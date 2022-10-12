https://crimea.ria.ru/20221012/chislo-sovmestnykh-voennykh-meropriyatiy-stran-sng-vozrastet--mo-1124840174.html
Число совместных военных мероприятий стран СНГ возрастет — МО
Число совместных военных мероприятий стран СНГ возрастет — МО - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Число совместных военных мероприятий стран СНГ возрастет — МО
Число совместных военных мероприятий стран Содружества независимых государств планируется увеличить в 2023 году. Такое решение было принято на заседании... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T15:11
2022-10-12T15:11
2022-10-12T15:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости Крым. Число совместных военных мероприятий стран Содружества независимых государств планируется увеличить в 2023 году. Такое решение было принято на заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ в среду, сообщили в Минобороны России.Уточняется, что оборонными ведомствами планируется повысить интенсивность проведения совместных мероприятий вооруженных сил и углубить сотрудничество по основным направлениям взаимодействия, в частности в рамках противодействия терроризму.12 октября в Баку состоялось заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ, в котором приняли участие военные делегации Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Секретариата СМО СНГ. Делегацию Минобороны России возглавил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Истраков.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что запад прорабатывает сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ, поэтому растут риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, политика
Число совместных военных мероприятий стран СНГ возрастет — МО
Страны СНГ планируют увеличить число совместных мероприятий в 2023 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости Крым. Число совместных военных мероприятий стран Содружества независимых государств планируется увеличить в 2023 году. Такое решение было принято на заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ в среду, сообщили в Минобороны России.
"Военные ведомства стран Содружества независимых государств планируют в 2023 году повысить интенсивность проведения совместных мероприятий вооруженных сил. Комитет начальников штабов одобрил план мероприятий многостороннего военного сотрудничества на следующий год", — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что оборонными ведомствами планируется повысить интенсивность проведения совместных мероприятий вооруженных сил и углубить сотрудничество по основным направлениям взаимодействия, в частности в рамках противодействия терроризму.
"Участники заседания также одобрили основные подходы к проведению Совместного учения с боевой стрельбой войск (сил) объединенной системы ПВО "Боевое Содружество-2023"", — добавили в Минобороны.
12 октября в Баку состоялось заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ, в котором приняли участие военные делегации Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Секретариата СМО СНГ. Делегацию Минобороны России возглавил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Истраков.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что запад прорабатывает сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ, поэтому растут риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона.