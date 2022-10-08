https://crimea.ria.ru/20221008/oteli-sevastopolya-prodlevayut-prozhivanie-gostey-na-den-1124777512.html

Отели Севастополя продлевают проживание гостей на день

Отели Севастополя продлевают проживание гостей на день - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Отели Севастополя продлевают проживание гостей на день

В связи с ЧП на Крымском мосту отели Севастополя продлевают проживание гостей в течение ближайшего дня без дополнительной оплаты, сообщила глава... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T16:12

2022-10-08T16:12

2022-10-08T16:13

севастополь

чп на крымском мосту

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В связи с ЧП на Крымском мосту отели Севастополя продлевают проживание гостей в течение ближайшего дня без дополнительной оплаты, сообщила глава севастопольского правительства Мария Литовко.По ее словам, есть договоренность с отельерами города о продлении срока проживания для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения."Все отели обеспечивают продление, как и договорились", - написала Литовко в своем Telegram-канале.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа.Глава Крыма заявил, что движение поездов по железнодорожной части Крымского моста запустят в субботу до конца дня. Ранее в Минтрансе России сообщили, что автомобильное движение по Крымскому мосту восстановят сегодня после 16:00, оно будет осуществляться в реверсивном режиме.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин, он уже вылетел на место происшествия.

https://crimea.ria.ru/20221008/vyezzhayuschikh-iz-kryma-razmeschayut-v-otelyakh-kerchi---vlasti-goroda-1124772156.html

https://crimea.ria.ru/20221008/zhdem-otpravku-na-paromy-chto-proiskhodit-na-zhd-vokzale-simferopolya-1124773458.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, чп на крымском мосту, общество