https://crimea.ria.ru/20221009/v-pentagone-prokommentirovali-vzryv-na-krymskom-mostu-1124790408.html

В Пентагоне прокомментировали взрыв на Крымском мосту

В Пентагоне прокомментировали взрыв на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 09.10.2022

В Пентагоне прокомментировали взрыв на Крымском мосту

Киев самостоятельно принимает решения о своих действиях в отношении противостояния с РФ, заявил представитель Минобороны США, комментируя взрыв на Керченском... РИА Новости Крым, 09.10.2022

2022-10-09T10:03

2022-10-09T10:03

2022-10-09T10:03

сша

крымский мост

чп на крымском мосту

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Киев самостоятельно принимает решения о своих действиях в отношении противостояния с РФ, заявил представитель Минобороны США, комментируя взрыв на Керченском мосту.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.

https://crimea.ria.ru/20221009/vstrepenulis-no-ne-drognuli-ekspert-o-reaktsii-krymchan-na-chp-na-mostu-1124783384.html

сша

крымский мост

украина

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сша, крымский мост, чп на крымском мосту, политика, украина