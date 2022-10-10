Рейтинг@Mail.ru
Ограничений для поездок в Крым нет – Ростуризм - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221010/ogranicheniy-dlya-poezdok-v-krym-net--rosturizm-1124797445.html
Ограничений для поездок в Крым нет – Ростуризм
Ограничений для поездок в Крым нет – Ростуризм - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Ограничений для поездок в Крым нет – Ростуризм
Туристы, которые планировали поехать на отдых в Крым, могут беспрепятственно отправиться на полуостров, транспортных ограничений на поездки в регион нет,... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T08:58
2022-10-10T08:58
крым
чп на крымском мосту
ростуризм
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0a/1124797327_0:206:3254:2036_1920x0_80_0_0_e97a10781d8751ab9994d14f41dc2a37.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Туристы, которые планировали поехать на отдых в Крым, могут беспрепятственно отправиться на полуостров, транспортных ограничений на поездки в регион нет, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.Запущено движение по двум автомобильным полосам Крымского моста &gt;&gt;По ее словам, время ожидания для легковых автомобилей сейчас составляет несколько часов и будет постепенно снижаться. Для удобства развернуты пункты с горячей едой. Автобусное сообщение временно осуществляется через паромную переправу.Железнодорожное сообщение по мосту возобновлено в прежнем объеме. Также можно без ограничений купить билеты в Крым и обратно, проинформировала глава Ростуризма."По состоянию на 8 октября в Крыму и Севастополе находилось порядка 50 тысяч туристов. Все туристы через отели и туроператоров были проинформированы о дальнейших действиях. Туристам, у которых 8 октября заканчивался срок поездки, бесплатно продлили проживание в отелях на сутки. Такой возможностью воспользовалось около тысячи человек", - добавила Догузова.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика — это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. Российский лидер назвал подрыв Крымского моста терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы.
https://crimea.ria.ru/20221009/kriticheskaya-krasnaya-liniya--ekspert-o-terakte-na-krymskomu-mostu-1124796640.html
https://crimea.ria.ru/20221009/putin-nazval-zakazchikov-i-ispolniteley-podryva-krymskogo-mosta-1124796234.html
https://crimea.ria.ru/20221009/po-krymskomu-mostu-poekhali-prigorodnye-poezda-1124796794.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0a/1124797327_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_4dbd76bd67006593c14d77cc6efa7ac8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, чп на крымском мосту, ростуризм, общество
Ограничений для поездок в Крым нет – Ростуризм

Глава Ростуризма Догузова: туристы могут беспрепятственно отправиться на отдых в Крым

08:58 10.10.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Туристы, которые планировали поехать на отдых в Крым, могут беспрепятственно отправиться на полуостров, транспортных ограничений на поездки в регион нет, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Возобновлено автомобильное движение по Крымскому мосту для легковых автомобилей с прохождением полной процедуры осмотра. Туристы на автотранспорте могут беспрепятственно направляться на отдых в Крым и обратно. Что касается туристов, которые планировали поехать в Крым и Севастополь, то сейчас для этого нет транспортных ограничений", – написала Догузова в своем Telegram-канале.
Запущено движение по двум автомобильным полосам Крымского моста >>
По ее словам, время ожидания для легковых автомобилей сейчас составляет несколько часов и будет постепенно снижаться. Для удобства развернуты пункты с горячей едой. Автобусное сообщение временно осуществляется через паромную переправу.
Железнодорожный состав проходит по Крымскому мосту. - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
Вчера, 21:31Радио "Спутник в Крыму"
Критическая красная линия — эксперт о теракте на Крымскому мосту
Железнодорожное сообщение по мосту возобновлено в прежнем объеме. Также можно без ограничений купить билеты в Крым и обратно, проинформировала глава Ростуризма.
"По состоянию на 8 октября в Крыму и Севастополе находилось порядка 50 тысяч туристов. Все туристы через отели и туроператоров были проинформированы о дальнейших действиях. Туристам, у которых 8 октября заканчивался срок поездки, бесплатно продлили проживание в отелях на сутки. Такой возможностью воспользовалось около тысячи человек", - добавила Догузова.
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
Вчера, 20:34
Путин назвал заказчиков и исполнителей подрыва Крымского моста
ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.
Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика — это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.
Электричка в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
Вчера, 22:29
По Крымскому мосту поехали пригородные поезда
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. Российский лидер назвал подрыв Крымского моста терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы.
 
КрымЧП на Крымском мостуРостуризмОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:49В Керчи проводится эвакуация школ и детских садов
09:42В нескольких городах Украины прогремели взрывы – СМИ
09:27Киев готовит наступление на Запорожскую область – власти региона
08:58Ограничений для поездок в Крым нет – Ростуризм
08:45Пора ли худеть к Новому году - диетолог
08:31За что могут получить штраф жители многоэтажек - юрист
08:22Какие отели стали востребованными в Крыму по итогам сезона
07:55Береги личные данные смолоду: почему не стоит злоупотреблять соцсетями
07:21Консервы, рюкзаки и ножи взорвали рынок электронных продаж в сентябре
07:01"Ситуация критическая" – эксперт о судьбе рестораторов в Севастополе
03:26Какие изменения грядут на рынке аренды недвижимости в Крыму – мнение
00:01Сильный ветер: прогноз погоды для Крыма на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 10 октября
22:29По Крымскому мосту поехали пригородные поезда
21:31Критическая красная линия — эксперт о теракте на Крымскому мосту
21:01Взрыв на Крымском мосту и "уши" в телефонах россиян: топ новостей недели
20:34Путин назвал заказчиков и исполнителей подрыва Крымского моста
19:59Главные события и заявления дня: 9 октября
19:11"Бабье лето" принесет в Крым 20-градусное тепло
18:58Минтранс напомнил водителям фур об альтернативных путях в Крым
Лента новостейМолния