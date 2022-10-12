https://crimea.ria.ru/20221012/chislo-sovmestnykh-voennykh-meropriyatiy-stran-sng-vozrastet--mo-1124840174.html

Число совместных военных мероприятий стран СНГ возрастет — МО

Число совместных военных мероприятий стран СНГ возрастет — МО - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Число совместных военных мероприятий стран СНГ возрастет — МО

Число совместных военных мероприятий стран Содружества независимых государств планируется увеличить в 2023 году. Такое решение было принято на заседании... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T15:11

2022-10-12T15:11

2022-10-12T15:11

министерство обороны рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/18/1124610321_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3a36bd30a792db08dd637e68b366101d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости Крым. Число совместных военных мероприятий стран Содружества независимых государств планируется увеличить в 2023 году. Такое решение было принято на заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ в среду, сообщили в Минобороны России.Уточняется, что оборонными ведомствами планируется повысить интенсивность проведения совместных мероприятий вооруженных сил и углубить сотрудничество по основным направлениям взаимодействия, в частности в рамках противодействия терроризму.12 октября в Баку состоялось заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ, в котором приняли участие военные делегации Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Секретариата СМО СНГ. Делегацию Минобороны России возглавил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Истраков.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что запад прорабатывает сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ, поэтому растут риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, политика