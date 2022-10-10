https://crimea.ria.ru/20221010/krymu-i-sevastopolyu-vydelyat-16-mlrd-rubley-na-podderzhku-turizma-1124810406.html

Крыму и Севастополю выделят 1,6 млрд рублей на поддержку туризма

Крыму и Севастополю выделят 1,6 млрд рублей на поддержку туризма - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Крыму и Севастополю выделят 1,6 млрд рублей на поддержку туризма

На поддержку туристической индустрии Крыма и Севастополя после теракта на Крымском мосту выделят 1,6 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T18:03

2022-10-10T18:03

2022-10-10T17:56

туризм

крым

туризм в крыму

чп на крымском мосту

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. На поддержку туристической индустрии Крыма и Севастополя после теракта на Крымском мосту выделят 1,6 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.По его словам, после теракта на Крымском мосту Ростуризму поручено отслеживать ситуацию в туристической отрасли и передавать данные для оценки ущерба правительству. Так, по данным главы федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, на момент происшествия на полуострове находились порядка 50 тысяч туристов, около тысячи воспользовались возможностью продлить срок своего проживания. Расходы будут компенсированы за счет бюджета республики.Регион получит финансовую поддержку после перераспределения средств внутри нацпроекта по туризму, заявил вице-премьер Чернышенко."С Минфином мы уже проработали возможность выделить 1,6 млрд рублей путем перераспределения средств внутри национального проекта по туризму на поддержку туристической индустрии Крыма и Севастополя", – сообщил он.Отельеры и перевозчики Крыма не будут спекулировать на ситуации – мнение >>При этом вице-премьер отметил, что ситуация на Крымском мосту незначительно отразилась на туристическом потоке."Существенного оттока туристов из Крыма не зафиксировано, количество отмен бронирований на более поздние даты пока незначительное", - резюмировал он.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика — это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. Российский лидер назвал подрыв Крымского моста терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы.

https://crimea.ria.ru/20221010/ogranicheniy-dlya-poezdok-v-krym-net--rosturizm-1124797445.html

https://crimea.ria.ru/20221009/turoperatory-pochitali-otkazy-ot-putevok-v-krym-posle-chp-na-mostu-1124794841.html

https://crimea.ria.ru/20221008/chernyshenko-dal-porucheniya-po-podderzhke-turistov-v-krymu-1124779087.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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