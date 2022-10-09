https://crimea.ria.ru/20221009/iz-kryma-uekhali-vse-poezda-zaderzhannye-iz-za-chp-na-krymskom-mostu-1124792153.html

Из Крыма уехали все поезда, задержанные из-за ЧП на Крымском мосту

Из Крыма уехали все поезда, задержанные из-за ЧП на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 09.10.2022

Из Крыма уехали все поезда, задержанные из-за ЧП на Крымском мосту

Все задержанные из-за ЧП на Крымском мосту поезда отправлены по маршрутам следования, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" РИА Новости Крым, 09.10.2022

2022-10-09T13:56

2022-10-09T13:56

2022-10-09T13:57

крымский мост

чп на крымском мосту

железные дороги крыма

транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Все задержанные из-за ЧП на Крымском мосту поезда отправлены по маршрутам следования, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"По данным компании, поезд №75/76 отправился из Симферополя сегодня в 10:55 вместо 2:10, поезд №141/142 Симферополь – Пермь, который отправился в ночь на субботу из Симферополя и был перенаправлен в Феодосию и отправился из Феодосии в воскресенье в 11 часов и прибудет по назначению 12 октября в 14.40.Пассажиров поезда №373/374 Симферополь – Смоленск отправлением в 10:50 субботы, из-за задержки разместили в пансионатах Симферополя, однако уже в 20.00 они отправились в путь в беспересадочных вагонах, включенных в состав поезда № 166. Отправка всех поездов сегодня и в ближайшие дни ожидается по графику.В субботу утром на Крымском мосту произошло ЧП. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин. Кроме того, Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.Читайте также:ЧП на Крымском мосту: обрушены пролеты, горит цистернаВ результате ЧП на Крымском мосту погибли три человекаПравительственная комиссия расследует ЧП на Крымском мосту – ПутинПутин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста

https://crimea.ria.ru/20221009/pribyvayuschikh-iz-kryma-v-port-kavkaz-besplatno-vezut-v-anapu-i-krasnodar-1124791586.html

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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