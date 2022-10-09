https://crimea.ria.ru/20221009/na-kerchenskoy-paromnoy-pereprave-gotovyat-k-zapusku-esche-dva-paroma-1124793639.html

На Керченской паромной переправе готовят к запуску еще два парома

На Керченской паромной переправе готовят к запуску еще два парома - РИА Новости Крым, 09.10.2022

На Керченской паромной переправе готовят к запуску еще два парома

На Керченской паромной переправе курсирует паром "Лаврентий", еще два готовят к запуску, сообщил мэр Керчи Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 09.10.2022

2022-10-09T16:28

2022-10-09T16:28

2022-10-09T16:28

крымский мост

чп на крымском мосту

крым

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. На Керченской паромной переправе курсирует паром "Лаврентий", еще два готовят к запуску, сообщил мэр Керчи Святослав Брусаков.По его словам, водителей ожидающих очереди на паромы обеспечивают едой и горячим питанием. Отправка машин осуществляется планово. Сейчас на территории остаются около 250 большегрузов.Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосту осуществляется штатно, но фурам проезд по нему пока запрещен. Паромами в Крым в приоритетном порядке переправляют большегрузы с продовольствием.В субботу утром на Крымском мосту произошло ЧП. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин. Кроме того, Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.

https://crimea.ria.ru/20221009/fury-so-skoroportom-perepravyat-v-krym-paromom-vne-ocheredi-1124792366.html

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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