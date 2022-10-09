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Главные события и заявления дня: 9 октября - РИА Новости Крым, 09.10.2022
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Главные события и заявления дня: 9 октября
Главные события и заявления дня: 9 октября - РИА Новости Крым, 09.10.2022
Главные события и заявления дня: 9 октября
ВСУ безуспешно пытаются атаковать по разным фронтам. В Пентагоне прокомментировали взрыв на Крымском мосту. Хуснуллин поручил составить план-график по... РИА Новости Крым, 09.10.2022
2022-10-09T19:59
2022-10-09T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. ВСУ безуспешно пытаются атаковать по разным фронтам. В Пентагоне прокомментировали взрыв на Крымском мосту. Хуснуллин поручил составить план-график по восстановлению Крымского моста. Минтранс заявил о стабильной работе паромной переправы в Крым. Из Крыма уехали все поезда, задержанные из-за ЧП на Крымском мостуО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Неудачные атаки ВСУВС РФ продолжили отражать атаки ВСУ на разных направлениях. По данным МО РФ, за сутки украинские боевики предприняли безуспешные попытки атаковать Купянское, Луганское, Андреевское и Запорожское направления, все атаки отбиты, противник понес большие потери в живой силе и технике.На Николаево-Криворожском направлении из-за значительных потерь в живой силе и технике противник масштабных наступательных действий не предпринимал: "По уточненным данным, только безвозвратные потери личного состава бригад ВСУ, действовавших на Криворожском направлении, превысили 30 процентов списочной численности", - сообщил в воскресенье официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.Реакция Пентагона на взрыв на Крымском мосту"Мы видели сообщения о взрыве на Керченском мосту, но нам нечего добавить о ситуации. Украинцы сражаются... и сами решают, как, когда и где им это делать", - заявили в воскресенье в Минобороны США, отвечая на вопрос журналистов о реакции Пентагона на ЧП, которое произошло накануне.План-график по Крымскому мостуЗаседания штаба по восстановлению Крымского моста будут ежедневными, в ближайшее время будет составлен план-график работ, сообщил в воскресенье вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он также заверил, что все решения будут приниматься оперативно.Стабильная работа паромной переправыПаромная переправа, соединяющая Крым с Таманью, работает стабильно, осуществляется перевозка пассажиров и автомобилей, сообщил воскресным утром Минтранс. За ночь три рейса выполнил паром "Керченский 2". Днем на переправе приступил к работе второй паром "Лаврентий", к запуску готовятся еще два -— большой паром "Мрия" и малый - "Ейск". Водителей ожидающих очереди на паромы обеспечивают едой и горячим питанием.Движение по Крымскому мосту осуществляется штатно, но фурам проезд по нему пока запрещен. Паромами в Крым в приоритетном порядке переправляют большегрузы с продовольствием.Отправление поездовВсе задержанные из-за ЧП на Крымском мосту поезда отправлены по маршрутам следования, сообщила в понедельник пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В Минтрансе заявили, что железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется по нормативному графику. В 19:00 также полностью будет восстановлено пригородное пассажирское сообщение на данном участке.Напомним, после взрыва на Крымском мосту утром 8 октября, первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее. По мосту перемещается только легковой транспорт.
https://crimea.ria.ru/20221009/kto-na-samom-dele-vinovat-v-konflikte-na-ukraine--zayavlenie-trampa-1124791821.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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главное за день, новости, общество
Главные события и заявления дня: 9 октября

Главные события и заявления воскресенья, 9 октября

19:59 09.10.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. ВСУ безуспешно пытаются атаковать по разным фронтам. В Пентагоне прокомментировали взрыв на Крымском мосту. Хуснуллин поручил составить план-график по восстановлению Крымского моста. Минтранс заявил о стабильной работе паромной переправы в Крым. Из Крыма уехали все поезда, задержанные из-за ЧП на Крымском мосту
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Неудачные атаки ВСУ
ВС РФ продолжили отражать атаки ВСУ на разных направлениях. По данным МО РФ, за сутки украинские боевики предприняли безуспешные попытки атаковать Купянское, Луганское, Андреевское и Запорожское направления, все атаки отбиты, противник понес большие потери в живой силе и технике.
На Николаево-Криворожском направлении из-за значительных потерь в живой силе и технике противник масштабных наступательных действий не предпринимал: "По уточненным данным, только безвозвратные потери личного состава бригад ВСУ, действовавших на Криворожском направлении, превысили 30 процентов списочной численности", - сообщил в воскресенье официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
Реакция Пентагона на взрыв на Крымском мосту
"Мы видели сообщения о взрыве на Керченском мосту, но нам нечего добавить о ситуации. Украинцы сражаются... и сами решают, как, когда и где им это делать", - заявили в воскресенье в Минобороны США, отвечая на вопрос журналистов о реакции Пентагона на ЧП, которое произошло накануне.
План-график по Крымскому мосту
Заседания штаба по восстановлению Крымского моста будут ежедневными, в ближайшее время будет составлен план-график работ, сообщил в воскресенье вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он также заверил, что все решения будут приниматься оперативно.
Стабильная работа паромной переправы
Паромная переправа, соединяющая Крым с Таманью, работает стабильно, осуществляется перевозка пассажиров и автомобилей, сообщил воскресным утром Минтранс.
За ночь три рейса выполнил паром "Керченский 2". Днем на переправе приступил к работе второй паром "Лаврентий", к запуску готовятся еще два -— большой паром "Мрия" и малый - "Ейск". Водителей ожидающих очереди на паромы обеспечивают едой и горячим питанием.
Движение по Крымскому мосту осуществляется штатно, но фурам проезд по нему пока запрещен. Паромами в Крым в приоритетном порядке переправляют большегрузы с продовольствием.
Брифинг президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
12:54
Кто на самом деле виноват в конфликте на Украине — заявление Трампа
Отправление поездов
Все задержанные из-за ЧП на Крымском мосту поезда отправлены по маршрутам следования, сообщила в понедельник пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
В Минтрансе заявили, что железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется по нормативному графику. В 19:00 также полностью будет восстановлено пригородное пассажирское сообщение на данном участке.
Напомним, после взрыва на Крымском мосту утром 8 октября, первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее. По мосту перемещается только легковой транспорт.
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
17:01
Запущено движение по двум автомобильным полосам Крымского моста
 
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