Когда восстановят пригородное сообщение по Крымскому мосту — Минтранс
Минтранс: пригородное сообщение по Крымскому мосту запустят в воскресенье вечером
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПресс-подход С. Аксенова и М. Хуснуллина на Крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Пригородное сообщение по Крымскому мосту запустят в воскресенье, в 19 часов, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ со ссылкой на Минтранс.
"Железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется по нормативному графику. В 19:00 также полностью будет восстановлено пригородное пассажирское сообщение на данном участке", - сказано в сообщении.
Ранее первые грузовые поезда пошли по Крымскому мосту, за ночь мост пересекли 12 пассажирских поездов.
ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.
Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.
Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика — это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.