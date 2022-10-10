https://crimea.ria.ru/20221010/okolo-700-gruzovikov-ozhidayut-ocheredi-na-perepravu-cherez-kerchenskiy-proliv-1124804174.html

Около 700 грузовиков ожидают очереди на переправу через Керченский пролив

Около 700 грузовиков ожидают очереди на переправу через Керченский пролив - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Около 700 грузовиков ожидают очереди на переправу через Керченский пролив

Очереди на паромную переправу через Керченский пролив на данный момент ожидают около 700 грузовиков, скопление большегрузов в районе переправы растет, сообщил... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T14:32

2022-10-10T14:32

2022-10-10T14:32

крым

ситуация на керченской переправе

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Очереди на паромную переправу через Керченский пролив на данный момент ожидают около 700 грузовиков, скопление большегрузов в районе переправы растет, сообщил оперштаб Краснодарского края.Минтранс напомнил водителям фур об альтернативных путях в Крым >>В настоящий момент по Крымскому мосту организовано движение только легкового транспорта. Для автобусов и грузовиков работает паромная переправа из порта Кавказ в Керчь. В настоящий момент задействовано восемь стоянок, где водители могут дождаться своей очереди на переправу. Там обеспечены все необходимые условия, в том числе пункты обогрева и горячего питания.При планировании маршрута пассажирские компании и операторов грузоперевозок просят учитывать ситуацию и по возможности отложить или перенести рейс.В оперштабе также добавили, что 10 октября планируется выход на линию третьего автомобильно-пассажирского парома, до 16 октября на линию выйдет еще одно судно.Фуры со "скоропортом" переправят в Крым паромом вне очереди >>Паромная переправа в Керченском проливе начала работать в субботу после ЧП на Крымском мосту. Перевозку людей и грузов обеспечат в общей сложности десять судов: два автомобильных парома, три пассажирских судна большой вместимости и пять железнодорожных паромов.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. Российский лидер назвал подрыв Крымского моста терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы.

https://crimea.ria.ru/20221010/paromy-za-sutki-perevezli-160-bolshegruzov-cherez-kerchenskiy-proliv-1124802458.html

https://crimea.ria.ru/20221010/na-kerchenskoy-pereprave-ozhidaetsya-shtorm-1124798886.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ситуация на керченской переправе, чп на крымском мосту