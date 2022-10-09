https://crimea.ria.ru/20221009/na-kerchenskoy-paromnoy-pereprave-gotovyat-k-zapusku-esche-dva-paroma-1124793639.html
На Керченской паромной переправе готовят к запуску еще два парома
На Керченской паромной переправе готовят к запуску еще два парома - РИА Новости Крым, 09.10.2022
На Керченской паромной переправе готовят к запуску еще два парома
На Керченской паромной переправе курсирует паром "Лаврентий", еще два готовят к запуску, сообщил мэр Керчи Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 09.10.2022
2022-10-09T16:28
2022-10-09T16:28
2022-10-09T16:28
крымский мост
чп на крымском мосту
крым
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. На Керченской паромной переправе курсирует паром "Лаврентий", еще два готовят к запуску, сообщил мэр Керчи Святослав Брусаков.По его словам, водителей ожидающих очереди на паромы обеспечивают едой и горячим питанием. Отправка машин осуществляется планово. Сейчас на территории остаются около 250 большегрузов.Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосту осуществляется штатно, но фурам проезд по нему пока запрещен. Паромами в Крым в приоритетном порядке переправляют большегрузы с продовольствием.В субботу утром на Крымском мосту произошло ЧП. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин. Кроме того, Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.
https://crimea.ria.ru/20221009/fury-so-skoroportom-perepravyat-v-krym-paromom-vne-ocheredi-1124792366.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, чп на крымском мосту, крым, транспорт
На Керченской паромной переправе готовят к запуску еще два парома
Мэр Керчи Брусаков: на переправе готовят к запуску большой и малый паромы
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым.
На Керченской паромной переправе курсирует паром "Лаврентий", еще два готовят к запуску, сообщил
мэр Керчи Святослав Брусаков.
"Запустили паром "Лаврентий" для перевозки большегрузов и пассажирских автобусов. Отправляться он будет от рыбного порта. Первым рейсом отправлены 16 грузовиков, автобусы проходят проверку. От паромной переправы в порт "Кавказ" в постоянном режиме курсирует паром "Керченский-2", который перевозит газели и малотоннажные транспортные средства. Готовятся к запуску большой паром "Мрия" и малый паром "Ейск", - написал Брусаков в своем Telegram-канале.
По его словам, водителей ожидающих очереди на паромы обеспечивают едой и горячим питанием. Отправка машин осуществляется планово. Сейчас на территории остаются около 250 большегрузов.
Ранее сообщалось
, что движение по Крымскому мосту осуществляется штатно, но фурам проезд по нему пока запрещен. Паромами в Крым в приоритетном порядке переправляют большегрузы с продовольствием.
В субботу утром на Крымском мосту произошло ЧП. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.
Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.
Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин. Кроме того, Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.