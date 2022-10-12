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В Кремле ответили на вопрос о "новой волне" мобилизации - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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В Кремле ответили на вопрос о "новой волне" мобилизации
В Кремле ответили на вопрос о "новой волне" мобилизации - РИА Новости Крым, 12.10.2022
В Кремле ответили на вопрос о "новой волне" мобилизации
Так называемой "новой волны" мобилизации граждан России для участия в специальной военной операции в настоящий момент нет, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T12:13
2022-10-12T12:16
российская федерация (россия, рф)
дмитрий песков
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Так называемой "новой волны" мобилизации граждан России для участия в специальной военной операции в настоящий момент нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Так представитель Кремля прокомментировал сообщения некоторых губернаторов о том, что они получили новые мобилизационные задания.Путин о частичной мобилизации: к сожалению, бестолковщины достаточно &gt;&gt;Он также отметил, что "определенные ошибки и недостатки в работе системы мобилизации заметили все, а не только специалисты", поэтому "сейчас будут приниматься меры по приведению в порядок этой системы".Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий.4 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе частичной мобилизации в воинские части ВС РФ прибыли более 200 россиян.
https://crimea.ria.ru/20221011/shoygu-poruchil-usilit-nochnye-trenirovki-mobilizovannykh-1124820097.html
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российская федерация (россия, рф), дмитрий песков, частичная мобилизация
В Кремле ответили на вопрос о "новой волне" мобилизации

Песков: новой волны мобилизации в России нет

12:13 12.10.2022 (обновлено: 12:16 12.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрмейская аптечка
Армейская аптечка - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Так называемой "новой волны" мобилизации граждан России для участия в специальной военной операции в настоящий момент нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал сообщения некоторых губернаторов о том, что они получили новые мобилизационные задания.
Путин о частичной мобилизации: к сожалению, бестолковщины достаточно >>
"Никакой новой волны (мобилизации) нет. Здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду", - сказал Песков журналистам.
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 13:17
Шойгу поручил усилить ночные тренировки мобилизованных
Он также отметил, что "определенные ошибки и недостатки в работе системы мобилизации заметили все, а не только специалисты", поэтому "сейчас будут приниматься меры по приведению в порядок этой системы".
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий.
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 19:07Фотоленты
ГОРДИМСЯ. ВЕРИМ. ЖДЕМ.
4 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе частичной мобилизации в воинские части ВС РФ прибыли более 200 россиян.
 
Российская Федерация (Россия, РФ)Дмитрий ПесковЧастичная мобилизация
 
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