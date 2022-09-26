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По барже в Херсоне ударили из HIMARS, есть погибшие - РИА Новости Крым, 26.09.2022
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По барже в Херсоне ударили из HIMARS, есть погибшие
По барже в Херсоне ударили из HIMARS, есть погибшие - РИА Новости Крым, 26.09.2022
По барже в Херсоне ударили из HIMARS, есть погибшие
ВСУ нанесли удар ракетами системы залпового огня HIMARS по барже у причала гражданской переправы рядом с Антоновским мостом в Херсоне. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T19:58
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херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар ракетами системы залпового огня HIMARS по барже у причала гражданской переправы рядом с Антоновским мостом в Херсоне. Об этом РИА Новости Крым сообщили представители экстренных служб Херсонской области."Было два-три удара HIMARS по барже", — сообщил РИА Новости Крым представитель экстренных служб области.По сообщениям средств массовой информации, в результате ракетного удара есть раненые и погибшие."Четверо раненых, одна — тяжело. Погиб один человек", — пишет РИА Новости со ссылкой на местных медицинских работников.Также очевидцы сообщали, что в центре города были слышны четыре мощных взрыва.
https://crimea.ria.ru/20220914/vsu-udarili-po-paromnoy-pereprave-u-antonovskogo-mosta-1124498731.html
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херсонская область, происшествия
По барже в Херсоне ударили из HIMARS, есть погибшие

ВСУ ударили из HIMARS по барже на гражданской переправе в Херсоне, есть погибшие

19:58 26.09.2022 (обновлено: 20:07 26.09.2022)
 
© РИА Новости КрымПонтонная переправа через Днепр в районе Антоновского моста в Херсоне
Понтонная переправа через Днепр в районе Антоновского моста в Херсоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар ракетами системы залпового огня HIMARS по барже у причала гражданской переправы рядом с Антоновским мостом в Херсоне. Об этом РИА Новости Крым сообщили представители экстренных служб Херсонской области.
"Было два-три удара HIMARS по барже", — сообщил РИА Новости Крым представитель экстренных служб области.
Понтонная переправа возле Антоновского моста - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 11:39
ВСУ ударили по паромной переправе у Антоновского моста
По сообщениям средств массовой информации, в результате ракетного удара есть раненые и погибшие.
"Четверо раненых, одна — тяжело. Погиб один человек", — пишет РИА Новости со ссылкой на местных медицинских работников.
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
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Также очевидцы сообщали, что в центре города были слышны четыре мощных взрыва.
 
Херсонская областьПроисшествия
 
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