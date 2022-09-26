https://crimea.ria.ru/20220926/fsb-zaderzhala-yaponskogo-konsula-za-sbor-sekretnoy-informatsii-1124630133.html

ФСБ задержала японского консула за сбор секретной информации

ФСБ задержала японского консула за сбор секретной информации - РИА Новости Крым, 26.09.2022

ФСБ задержала японского консула за сбор секретной информации

Консул генконсульства Японии Мотоки Тацунори задержан во Владивостоке сотрудниками ФСБ за сбор секретной информации. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T18:31

2022-09-26T18:31

2022-09-26T18:38

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости Крым. Консул генконсульства Японии Мотоки Тацунори задержан во Владивостоке сотрудниками ФСБ за сбор секретной информации. Об этом пишет РИА Новости."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Приморском крае пресечена шпионская акция консула генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори", — говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.Уточняется, что консул был объявлен persona non grata. По дипломатическим каналам японской стороне заявлен протест.Задержанный консул японского генконсульства признал вину в нарушении российского законодательства, видеозапись этого признания обнародовала ФСБ."Сейчас понял", - так Тацунори ответил в Управлении ФСБ по Приморскому краю на вопрос, понимает ли он, что нарушил российские законы.

https://crimea.ria.ru/20220922/fsb-predotvratila-terakt-posobnikov-sbu-na-neftegazovom-komplekse-1124582889.html

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2022

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости