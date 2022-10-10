https://crimea.ria.ru/20221010/ogranicheniy-dlya-poezdok-v-krym-net--rosturizm-1124797445.html

Ограничений для поездок в Крым нет – Ростуризм

Ограничений для поездок в Крым нет – Ростуризм - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Ограничений для поездок в Крым нет – Ростуризм

Туристы, которые планировали поехать на отдых в Крым, могут беспрепятственно отправиться на полуостров, транспортных ограничений на поездки в регион нет,... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T08:58

2022-10-10T08:58

2022-10-10T08:58

крым

чп на крымском мосту

ростуризм

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Туристы, которые планировали поехать на отдых в Крым, могут беспрепятственно отправиться на полуостров, транспортных ограничений на поездки в регион нет, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.Запущено движение по двум автомобильным полосам Крымского моста >>По ее словам, время ожидания для легковых автомобилей сейчас составляет несколько часов и будет постепенно снижаться. Для удобства развернуты пункты с горячей едой. Автобусное сообщение временно осуществляется через паромную переправу.Железнодорожное сообщение по мосту возобновлено в прежнем объеме. Также можно без ограничений купить билеты в Крым и обратно, проинформировала глава Ростуризма."По состоянию на 8 октября в Крыму и Севастополе находилось порядка 50 тысяч туристов. Все туристы через отели и туроператоров были проинформированы о дальнейших действиях. Туристам, у которых 8 октября заканчивался срок поездки, бесплатно продлили проживание в отелях на сутки. Такой возможностью воспользовалось около тысячи человек", - добавила Догузова.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика — это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. Российский лидер назвал подрыв Крымского моста терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы.

https://crimea.ria.ru/20221009/kriticheskaya-krasnaya-liniya--ekspert-o-terakte-na-krymskomu-mostu-1124796640.html

https://crimea.ria.ru/20221009/putin-nazval-zakazchikov-i-ispolniteley-podryva-krymskogo-mosta-1124796234.html

https://crimea.ria.ru/20221009/po-krymskomu-mostu-poekhali-prigorodnye-poezda-1124796794.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, чп на крымском мосту, ростуризм, общество