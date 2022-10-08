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На Керченскую переправу выйдут 10 судов разной вместимости – Минтранс РФ - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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На Керченскую переправу выйдут 10 судов разной вместимости – Минтранс РФ
На Керченскую переправу выйдут 10 судов разной вместимости – Минтранс РФ - РИА Новости Крым, 08.10.2022
На Керченскую переправу выйдут 10 судов разной вместимости – Минтранс РФ
Перевозку людей и грузов на Керченской паромной переправе будут осуществлять два автомобильных парома, три пассажирских судна большой вместимости и пять... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T18:45
2022-10-08T18:46
чп на крымском мосту
транспорт
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Перевозку людей и грузов на Керченской паромной переправе будут осуществлять два автомобильных парома, три пассажирских судна большой вместимости и пять железнодорожных паромов. Работа морского сообщения между Крымом и Таманью организована Росморречфлотом, сообщили в Минтрансе РФ.Также с вечера 8 октября готовы приступить к работе три пассажирских судна вместимостью сто, двести и двести пятьдесят человек.К 12 октября на линию выйдут три железнодорожных парома, один из них рассчитан на транспортировку 30 вагонов. Еще два парома вместимостью 45 и 50 вагонов выйдут на линию к 15 октября.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.
https://crimea.ria.ru/20221008/chto-seychas-proiskhodit-u-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-1124782454.html
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чп на крымском мосту, транспорт, крым
На Керченскую переправу выйдут 10 судов разной вместимости – Минтранс РФ

На Керченскую переправу выйдут пассажирские суда и паромы для авто и вагонов

18:45 08.10.2022 (обновлено: 18:46 08.10.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа в Крыму. Архивное фото
Керченская паромная переправа в Крыму. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Перевозку людей и грузов на Керченской паромной переправе будут осуществлять два автомобильных парома, три пассажирских судна большой вместимости и пять железнодорожных паромов. Работа морского сообщения между Крымом и Таманью организована Росморречфлотом, сообщили в Минтрансе РФ.
"На линии порт "Керчь" – порт "Кавказ" будут работать два парома общей вместимостью до 50 автомобилей разной тоннажности. Запуск первого из них, парома "Керчь 2", состоится не позднее утра воскресенья 9 октября", – сказано в сообщении.
Также с вечера 8 октября готовы приступить к работе три пассажирских судна вместимостью сто, двести и двести пятьдесят человек.
Люди у паромной переправы в Керчи
18:21
Что сейчас происходит у Керченской паромной переправы
К 12 октября на линию выйдут три железнодорожных парома, один из них рассчитан на транспортировку 30 вагонов. Еще два парома вместимостью 45 и 50 вагонов выйдут на линию к 15 октября.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.
Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.
 
ЧП на Крымском мостуТранспортКрым
 
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