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Росавиация продлила режим ограничения полетов в Крым
Росавиация продлила режим ограничения полетов в Крым - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Росавиация продлила режим ограничения полетов в Крым
Запрет на полеты в 11 российских аэропортов продлен до 2 октября. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T09:10
2022-09-26T09:10
2022-09-26T09:10
крым
аэропорт симферополь
росавиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Запрет на полеты в 11 российских аэропортов продлен до 2 октября. Об этом сообщает Росавиация."Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 2 октября 2022 года 03:45 по московскому времени", - говорится в сообщении.Временно закрыты аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В Крым ходят дополнительные поезда из разных регионов страны, организованы мультимодальные перевозки по "единому" билету.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, аэропорт симферополь, росавиация
Росавиация продлила режим ограничения полетов в Крым
Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России до 2 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Запрет на полеты в 11 российских аэропортов продлен до 2 октября. Об этом сообщает Росавиация.
"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 2 октября 2022 года 03:45 по московскому времени", - говорится в сообщении.
Временно закрыты аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В Крым ходят дополнительные поезда из разных регионов страны, организованы мультимодальные перевозки по "единому" билету.