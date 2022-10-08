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Первые грузовые поезда пошли по Крымскому мосту – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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Первые грузовые поезда пошли по Крымскому мосту – Хуснуллин
Первые грузовые поезда пошли по Крымскому мосту – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Первые грузовые поезда пошли по Крымскому мосту – Хуснуллин
Первый после ЧП пассажирский железнодорожный состав пересечет Крымским мост около 22 часов в субботу 8 октября. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T19:52
2022-10-08T19:52
чп на крымском мосту
крымский мост
транспорт
крым
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Первый после ЧП пассажирский железнодорожный состав пересечет Крымским мост около 22 часов в субботу 8 октября. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он уточнил, что первые грузовые поезда уже пошли по Крымскому мосту. За ночь планируется пропустить 12 пассажирских составов, добавил он.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.По итогам осмотра повреждений на Крымском мосту Хуснуллин поставил задачу к утру воскресенья запустить автомобильное движение по двум полосам и сообщил, что количество проверяющих автомобили перед въездом на Крымский мост увеличат, чтобы нарастить пропускную способность.
https://crimea.ria.ru/20221008/putin-podpisal-ukaz-ob-usilenii-mer-zaschity-krymskogo-mosta-1124784326.html
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чп на крымском мосту, крымский мост, транспорт, крым, марат хуснуллин
Первые грузовые поезда пошли по Крымскому мосту – Хуснуллин

За ночь Крымский мост пересекут и 12 пассажирских поездов – Хуснуллин

19:52 08.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГрузовой состав движется в сторону Крымского моста
Грузовой состав движется в сторону Крымского моста - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Первый после ЧП пассажирский железнодорожный состав пересечет Крымским мост около 22 часов в субботу 8 октября. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Он уточнил, что первые грузовые поезда уже пошли по Крымскому мосту.
"Скоро поедут и пассажирские. Первый проедет по мосту около 22 часов", – сказал Хуснуллин.
За ночь планируется пропустить 12 пассажирских составов, добавил он.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.
Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.
Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.
По итогам осмотра повреждений на Крымском мосту Хуснуллин поставил задачу к утру воскресенья запустить автомобильное движение по двум полосам и сообщил, что количество проверяющих автомобили перед въездом на Крымский мост увеличат, чтобы нарастить пропускную способность.
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ЧП на Крымском мостуКрымский мостТранспортКрымМарат Хуснуллин
 
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19:52Первые грузовые поезда пошли по Крымскому мосту – Хуснуллин
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