Рейтинг@Mail.ru
Стало известно о состоянии раненого военкома Усть-Илимска - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220926/stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranenogo-voenkoma-ust-ilimska-1124628573.html
Стало известно о состоянии раненого военкома Усть-Илимска
Стало известно о состоянии раненого военкома Усть-Илимска - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Стало известно о состоянии раненого военкома Усть-Илимска
Раненый при стрельбе в Усть-Илимске военком прооперирован, его состояние стабилизировалось. Об этом говорится в сообщении и.о. министра здравоохранения региона... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T16:29
2022-09-26T16:18
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0b/1120833458_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_c5e6d5e2ff926bc361de71bcec5efa82.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Раненый при стрельбе в Усть-Илимске военком прооперирован, его состояние стабилизировалось. Об этом говорится в сообщении и.о. министра здравоохранения региона Алексея Шелехова, опубликованном в Telegram-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева."Наметилась положительная тенденция в части стабилизации жизнедеятельности раненого", - сообщил Шелехов.В частности, у пострадавшего выровнялось артериальное давление, несмотря на ранения в оба легких, также в норме сатурация.В понедельник утром в военкомате города Усть-Илимск Иркутской области произошла стрельба, нападавший тяжело ранил военкома Александра Елисеева из обреза.Подозреваемого задержали, СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном хранении оружия. Раненого военкома доставили в Центральную городскую больницу Усть-Илимска, его состояние медики оценивали как крайне тяжелое.
https://crimea.ria.ru/20220926/v-irkutskom-ust-ilimske-muzhchina-rasstrelyal-v-upor-voenkoma-1124622411.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0b/1120833458_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_3337f0afa42c43051c0ede51d496d5a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, новости
Стало известно о состоянии раненого военкома Усть-Илимска

Губернатор Кобзев: состояние раненого военкома Усть-Илимска стабилизировалось

16:29 26.09.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Раненый при стрельбе в Усть-Илимске военком прооперирован, его состояние стабилизировалось. Об этом говорится в сообщении и.о. министра здравоохранения региона Алексея Шелехова, опубликованном в Telegram-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
"Наметилась положительная тенденция в части стабилизации жизнедеятельности раненого", - сообщил Шелехов.
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
10:14
В иркутском Усть-Илимске мужчина расстрелял в упор военкома
В частности, у пострадавшего выровнялось артериальное давление, несмотря на ранения в оба легких, также в норме сатурация.
В понедельник утром в военкомате города Усть-Илимск Иркутской области произошла стрельба, нападавший тяжело ранил военкома Александра Елисеева из обреза.
Подозреваемого задержали, СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном хранении оружия. Раненого военкома доставили в Центральную городскую больницу Усть-Илимска, его состояние медики оценивали как крайне тяжелое.
 
ПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:52Около 400 человек в Крыму освободили от призыва по частичной мобилизации
17:22В Керчи пьяный мужчина угнал и разбил машину товарища
17:07В Севастополе заканчивается призыв по частичной мобилизации – Развожаев
16:48Жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали уже 15 человек
16:29Стало известно о состоянии раненого военкома Усть-Илимска
16:16В Севастополе мобилизованные резервисты принесли присягу России
15:39На одной из ниток "Северного потока – 2" произошло ЧП
15:29Когда первая группа резервистов покинет Севастополь
15:04Устроивший стрельбу в школе Ижевска состоял на учете в психдиспансере
14:45Женщина погибла под колесами иномарки в Крыму
14:34Ростуризм выдаст 166 млрд руб. кредитов на обновление гостиничных номеров
13:59Нарушения при частичной мобилизации: реакция Кремля
13:46Трагедия в Ижевске: при стрельбе в школе 13 погибших, объявлен траур
13:38Крымчанин из ревности сжег имущество подруги, ущерб составил 15 млн руб.
13:26Стрельбу в школе Ижевска устроил ее выпускник – СК
13:20Выборы в Италии впервые со времен Второй мировой войны выиграли "правые"
12:33ВС России уничтожили 100 наемников "Иностранного легиона"
12:16ВСУ обстреляли дачный поселок в районе Запорожской АЭС - МО РФ
12:10Южная Осетия поддерживает референдумы в ЛДНР и освобожденных регионах
12:03Эрдоган хочет провести переговоры с Путиным и Зеленским
Лента новостейМолния