https://crimea.ria.ru/20221008/otelery-i-perevozchiki-kryma-ne-budut-spekulirovat-na-situatsii--mnenie-1124773641.html

Отельеры и перевозчики Крыма не будут спекулировать на ситуации – мнение

Отельеры и перевозчики Крыма не будут спекулировать на ситуации – мнение - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Отельеры и перевозчики Крыма не будут спекулировать на ситуации – мнение

Отельеры и перевозчики Крыма окажут поддержку туристам и крымчам, которые не могут выехать на материковую часть России ввиду временной приостановки движения по... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T14:41

2022-10-08T14:41

2022-10-08T17:39

крым

общество

туризм в крыму

крымский мост

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Отельеры и перевозчики Крыма окажут поддержку туристам и крымчам, которые не могут выехать на материковую часть России ввиду временной приостановки движения по крымскому мосту, и не станут спекулировать на ситуации. Такое мнение высказал член совета Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Российской Федерации Анатолий Тарасенко."Не нужно поддаваться панике. Помимо гостей полуострова, которые сейчас будут обеспечены всем необходимым, здесь и крымчане, которые выезжают так или иначе в автобусные экскурсионные туры на материковую часть России", – сказал Тарасенко в эфире радио "Спутник в Крыму". Эксперт выразил уверенность в том, что представители туристического бизнеса по-человечески и адекватно отреагируют на ситуацию, оказав клиентам необходимую помощь. "Я уже обзвонил 37 компании и тургруппы, которые должны были выезжать на Кавказ в экскурсионные туры. 95% людей едут через паромную переправу, которой мы пользовались четыре года", – констатировал он. По мнению Тарасенко, всех, кому придется задержаться в республике ввиду сложившейся ситуации, обеспечат жильем, вместе с тем, будут прорабатываться логистические маршруты, в том числе с точки зрения оплаты проезда и возможности компенсации дополнительных затрат для туристов. Ранее о ситуации с туризмом в Крыму рассказали в Ростуризме.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста, сообщили в СК. По предварительной информации, погибли три человека. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин, он уже вылетел в Крым.

https://crimea.ria.ru/20221008/vyezzhayuschikh-iz-kryma-razmeschayut-v-otelyakh-kerchi---vlasti-goroda-1124772156.html

крым

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, туризм в крыму, крымский мост, мнения