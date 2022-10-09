https://crimea.ria.ru/20221009/v-pentagone-prokommentirovali-vzryv-na-krymskom-mostu-1124790408.html
В Пентагоне прокомментировали взрыв на Крымском мосту
В Пентагоне прокомментировали взрыв на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 09.10.2022
В Пентагоне прокомментировали взрыв на Крымском мосту
Киев самостоятельно принимает решения о своих действиях в отношении противостояния с РФ, заявил представитель Минобороны США, комментируя взрыв на Керченском... РИА Новости Крым, 09.10.2022
2022-10-09T10:03
2022-10-09T10:03
2022-10-09T10:03
сша
крымский мост
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Киев самостоятельно принимает решения о своих действиях в отношении противостояния с РФ, заявил представитель Минобороны США, комментируя взрыв на Керченском мосту.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.
https://crimea.ria.ru/20221009/vstrepenulis-no-ne-drognuli-ekspert-o-reaktsii-krymchan-na-chp-na-mostu-1124783384.html
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сша, крымский мост, чп на крымском мосту, политика, украина
В Пентагоне прокомментировали взрыв на Крымском мосту
Представитель Пентагона: украинцы сами решают, как им сражаться.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Киев самостоятельно принимает решения о своих действиях в отношении противостояния с РФ, заявил представитель Минобороны США, комментируя взрыв на Керченском мосту.
"Мы видели сообщения о взрыве на Керченском мосту, но нам нечего добавить о ситуации. Украинцы сражаются... и сами решают, как, когда и где им это делать", - цитирует представителя американского военного ведомства РИА Новости.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.
Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.