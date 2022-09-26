https://crimea.ria.ru/20220926/fsb-zaderzhala-yaponskogo-konsula-za-sbor-sekretnoy-informatsii-1124630133.html
ФСБ задержала японского консула за сбор секретной информации
ФСБ задержала японского консула за сбор секретной информации - РИА Новости Крым, 26.09.2022
ФСБ задержала японского консула за сбор секретной информации
Консул генконсульства Японии Мотоки Тацунори задержан во Владивостоке сотрудниками ФСБ за сбор секретной информации. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T18:31
2022-09-26T18:31
2022-09-26T18:38
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости Крым. Консул генконсульства Японии Мотоки Тацунори задержан во Владивостоке сотрудниками ФСБ за сбор секретной информации. Об этом пишет РИА Новости."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Приморском крае пресечена шпионская акция консула генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори", — говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.Уточняется, что консул был объявлен persona non grata. По дипломатическим каналам японской стороне заявлен протест.Задержанный консул японского генконсульства признал вину в нарушении российского законодательства, видеозапись этого признания обнародовала ФСБ."Сейчас понял", - так Тацунори ответил в Управлении ФСБ по Приморскому краю на вопрос, понимает ли он, что нарушил российские законы.
https://crimea.ria.ru/20220922/fsb-predotvratila-terakt-posobnikov-sbu-na-neftegazovom-komplekse-1124582889.html
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости
ФСБ задержала японского консула за сбор секретной информации
ФСБ: консул Японии Тацунори задержан во Владивостоке за сбор секретной информации
18:31 26.09.2022 (обновлено: 18:38 26.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости Крым. Консул генконсульства Японии Мотоки Тацунори задержан во Владивостоке сотрудниками ФСБ за сбор секретной информации. Об этом пишет РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Приморском крае пресечена шпионская акция консула генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори", — говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае", — говорится в сообщении.
Уточняется, что консул был объявлен persona non grata. По дипломатическим каналам японской стороне заявлен протест.
Задержанный консул японского генконсульства признал вину в нарушении российского законодательства, видеозапись этого признания обнародовала ФСБ.
"Сейчас понял", - так Тацунори ответил в Управлении ФСБ по Приморскому краю на вопрос, понимает ли он, что нарушил российские законы.