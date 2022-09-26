https://crimea.ria.ru/20220926/rosaviatsiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-v-krym-1124621626.html

Росавиация продлила режим ограничения полетов в Крым

Росавиация продлила режим ограничения полетов в Крым - РИА Новости Крым, 26.09.2022

Росавиация продлила режим ограничения полетов в Крым

Запрет на полеты в 11 российских аэропортов продлен до 2 октября. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T09:10

2022-09-26T09:10

2022-09-26T09:10

крым

аэропорт симферополь

росавиация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Запрет на полеты в 11 российских аэропортов продлен до 2 октября. Об этом сообщает Росавиация."Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 2 октября 2022 года 03:45 по московскому времени", - говорится в сообщении.Временно закрыты аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В Крым ходят дополнительные поезда из разных регионов страны, организованы мультимодальные перевозки по "единому" билету.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, аэропорт симферополь, росавиация