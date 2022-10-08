https://crimea.ria.ru/20221008/na-kerchenskuyu-perepravu-vyydut-10-sudov-raznoy-vmestimosti--mintrans-rf-1124782946.html

На Керченскую переправу выйдут 10 судов разной вместимости – Минтранс РФ

На Керченскую переправу выйдут 10 судов разной вместимости – Минтранс РФ - РИА Новости Крым, 08.10.2022

На Керченскую переправу выйдут 10 судов разной вместимости – Минтранс РФ

Перевозку людей и грузов на Керченской паромной переправе будут осуществлять два автомобильных парома, три пассажирских судна большой вместимости и пять... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T18:45

2022-10-08T18:45

2022-10-08T18:46

чп на крымском мосту

транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Перевозку людей и грузов на Керченской паромной переправе будут осуществлять два автомобильных парома, три пассажирских судна большой вместимости и пять железнодорожных паромов. Работа морского сообщения между Крымом и Таманью организована Росморречфлотом, сообщили в Минтрансе РФ.Также с вечера 8 октября готовы приступить к работе три пассажирских судна вместимостью сто, двести и двести пятьдесят человек.К 12 октября на линию выйдут три железнодорожных парома, один из них рассчитан на транспортировку 30 вагонов. Еще два парома вместимостью 45 и 50 вагонов выйдут на линию к 15 октября.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.

https://crimea.ria.ru/20221008/chto-seychas-proiskhodit-u-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-1124782454.html

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2022

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чп на крымском мосту, транспорт, крым