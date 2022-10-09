Хуснуллин поручил составить план-график по восстановлению Крымского моста
Хуснуллин: заседания штаба по восстановлению Крымского моста будут ежедневными
© РИА Новости КрымКрымский мост
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Заседания штаба по восстановлению Крымского моста будут ежедневными, в ближайшее время будут составлен план-график работ. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.
"Дал поручение в течение суток составить план-график восстановительных работ", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Вице-премьер также заверил, что все решения будут приниматься оперативно:
"Губернаторам Крыма и Краснодарского края дал поручение информировать жителей о пунктах обогрева, перехватывающих парковках и состоянии моста, чтоб люди понимали какая ситуация, если решат поехать по мосту. Буду ежедневно проводить заседание штаба и оперативно решать все вопросы", - написал он.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.
Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.