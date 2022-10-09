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ВСУ безуспешно пытаются атаковать по разным фронтам — Минобороны - РИА Новости Крым, 09.10.2022
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ВСУ безуспешно пытаются атаковать по разным фронтам — Минобороны
ВСУ безуспешно пытаются атаковать по разным фронтам — Минобороны - РИА Новости Крым, 09.10.2022
ВСУ безуспешно пытаются атаковать по разным фронтам — Минобороны
ВСУ за сутки предприняли безуспешные попытки атаковать Купянское, Луганское, Андреевское и Запорожское направления, все атаки отбиты, противник понес большие... РИА Новости Крым, 09.10.2022
2022-10-09T15:19
2022-10-09T15:19
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки предприняли безуспешные попытки атаковать Купянское, Луганское, Андреевское и Запорожское направления, все атаки отбиты, противник понес большие потери в живой силе и технике. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Канашенков."На Купянском направлении противник силами двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, усиленных иностранными наемниками, предпринимали безуспешные попытки прорыва в направлении Кисловки Харьковской области и Куземовки ЛНР. Все атаки отражены. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк и девять боевых бронированных машин В результате огневого поражения выдвигавшихся резервов 92-й механизированной бригады ВСУ в районе Загоруйковки Харьковской области российскими войсками уничтожено около 60 украинских военнослужащих, два танка и три бронеавтомобиля", - перечислил Конашенков.На Краснолиманском направлении, по данным МО, ВСУ вели разведку переднего края обороны российских войск и активных наступательных действий не предпринимали. В районах Нововодяного, Кармазиновки и Макеевке ЛНР уничтожены четыре украинские диверсионно-разведывательные группы, ликвидировано 17 боевиков, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и один автомобиль."На Луганском направлении отбиты атаки противника в районах Верхнекаменки и Белогоровки ЛНР, Спорного, Берестового, Яковлевки, Соледара, Артемовска и Зайцево ДНР. Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей. На Запорожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления на позиции российских войск в районах Октябрьского, Нескучного и Егоровки ДНР. Все атаки отражены. Уничтожено около 100 военнослужащих ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей", - продолжил генерал-лейтенант.На Николаево-Криворожском направлении из-за значительных потерь в живой силе и технике противник масштабных наступательных действий не предпринимал: "По уточненным данным, только безвозвратные потери личного состава бригад ВСУ, действовавших на Криворожском направлении, превысили 30 процентов списочной численности", - констатировал Конашенков.Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 200 украинских военнослужащих, три танка, 41 боевая бронированная машина, три орудия и 7 автомобилей.На Андреевском направлении российскими войсками отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ из районов Белогорка и Давыдова Брода. Уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля. В районе Новой Каменки Херсонской области ВС РФ сорвали попытку сосредоточения войск противника. Также нанесено поражение пяти колоннам, живой силе, военной технике и артиллерии украинских войск на огневых позициях в районах Червоного, Нововоскресенского и Петропавловки."Потери ВСУ на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих убитыми, два танка, 22 боевые бронированные машины, семь боевых машин пехоты. Уничтожена польская самоходная артиллерийская установка "Краб", две американских гаубицы М777 и четыре автомобиля", - подытожил представитель МО.
РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
ВСУ безуспешно пытаются атаковать по разным фронтам — Минобороны

МО: ВС РФ продолжают отражать попытки наступления ВСУ на разных направлениях

15:19 09.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки предприняли безуспешные попытки атаковать Купянское, Луганское, Андреевское и Запорожское направления, все атаки отбиты, противник понес большие потери в живой силе и технике. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Канашенков.
"На Купянском направлении противник силами двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, усиленных иностранными наемниками, предпринимали безуспешные попытки прорыва в направлении Кисловки Харьковской области и Куземовки ЛНР. Все атаки отражены. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк и девять боевых бронированных машин В результате огневого поражения выдвигавшихся резервов 92-й механизированной бригады ВСУ в районе Загоруйковки Харьковской области российскими войсками уничтожено около 60 украинских военнослужащих, два танка и три бронеавтомобиля", - перечислил Конашенков.
На Краснолиманском направлении, по данным МО, ВСУ вели разведку переднего края обороны российских войск и активных наступательных действий не предпринимали. В районах Нововодяного, Кармазиновки и Макеевке ЛНР уничтожены четыре украинские диверсионно-разведывательные группы, ликвидировано 17 боевиков, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и один автомобиль.
"На Луганском направлении отбиты атаки противника в районах Верхнекаменки и Белогоровки ЛНР, Спорного, Берестового, Яковлевки, Соледара, Артемовска и Зайцево ДНР. Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей. На Запорожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления на позиции российских войск в районах Октябрьского, Нескучного и Егоровки ДНР. Все атаки отражены. Уничтожено около 100 военнослужащих ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей", - продолжил генерал-лейтенант.
На Николаево-Криворожском направлении из-за значительных потерь в живой силе и технике противник масштабных наступательных действий не предпринимал: "По уточненным данным, только безвозвратные потери личного состава бригад ВСУ, действовавших на Криворожском направлении, превысили 30 процентов списочной численности", - констатировал Конашенков.
Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 200 украинских военнослужащих, три танка, 41 боевая бронированная машина, три орудия и 7 автомобилей.
На Андреевском направлении российскими войсками отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ из районов Белогорка и Давыдова Брода. Уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля.
В районе Новой Каменки Херсонской области ВС РФ сорвали попытку сосредоточения войск противника. Также нанесено поражение пяти колоннам, живой силе, военной технике и артиллерии украинских войск на огневых позициях в районах Червоного, Нововоскресенского и Петропавловки.
"Потери ВСУ на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих убитыми, два танка, 22 боевые бронированные машины, семь боевых машин пехоты. Уничтожена польская самоходная артиллерийская установка "Краб", две американских гаубицы М777 и четыре автомобиля", - подытожил представитель МО.
Специальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФ
 
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