На Керченскую переправу выйдут 10 судов разной вместимости – Минтранс РФ
На Керченскую переправу выйдут пассажирские суда и паромы для авто и вагонов
18:45 08.10.2022 (обновлено: 18:46 08.10.2022)
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Перевозку людей и грузов на Керченской паромной переправе будут осуществлять два автомобильных парома, три пассажирских судна большой вместимости и пять железнодорожных паромов. Работа морского сообщения между Крымом и Таманью организована Росморречфлотом, сообщили в Минтрансе РФ.
"На линии порт "Керчь" – порт "Кавказ" будут работать два парома общей вместимостью до 50 автомобилей разной тоннажности. Запуск первого из них, парома "Керчь 2", состоится не позднее утра воскресенья 9 октября", – сказано в сообщении.
Также с вечера 8 октября готовы приступить к работе три пассажирских судна вместимостью сто, двести и двести пятьдесят человек.
К 12 октября на линию выйдут три железнодорожных парома, один из них рассчитан на транспортировку 30 вагонов. Еще два парома вместимостью 45 и 50 вагонов выйдут на линию к 15 октября.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.
Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.