https://crimea.ria.ru/20220926/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-26-sentyabrya-1124631950.html
Главные новости и заявления дня: 26 сентября
Главные новости и заявления дня: 26 сентября - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Главные новости и заявления дня: 26 сентября
Выпускник ижевской школы открыл огонь по детям и учителям. В иркутском Усть-Илимске мужчина расстрелял в упор военкома. Около 400 человек в Крыму освободили от... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T22:04
2022-09-26T22:04
2022-09-26T22:09
главное за день
происшествия
крым
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости Крым. Выпускник ижевской школы открыл огонь по детям и учителям. В иркутском Усть-Илимске мужчина расстрелял в упор военкома. Около 400 человек в Крыму освободили от призыва по частичной мобилизации. ФСБ задержала японского консула за сбор секретной информации. ВСУ ударили HIMARS по барже в Херсоне. Росавиация продлила режим ограничения полетов в Крым.О главных событиях дня — в подборке РИА Новости Крым.Выпускник ижевской школы расстрелял детейВ понедельник утром в Удмуртской Республике произошла трагедия — в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл огонь по детям и учителям. Жертвами нападения стали 15 человек, из них 11 детей. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка и двое взрослых. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат СК. В Удмуртии объявлен траур.Подозреваемый в массовом убийстве состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения.В Усть-Илимске мужчина расстрелял военкомаУтром в Усть-Илимске Иркутской области молодой мужчина устроил стрельбу в военкомате, нападавший тяжело ранил военкома Александра Елисеева из обреза. Подозреваемого задержали, СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном хранении оружия. Раненого военкома доставили в Центральную городскую больницу Усть-Илимска, его состояние медики оценивали как крайне тяжелое. Позже военком прооперировали, его состояние стабилизировалось. В частности, у пострадавшего выровнялось артериальное давление, несмотря на ранения в оба легких, также в норме сатурация.В Крыму порядка 400 человек освободили от призываПосле проведения частичной мобилизации в Крыму от призыва были освобождены около 400 человек, так как сведения о них в военкомате были не актуальными. Об этом рассказал начальник службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым Виктор Фесенко. По его словам, такая ситуация произошла из-за несвоевременного обновления личных данных гражданами в военкомате.ФСБ задержала японского шпионаКонсул генконсульства Японии Мотоки Тацунори задержан во Владивостоке сотрудниками ФСБ за сбор секретной информации при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.Уточняется, что консул был объявлен persona non grata. По дипломатическим каналам японской стороне заявлен протест.Баржу в Херсоне обстреляли из HIMARSВСУ нанесли удар ракетами системы залпового огня HIMARS по барже у причала гражданской переправы возле Антоновского моста в Херсоне. По предварительным данным, один человек погиб, четверо получили ранения. Росавиация продлила режим ограничения полетовЗапрет на полеты в 11 российских аэропортов продлен до 2 октября. Об этом сообщает Росавиация.Временно закрыты аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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главное за день, происшествия, крым, частичная мобилизация
Главные новости и заявления дня: 26 сентября
Главные новости и заявления понедельника: 26 сентября
22:04 26.09.2022 (обновлено: 22:09 26.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости Крым. Выпускник ижевской школы открыл огонь по детям и учителям. В иркутском Усть-Илимске мужчина расстрелял в упор военкома. Около 400 человек в Крыму освободили от призыва по частичной мобилизации. ФСБ задержала японского консула за сбор секретной информации. ВСУ ударили HIMARS по барже в Херсоне. Росавиация продлила режим ограничения полетов в Крым.
О главных событиях дня — в подборке РИА Новости Крым.
Выпускник ижевской школы расстрелял детей
В понедельник утром в Удмуртской Республике произошла трагедия
— в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл огонь по детям и учителям. Жертвами нападения стали 15 человек, из них 11 детей. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка и двое взрослых. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат СК. В Удмуртии объявлен траур.
Подозреваемый в массовом убийстве состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения
.
В Усть-Илимске мужчина расстрелял военкома
Утром в Усть-Илимске Иркутской области молодой мужчина устроил стрельбу в военкомате
, нападавший тяжело ранил военкома Александра Елисеева из обреза. Подозреваемого задержали, СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном хранении оружия.
Раненого военкома доставили в Центральную городскую больницу Усть-Илимска, его состояние медики оценивали как крайне тяжелое. Позже военком прооперировали, его состояние стабилизировалось
. В частности, у пострадавшего выровнялось артериальное давление, несмотря на ранения в оба легких, также в норме сатурация.
В Крыму порядка 400 человек освободили от призыва
После проведения частичной мобилизации в Крыму от призыва были освобождены
около 400 человек, так как сведения о них в военкомате были не актуальными. Об этом рассказал начальник службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым Виктор Фесенко.
По его словам, такая ситуация произошла из-за несвоевременного обновления личных данных гражданами в военкомате.
"В настоящее время вернулись после призыва порядка 400 человек. Их привезли, они подали документы, а по возрасту не подходят. В первый день (вернули — ред.) 300 человек, во второй —12, потом еще. Всего порядка 400 мужчин освободили от призыва по частичной мобилизации уже на местах, после призыва. От этого и получается путаница", — сообщил Фесенко.
ФСБ задержала японского шпиона
Консул генконсульства Японии Мотоки Тацунори задержан
во Владивостоке сотрудниками ФСБ за сбор секретной информации при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.
Уточняется, что консул был объявлен persona non grata. По дипломатическим каналам японской стороне заявлен протест.
Баржу в Херсоне обстреляли из HIMARS
ВСУ нанесли удар
ракетами системы залпового огня HIMARS по барже у причала гражданской переправы возле Антоновского моста в Херсоне. По предварительным данным, один человек погиб, четверо получили ранения.
Росавиация продлила режим ограничения полетов
Запрет на полеты в 11 российских аэропортов продлен
до 2 октября. Об этом сообщает Росавиация.
Временно закрыты аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.