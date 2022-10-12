https://crimea.ria.ru/20221012/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-novoy-volne-mobilizatsii-1124835244.html

В Кремле ответили на вопрос о "новой волне" мобилизации

В Кремле ответили на вопрос о "новой волне" мобилизации - РИА Новости Крым, 12.10.2022

В Кремле ответили на вопрос о "новой волне" мобилизации

Так называемой "новой волны" мобилизации граждан России для участия в специальной военной операции в настоящий момент нет, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T12:13

2022-10-12T12:13

2022-10-12T12:16

российская федерация (россия, рф)

дмитрий песков

частичная мобилизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Так называемой "новой волны" мобилизации граждан России для участия в специальной военной операции в настоящий момент нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Так представитель Кремля прокомментировал сообщения некоторых губернаторов о том, что они получили новые мобилизационные задания.Путин о частичной мобилизации: к сожалению, бестолковщины достаточно >>Он также отметил, что "определенные ошибки и недостатки в работе системы мобилизации заметили все, а не только специалисты", поэтому "сейчас будут приниматься меры по приведению в порядок этой системы".Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий.4 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе частичной мобилизации в воинские части ВС РФ прибыли более 200 россиян.

https://crimea.ria.ru/20221011/shoygu-poruchil-usilit-nochnye-trenirovki-mobilizovannykh-1124820097.html

https://crimea.ria.ru/20221006/gordimsya-verim-zhdem-1124742174.html

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российская федерация (россия, рф), дмитрий песков, частичная мобилизация