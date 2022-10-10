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Около 700 грузовиков ожидают очереди на переправу через Керченский пролив - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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Около 700 грузовиков ожидают очереди на переправу через Керченский пролив
Около 700 грузовиков ожидают очереди на переправу через Керченский пролив - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Около 700 грузовиков ожидают очереди на переправу через Керченский пролив
Очереди на паромную переправу через Керченский пролив на данный момент ожидают около 700 грузовиков, скопление большегрузов в районе переправы растет, сообщил... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T14:32
2022-10-10T14:32
крым
ситуация на керченской переправе
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Очереди на паромную переправу через Керченский пролив на данный момент ожидают около 700 грузовиков, скопление большегрузов в районе переправы растет, сообщил оперштаб Краснодарского края.Минтранс напомнил водителям фур об альтернативных путях в Крым &gt;&gt;В настоящий момент по Крымскому мосту организовано движение только легкового транспорта. Для автобусов и грузовиков работает паромная переправа из порта Кавказ в Керчь. В настоящий момент задействовано восемь стоянок, где водители могут дождаться своей очереди на переправу. Там обеспечены все необходимые условия, в том числе пункты обогрева и горячего питания.При планировании маршрута пассажирские компании и операторов грузоперевозок просят учитывать ситуацию и по возможности отложить или перенести рейс.В оперштабе также добавили, что 10 октября планируется выход на линию третьего автомобильно-пассажирского парома, до 16 октября на линию выйдет еще одно судно.Фуры со "скоропортом" переправят в Крым паромом вне очереди &gt;&gt;Паромная переправа в Керченском проливе начала работать в субботу после ЧП на Крымском мосту. Перевозку людей и грузов обеспечат в общей сложности десять судов: два автомобильных парома, три пассажирских судна большой вместимости и пять железнодорожных паромов.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. Российский лидер назвал подрыв Крымского моста терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы.
https://crimea.ria.ru/20221010/paromy-za-sutki-perevezli-160-bolshegruzov-cherez-kerchenskiy-proliv-1124802458.html
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, ситуация на керченской переправе, чп на крымском мосту
Около 700 грузовиков ожидают очереди на переправу через Керченский пролив

Оперштаб: в очереди на переправу через Керченский пролив стоят около 700 грузовиков

14:32 10.10.2022
 
© РИА Новости . Влад СергиенкоГрузовики в очереди на Керченскую паромную переправу. Архивное фото
Грузовики в очереди на Керченскую паромную переправу. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Влад Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Очереди на паромную переправу через Керченский пролив на данный момент ожидают около 700 грузовиков, скопление большегрузов в районе переправы растет, сообщил оперштаб Краснодарского края.
"В районе Керченской паромной переправы растет скопление грузовых автомобилей. По последним данным, очереди на переправу сейчас ожидают около 700 грузовых автомобилей. К вечеру 9 октября было перевезено в обе стороны 162 грузовика", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Минтранс напомнил водителям фур об альтернативных путях в Крым >>
В настоящий момент по Крымскому мосту организовано движение только легкового транспорта. Для автобусов и грузовиков работает паромная переправа из порта Кавказ в Керчь. В настоящий момент задействовано восемь стоянок, где водители могут дождаться своей очереди на переправу. Там обеспечены все необходимые условия, в том числе пункты обогрева и горячего питания.
Работа Керченской переправы - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
13:26
Паромы за сутки перевезли 160 большегрузов через Керченский пролив
При планировании маршрута пассажирские компании и операторов грузоперевозок просят учитывать ситуацию и по возможности отложить или перенести рейс.
В оперштабе также добавили, что 10 октября планируется выход на линию третьего автомобильно-пассажирского парома, до 16 октября на линию выйдет еще одно судно.
Фуры со "скоропортом" переправят в Крым паромом вне очереди >>
Паромная переправа в Керченском проливе начала работать в субботу после ЧП на Крымском мосту. Перевозку людей и грузов обеспечат в общей сложности десять судов: два автомобильных парома, три пассажирских судна большой вместимости и пять железнодорожных паромов.
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10:55
На Керченской переправе ожидается шторм
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. Российский лидер назвал подрыв Крымского моста терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы.
 
КрымСитуация на Керченской переправеЧП на Крымском мосту
 
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