектам энергетики и военного управления Украины.Остановка подачи электроэнергии на Запорожскую АЭСВласти Энергодара сообщили, что Украина прекратила подачу электроэнергии для нужд Запорожской АЭС. Информацию подтвердили в МАГАТЭ. По словам главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, работают резервные дизель-генераторы.Ввод ограничений на провоз грузов на Керченской переправеМинтранс Крыма ввел временные ограничения на провоз определенных грузов через Керченскую паромную переправу. Уточняется, что пока под запретом переправка металлолома, томатной пасты в бочках и еще нескольких видов грузов."Новая волна" мобилизации в РоссииПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения некоторых губернаторов о том, что они получили новые мобилизационные задания.По его словам, так называемой "новой волны" мобилизации граждан России для участия в специальной военной операции в настоящий момент нет.Перемещение транзита с "Северных потоков" в регион Черного моря и ТурцииРоссия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию, создав там крупнейший газовый хаб для Европы, заявил президент РФ Владимир Путин". По словам главы государства, у такого решения есть экономическая целесообразность, кроме того, на этом маршруте значительно выше уровень безопасности.Увеличение совместных мероприятий между странами СНГНа заседании комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ принято решение об увеличении числа совместных военных мероприятий стран Содружества независимых государств в 2023 году. Оборонные ведомства планируют повысить интенсивность проведения совместных мероприятий вооруженных сил и углубить сотрудничество по основным направлениям взаимодействия, в частности в рамках противодействия терроризму.
https://crimea.ria.ru/20221012/sk-rf-ustanovil-prichastnost-12-chelovek-k-teraktu-na-krymskom-mostu--1124845175.html
https://crimea.ria.ru/20221012/v-serbii-svyazali-chp-na-druzhbe-s-diversiey-na-severnykh-potokakh-1124838356.html
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РИА Новости Крым
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353
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главное за день, ситуация на керченской переправе, в мире, владимир путин (политик), частичная мобилизация, украина
Главные события и заявления дня: 12 октября

Главные события и заявления среды, 12 октября

22:02 12.10.2022
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаРаботы по восстановлению Крымского моста после теракта
Работы по восстановлению Крымского моста после теракта
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Предварительные результаты расследования теракта на Крымском мосту. Разгерметизация нефтепровода "Дружба". Ждать ли "новой волны" мобилизации в России. Ввод ограничений на провоз грузов на Керченской переправе. Последствия ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Остановка подачи электроэнергии на Запорожскую АЭС. Увеличение совместных мероприятий между странами СНГ. Перемещение транзита с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турции.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Назван организатор теракта на Крымском мосту
ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту – им выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова. В ходе следствия установлена причастность 12 человек.
По данным следствия, взрывчатка была замаскирована в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 килограммов и в начале августа отправлена из одесского порта в болгарскую Русу, затем в грузинский Поти, далее – в Армению. Переправку организовывали граждане Украины, Грузии и Армении.
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
17:30
СК РФ установил причастность 12 человек к теракту на Крымском мосту
Разгерметизация нефтепровода "Дружба"
В Польше зафиксировали разгерметизацию нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию. Работает одна из 200 веток. Причины происшествия неизвестны. Оператор отключил поврежденную нитку. Вторая нитка нефтепровода работает без изменений.
Министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что ЧП на нефтепроводе "Дружба" и газопроводах "Северного потока" являются не чем иным, как мировой энергетической войной, и эти два события – звенья одной цепи.
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
13:22
В Сербии связали ЧП на "Дружбе" с диверсией на "Северных потоках"
Что осталось от энергетической инфраструктуры Украины
Министр энергетики Украины Галущенко заявил, что 30% энергетической инфраструктуры страны поражено за минувшие два дня в результате ударов по объектам энергетики и военного управления Украины.
Остановка подачи электроэнергии на Запорожскую АЭС
Власти Энергодара сообщили, что Украина прекратила подачу электроэнергии для нужд Запорожской АЭС. Информацию подтвердили в МАГАТЭ. По словам главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, работают резервные дизель-генераторы.
Ввод ограничений на провоз грузов на Керченской переправе
Минтранс Крыма ввел временные ограничения на провоз определенных грузов через Керченскую паромную переправу. Уточняется, что пока под запретом переправка металлолома, томатной пасты в бочках и еще нескольких видов грузов.
Керченская паромная переправа в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
11:51
На Керченской переправе ввели ограничения на провоз грузов
"Новая волна" мобилизации в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения некоторых губернаторов о том, что они получили новые мобилизационные задания.
По его словам, так называемой "новой волны" мобилизации граждан России для участия в специальной военной операции в настоящий момент нет.
Перемещение транзита с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турции
Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию, создав там крупнейший газовый хаб для Европы, заявил президент РФ Владимир Путин". По словам главы государства, у такого решения есть экономическая целесообразность, кроме того, на этом маршруте значительно выше уровень безопасности.
Увеличение совместных мероприятий между странами СНГ
На заседании комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ принято решение об увеличении числа совместных военных мероприятий стран Содружества независимых государств в 2023 году. Оборонные ведомства планируют повысить интенсивность проведения совместных мероприятий вооруженных сил и углубить сотрудничество по основным направлениям взаимодействия, в частности в рамках противодействия терроризму.
 
Главное за деньСитуация на Керченской переправеВ миреВладимир Путин (политик)Частичная мобилизацияУкраина
 
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