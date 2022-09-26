https://crimea.ria.ru/20220926/stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranenogo-voenkoma-ust-ilimska-1124628573.html

Стало известно о состоянии раненого военкома Усть-Илимска

Стало известно о состоянии раненого военкома Усть-Илимска - РИА Новости Крым, 26.09.2022

Стало известно о состоянии раненого военкома Усть-Илимска

Раненый при стрельбе в Усть-Илимске военком прооперирован, его состояние стабилизировалось. Об этом говорится в сообщении и.о. министра здравоохранения региона... РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T16:29

2022-09-26T16:29

2022-09-26T16:18

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Раненый при стрельбе в Усть-Илимске военком прооперирован, его состояние стабилизировалось. Об этом говорится в сообщении и.о. министра здравоохранения региона Алексея Шелехова, опубликованном в Telegram-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева."Наметилась положительная тенденция в части стабилизации жизнедеятельности раненого", - сообщил Шелехов.В частности, у пострадавшего выровнялось артериальное давление, несмотря на ранения в оба легких, также в норме сатурация.В понедельник утром в военкомате города Усть-Илимск Иркутской области произошла стрельба, нападавший тяжело ранил военкома Александра Елисеева из обреза.Подозреваемого задержали, СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном хранении оружия. Раненого военкома доставили в Центральную городскую больницу Усть-Илимска, его состояние медики оценивали как крайне тяжелое.

https://crimea.ria.ru/20220926/v-irkutskom-ust-ilimske-muzhchina-rasstrelyal-v-upor-voenkoma-1124622411.html

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происшествия, новости