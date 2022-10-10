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Крыму и Севастополю выделят 1,6 млрд рублей на поддержку туризма - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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Туризм
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Крыму и Севастополю выделят 1,6 млрд рублей на поддержку туризма
Крыму и Севастополю выделят 1,6 млрд рублей на поддержку туризма - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Крыму и Севастополю выделят 1,6 млрд рублей на поддержку туризма
На поддержку туристической индустрии Крыма и Севастополя после теракта на Крымском мосту выделят 1,6 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T18:03
2022-10-10T17:56
туризм
крым
туризм в крыму
чп на крымском мосту
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. На поддержку туристической индустрии Крыма и Севастополя после теракта на Крымском мосту выделят 1,6 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.По его словам, после теракта на Крымском мосту Ростуризму поручено отслеживать ситуацию в туристической отрасли и передавать данные для оценки ущерба правительству. Так, по данным главы федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, на момент происшествия на полуострове находились порядка 50 тысяч туристов, около тысячи воспользовались возможностью продлить срок своего проживания. Расходы будут компенсированы за счет бюджета республики.Регион получит финансовую поддержку после перераспределения средств внутри нацпроекта по туризму, заявил вице-премьер Чернышенко."С Минфином мы уже проработали возможность выделить 1,6 млрд рублей путем перераспределения средств внутри национального проекта по туризму на поддержку туристической индустрии Крыма и Севастополя", – сообщил он.Отельеры и перевозчики Крыма не будут спекулировать на ситуации – мнение &gt;&gt;При этом вице-премьер отметил, что ситуация на Крымском мосту незначительно отразилась на туристическом потоке."Существенного оттока туристов из Крыма не зафиксировано, количество отмен бронирований на более поздние даты пока незначительное", - резюмировал он.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика — это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. Российский лидер назвал подрыв Крымского моста терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы.
https://crimea.ria.ru/20221010/ogranicheniy-dlya-poezdok-v-krym-net--rosturizm-1124797445.html
https://crimea.ria.ru/20221009/turoperatory-pochitali-otkazy-ot-putevok-v-krym-posle-chp-na-mostu-1124794841.html
https://crimea.ria.ru/20221008/chernyshenko-dal-porucheniya-po-podderzhke-turistov-v-krymu-1124779087.html
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крым, туризм в крыму, чп на крымском мосту, экономика
Крыму и Севастополю выделят 1,6 млрд рублей на поддержку туризма

Крыму и Севастополю выделят 1,6 млрд рублей на поддержку туризма после теракта на мосту

18:03 10.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. На поддержку туристической индустрии Крыма и Севастополя после теракта на Крымском мосту выделят 1,6 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.
По его словам, после теракта на Крымском мосту Ростуризму поручено отслеживать ситуацию в туристической отрасли и передавать данные для оценки ущерба правительству. Так, по данным главы федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, на момент происшествия на полуострове находились порядка 50 тысяч туристов, около тысячи воспользовались возможностью продлить срок своего проживания. Расходы будут компенсированы за счет бюджета республики.
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
08:58
Ограничений для поездок в Крым нет – Ростуризм
Регион получит финансовую поддержку после перераспределения средств внутри нацпроекта по туризму, заявил вице-премьер Чернышенко.
"С Минфином мы уже проработали возможность выделить 1,6 млрд рублей путем перераспределения средств внутри национального проекта по туризму на поддержку туристической индустрии Крыма и Севастополя", – сообщил он.
Отельеры и перевозчики Крыма не будут спекулировать на ситуации – мнение >>
При этом вице-премьер отметил, что ситуация на Крымском мосту незначительно отразилась на туристическом потоке.
"Существенного оттока туристов из Крыма не зафиксировано, количество отмен бронирований на более поздние даты пока незначительное", - резюмировал он.
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
Вчера, 17:23
Туроператоры посчитали отказы от путевок в Крым после ЧП на мосту
ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.
Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика — это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.
Люди на железнодорожном вокзале Симферополя - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 17:16
Чернышенко дал поручения по поддержке туристов в Крыму
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. Российский лидер назвал подрыв Крымского моста терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы.
 
ТуризмКрымТуризм в КрымуЧП на Крымском мостуЭкономика
 
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