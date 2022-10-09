https://crimea.ria.ru/20221009/kogda-vosstanovyat-prigorodnoe-soobschenie-po-krymskomu-mostu--mintrans-1124791163.html

Когда восстановят пригородное сообщение по Крымскому мосту — Минтранс

Когда восстановят пригородное сообщение по Крымскому мосту — Минтранс - РИА Новости Крым, 09.10.2022

Когда восстановят пригородное сообщение по Крымскому мосту — Минтранс

Пригородное сообщение по Крымскому мосту запустят в воскресенье, в 19 часов, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ со ссылкой на Минтранс. РИА Новости Крым, 09.10.2022

2022-10-09T11:43

2022-10-09T11:43

2022-10-09T11:43

чп на крымском мосту

крымский мост

крым

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Пригородное сообщение по Крымскому мосту запустят в воскресенье, в 19 часов, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ со ссылкой на Минтранс.Ранее первые грузовые поезда пошли по Крымскому мосту, за ночь мост пересекли 12 пассажирских поездов.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика — это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.

https://crimea.ria.ru/20221009/khusnullin-poruchil-sostavit-plan-grafik-po-vosstanovleniyu-krymskogo-mosta-1124790529.html

крымский мост

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп на крымском мосту, крымский мост, крым, транспорт