https://crimea.ria.ru/20221012/putin-predlozhil-sozdat-v-turtsii-krupneyshiy-gazovyy-khab-dlya-evropy-1124841454.html

Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы

Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы

Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию, создав там крупнейший газовый хаб для Европы, заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T15:31

2022-10-12T15:31

2022-10-12T15:31

владимир путин (политик)

экономика

черное море

турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию, создав там крупнейший газовый хаб для Европы, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".По словам главы государства, у такого решения есть экономическая целесообразность, кроме того, на этом маршруте значительно выше уровень безопасности.Путин также отметил, что отремонтировать подорванные "Северные потоки" возможно, но "это будет иметь смысл лишь в случае, если их эксплуатация будет экономически обоснована и, конечно, при обеспечении безопасности маршрутов".

https://crimea.ria.ru/20221012/putin-nazval-aktom-mezhdunarodnogo-terrorizma-chp-na-severnykh-potokakh-1124839388.html

черное море

турция

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владимир путин (политик), экономика, черное море, турция