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Главные события и заявления дня: 9 октября

Главные события и заявления дня: 9 октября - РИА Новости Крым, 09.10.2022

Главные события и заявления дня: 9 октября

ВСУ безуспешно пытаются атаковать по разным фронтам. В Пентагоне прокомментировали взрыв на Крымском мосту. Хуснуллин поручил составить план-график по... РИА Новости Крым, 09.10.2022

2022-10-09T19:59

2022-10-09T19:59

2022-10-09T19:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. ВСУ безуспешно пытаются атаковать по разным фронтам. В Пентагоне прокомментировали взрыв на Крымском мосту. Хуснуллин поручил составить план-график по восстановлению Крымского моста. Минтранс заявил о стабильной работе паромной переправы в Крым. Из Крыма уехали все поезда, задержанные из-за ЧП на Крымском мостуО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Неудачные атаки ВСУВС РФ продолжили отражать атаки ВСУ на разных направлениях. По данным МО РФ, за сутки украинские боевики предприняли безуспешные попытки атаковать Купянское, Луганское, Андреевское и Запорожское направления, все атаки отбиты, противник понес большие потери в живой силе и технике.На Николаево-Криворожском направлении из-за значительных потерь в живой силе и технике противник масштабных наступательных действий не предпринимал: "По уточненным данным, только безвозвратные потери личного состава бригад ВСУ, действовавших на Криворожском направлении, превысили 30 процентов списочной численности", - сообщил в воскресенье официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.Реакция Пентагона на взрыв на Крымском мосту"Мы видели сообщения о взрыве на Керченском мосту, но нам нечего добавить о ситуации. Украинцы сражаются... и сами решают, как, когда и где им это делать", - заявили в воскресенье в Минобороны США, отвечая на вопрос журналистов о реакции Пентагона на ЧП, которое произошло накануне.План-график по Крымскому мостуЗаседания штаба по восстановлению Крымского моста будут ежедневными, в ближайшее время будет составлен план-график работ, сообщил в воскресенье вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он также заверил, что все решения будут приниматься оперативно.Стабильная работа паромной переправыПаромная переправа, соединяющая Крым с Таманью, работает стабильно, осуществляется перевозка пассажиров и автомобилей, сообщил воскресным утром Минтранс. За ночь три рейса выполнил паром "Керченский 2". Днем на переправе приступил к работе второй паром "Лаврентий", к запуску готовятся еще два -— большой паром "Мрия" и малый - "Ейск". Водителей ожидающих очереди на паромы обеспечивают едой и горячим питанием.Движение по Крымскому мосту осуществляется штатно, но фурам проезд по нему пока запрещен. Паромами в Крым в приоритетном порядке переправляют большегрузы с продовольствием.Отправление поездовВсе задержанные из-за ЧП на Крымском мосту поезда отправлены по маршрутам следования, сообщила в понедельник пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В Минтрансе заявили, что железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется по нормативному графику. В 19:00 также полностью будет восстановлено пригородное пассажирское сообщение на данном участке.Напомним, после взрыва на Крымском мосту утром 8 октября, первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее. По мосту перемещается только легковой транспорт.

https://crimea.ria.ru/20221009/kto-na-samom-dele-vinovat-v-konflikte-na-ukraine--zayavlenie-trampa-1124791821.html

https://crimea.ria.ru/20221009/zapuscheno-dvizhenie-po-dvum-polosam-krymskogo-mosta-1124794528.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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