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Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы
Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы
Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию, создав там крупнейший газовый хаб для Европы, заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T15:31
2022-10-12T15:31
2022-10-12T15:31
владимир путин (политик)
экономика
черное море
турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию, создав там крупнейший газовый хаб для Европы, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".По словам главы государства, у такого решения есть экономическая целесообразность, кроме того, на этом маршруте значительно выше уровень безопасности.Путин также отметил, что отремонтировать подорванные "Северные потоки" возможно, но "это будет иметь смысл лишь в случае, если их эксплуатация будет экономически обоснована и, конечно, при обеспечении безопасности маршрутов".
https://crimea.ria.ru/20221012/putin-nazval-aktom-mezhdunarodnogo-terrorizma-chp-na-severnykh-potokakh-1124839388.html
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владимир путин (политик), экономика, черное море, турция
Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы
Путин: РФ могла бы переместить транзит с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию, создав там крупнейший газовый хаб для Европы, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
"Утраченный объем транзита по "Северным потокам", по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего природного газа в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры", — сказал он.
По словам главы государства, у такого решения есть экономическая целесообразность, кроме того, на этом маршруте значительно выше уровень безопасности.
Путин также отметил, что отремонтировать подорванные "Северные потоки" возможно, но "это будет иметь смысл лишь в случае, если их эксплуатация будет экономически обоснована и, конечно, при обеспечении безопасности маршрутов".