https://crimea.ria.ru/20220926/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-26-sentyabrya-1124631950.html

Главные новости и заявления дня: 26 сентября

Главные новости и заявления дня: 26 сентября - РИА Новости Крым, 26.09.2022

Главные новости и заявления дня: 26 сентября

Выпускник ижевской школы открыл огонь по детям и учителям. В иркутском Усть-Илимске мужчина расстрелял в упор военкома. Около 400 человек в Крыму освободили от... РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T22:04

2022-09-26T22:04

2022-09-26T22:09

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крым

частичная мобилизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости Крым. Выпускник ижевской школы открыл огонь по детям и учителям. В иркутском Усть-Илимске мужчина расстрелял в упор военкома. Около 400 человек в Крыму освободили от призыва по частичной мобилизации. ФСБ задержала японского консула за сбор секретной информации. ВСУ ударили HIMARS по барже в Херсоне. Росавиация продлила режим ограничения полетов в Крым.О главных событиях дня — в подборке РИА Новости Крым.Выпускник ижевской школы расстрелял детейВ понедельник утром в Удмуртской Республике произошла трагедия — в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл огонь по детям и учителям. Жертвами нападения стали 15 человек, из них 11 детей. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка и двое взрослых. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат СК. В Удмуртии объявлен траур.Подозреваемый в массовом убийстве состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения.В Усть-Илимске мужчина расстрелял военкомаУтром в Усть-Илимске Иркутской области молодой мужчина устроил стрельбу в военкомате, нападавший тяжело ранил военкома Александра Елисеева из обреза. Подозреваемого задержали, СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном хранении оружия. Раненого военкома доставили в Центральную городскую больницу Усть-Илимска, его состояние медики оценивали как крайне тяжелое. Позже военком прооперировали, его состояние стабилизировалось. В частности, у пострадавшего выровнялось артериальное давление, несмотря на ранения в оба легких, также в норме сатурация.В Крыму порядка 400 человек освободили от призываПосле проведения частичной мобилизации в Крыму от призыва были освобождены около 400 человек, так как сведения о них в военкомате были не актуальными. Об этом рассказал начальник службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым Виктор Фесенко. По его словам, такая ситуация произошла из-за несвоевременного обновления личных данных гражданами в военкомате.ФСБ задержала японского шпионаКонсул генконсульства Японии Мотоки Тацунори задержан во Владивостоке сотрудниками ФСБ за сбор секретной информации при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.Уточняется, что консул был объявлен persona non grata. По дипломатическим каналам японской стороне заявлен протест.Баржу в Херсоне обстреляли из HIMARSВСУ нанесли удар ракетами системы залпового огня HIMARS по барже у причала гражданской переправы возле Антоновского моста в Херсоне. По предварительным данным, один человек погиб, четверо получили ранения. Росавиация продлила режим ограничения полетовЗапрет на полеты в 11 российских аэропортов продлен до 2 октября. Об этом сообщает Росавиация.Временно закрыты аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

https://crimea.ria.ru/20220926/v-izhevsk-posle-strelby-v-shkole-pribyli-vrachi-iz-tatarstana-1124630634.html

https://crimea.ria.ru/20220926/stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranenogo-voenkoma-ust-ilimska-1124628573.html

https://crimea.ria.ru/20220926/po-barzhe-v-khersone-udarili-iz-himars-est-pogibshie-1124630790.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, происшествия, крым, частичная мобилизация