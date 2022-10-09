https://crimea.ria.ru/20221009/mintrans-zayavil-o-stabilnoy-rabote-paromnoy-perepravy-v-krym-1124790191.html

Минтранс заявил о стабильной работе паромной переправы в Крым

Минтранс заявил о стабильной работе паромной переправы в Крым - РИА Новости Крым, 09.10.2022

Минтранс заявил о стабильной работе паромной переправы в Крым

Паромная переправа, соединяющая Крым с Таманью, работает стабильно, осуществляется перевозка пассажиров и автомобилей. Об этом сообщает Минтранс. РИА Новости Крым, 09.10.2022

2022-10-09T09:41

2022-10-09T09:41

2022-10-09T09:43

чп на крымском мосту

крымский мост

крым

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124789084_0:17:1280:737_1920x0_80_0_0_923af4790735f66f3d8dd535d1d5aee3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Паромная переправа, соединяющая Крым с Таманью, работает стабильно, осуществляется перевозка пассажиров и автомобилей. Об этом сообщает Минтранс.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Керченская переправа будет работать бесплатно.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.

https://crimea.ria.ru/20221009/vstrepenulis-no-ne-drognuli-ekspert-o-reaktsii-krymchan-na-chp-na-mostu-1124783384.html

крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп на крымском мосту, крымский мост, крым, транспорт