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Минтранс заявил о стабильной работе паромной переправы в Крым - РИА Новости Крым, 09.10.2022
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Минтранс заявил о стабильной работе паромной переправы в Крым
Минтранс заявил о стабильной работе паромной переправы в Крым - РИА Новости Крым, 09.10.2022
Минтранс заявил о стабильной работе паромной переправы в Крым
Паромная переправа, соединяющая Крым с Таманью, работает стабильно, осуществляется перевозка пассажиров и автомобилей. Об этом сообщает Минтранс. РИА Новости Крым, 09.10.2022
2022-10-09T09:41
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чп на крымском мосту
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Паромная переправа, соединяющая Крым с Таманью, работает стабильно, осуществляется перевозка пассажиров и автомобилей. Об этом сообщает Минтранс.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Керченская переправа будет работать бесплатно.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.
https://crimea.ria.ru/20221009/vstrepenulis-no-ne-drognuli-ekspert-o-reaktsii-krymchan-na-chp-na-mostu-1124783384.html
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чп на крымском мосту, крымский мост, крым, транспорт
Минтранс заявил о стабильной работе паромной переправы в Крым

Минтранс: керченская паромная переправа стабильно работает

09:41 09.10.2022 (обновлено: 09:43 09.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГрузовые авто на Керченской паромной переправе
Грузовые авто на Керченской паромной переправе - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Паромная переправа, соединяющая Крым с Таманью, работает стабильно, осуществляется перевозка пассажиров и автомобилей. Об этом сообщает Минтранс.

"Паром "Керченский 2" с грузовыми автомобилями на борту отправился из порта Крым в 1:52. Он доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. В порту Кавказ на паром загружены 13 автомобилей и 14 пассажиров, которые в 05:05 доставлены в порт Крым. В 5:50 паром вышел в третий рейс, он взял на борт 10 автомобилей и 39 пассажиров. Паромная переправа работает стабильно", - сообщается в Telegram-канале министерства.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Керченская переправа будет работать бесплатно.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
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Встрепенулись, но не дрогнули: эксперт о реакции крымчан на ЧП на мосту
Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.
 
ЧП на Крымском мостуКрымский мостКрымТранспорт
 
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