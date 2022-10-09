https://crimea.ria.ru/20221009/khusnullin-poruchil-sostavit-plan-grafik-po-vosstanovleniyu-krymskogo-mosta-1124790529.html

Хуснуллин поручил составить план-график по восстановлению Крымского моста

Хуснуллин поручил составить план-график по восстановлению Крымского моста - РИА Новости Крым, 09.10.2022

Хуснуллин поручил составить план-график по восстановлению Крымского моста

Заседания штаба по восстановлению Крымского моста будут ежедневными, в ближайшее время будут составлен план-график работ. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости Крым, 09.10.2022

2022-10-09T10:30

2022-10-09T10:30

2022-10-09T10:30

крымский мост

чп на крымском мосту

марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Заседания штаба по восстановлению Крымского моста будут ежедневными, в ближайшее время будут составлен план-график работ. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.Вице-премьер также заверил, что все решения будут приниматься оперативно:ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.

https://crimea.ria.ru/20221008/khusnullin-rasskazal-o-srokakh-vosstanovleniya-proleta-krymskogo-mosta-1124786963.html

крымский мост

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2022

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крымский мост, чп на крымском мосту, марат хуснуллин