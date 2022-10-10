Около 700 грузовиков ожидают очереди на переправу через Керченский пролив
Оперштаб: в очереди на переправу через Керченский пролив стоят около 700 грузовиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Очереди на паромную переправу через Керченский пролив на данный момент ожидают около 700 грузовиков, скопление большегрузов в районе переправы растет, сообщил оперштаб Краснодарского края.
"В районе Керченской паромной переправы растет скопление грузовых автомобилей. По последним данным, очереди на переправу сейчас ожидают около 700 грузовых автомобилей. К вечеру 9 октября было перевезено в обе стороны 162 грузовика", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
В настоящий момент по Крымскому мосту организовано движение только легкового транспорта. Для автобусов и грузовиков работает паромная переправа из порта Кавказ в Керчь. В настоящий момент задействовано восемь стоянок, где водители могут дождаться своей очереди на переправу. Там обеспечены все необходимые условия, в том числе пункты обогрева и горячего питания.
При планировании маршрута пассажирские компании и операторов грузоперевозок просят учитывать ситуацию и по возможности отложить или перенести рейс.
В оперштабе также добавили, что 10 октября планируется выход на линию третьего автомобильно-пассажирского парома, до 16 октября на линию выйдет еще одно судно.
Паромная переправа в Керченском проливе начала работать в субботу после ЧП на Крымском мосту. Перевозку людей и грузов обеспечат в общей сложности десять судов: два автомобильных парома, три пассажирских судна большой вместимости и пять железнодорожных паромов.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. Российский лидер назвал подрыв Крымского моста терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы.