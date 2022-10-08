https://crimea.ria.ru/20221008/pervye-gruzovye-poezda-poshli-po-krymskomu-mostu--khusnullin-1124784752.html

Первые грузовые поезда пошли по Крымскому мосту – Хуснуллин

Первые грузовые поезда пошли по Крымскому мосту – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Первые грузовые поезда пошли по Крымскому мосту – Хуснуллин

Первый после ЧП пассажирский железнодорожный состав пересечет Крымским мост около 22 часов в субботу 8 октября. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T19:52

2022-10-08T19:52

2022-10-08T19:52

чп на крымском мосту

крымский мост

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крым

марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Первый после ЧП пассажирский железнодорожный состав пересечет Крымским мост около 22 часов в субботу 8 октября. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он уточнил, что первые грузовые поезда уже пошли по Крымскому мосту. За ночь планируется пропустить 12 пассажирских составов, добавил он.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.По итогам осмотра повреждений на Крымском мосту Хуснуллин поставил задачу к утру воскресенья запустить автомобильное движение по двум полосам и сообщил, что количество проверяющих автомобили перед въездом на Крымский мост увеличат, чтобы нарастить пропускную способность.

https://crimea.ria.ru/20221008/putin-podpisal-ukaz-ob-usilenii-mer-zaschity-krymskogo-mosta-1124784326.html

крымский мост

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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