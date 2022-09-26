Рейтинг@Mail.ru
Около 400 человек в Крыму освободили от призыва по частичной мобилизации - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220926/okolo-400-chelovek-v-krymu-osvobodili-ot-prizyva-po-chastichnoy-mobilizatsii-1124629635.html
Около 400 человек в Крыму освободили от призыва по частичной мобилизации
Около 400 человек в Крыму освободили от призыва по частичной мобилизации - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Около 400 человек в Крыму освободили от призыва по частичной мобилизации
После проведения частичной мобилизации в Крыму от призыва были освобождены около 400 человек, так как сведения о них в военкомате были не актуальными. Об этом... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T17:52
2022-09-26T17:54
крым
частичная мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/01/1123719377_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2d6d60c0e5650a1234d3feb6a4bd3c48.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости Крым. После проведения частичной мобилизации в Крыму от призыва были освобождены около 400 человек, так как сведения о них в военкомате были не актуальными. Об этом рассказал начальник службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым Виктор Фесенко в эфире крымского телеканала."В настоящее время вернулись после призыва порядка 400 человек. Их привезли, они подали документы, а по возрасту не подходят. В первый день (вернули — ред.) 300 человек, во второй —12, потом еще. Порядка 400 мужчин освободили от призыва по частичной мобилизации уже на местах, после призыва. От этого и получается путаница", — сообщил Фесенко.По его словам, такая ситуация произошла из-за несвоевременного обновления личных данных гражданами в военкомате. Если человек становился на учет несколько лет назад и не обновил сведения о себе, например, после медицинских операций или болезней, военкомат о них просто не знает, поэтому такие люди получили повестки. Фесенко отметил, что избежать этого можно при своевременном извещении военкоматов обо сех изменениях в состоянии здоровья или социальном положении."Вот говорят, что у человека нет легкого и его призвали. Да, это плохо, что призвали, но военкомат об этом не знал. В большинстве случаев сами граждане виноваты, что они не вовремя становятся на воинский учет. Должна быть отметка, что человек непригоден по состоянию здоровья, поменяют статус. И человеку не придет повестка", — пояснил Фесенко.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, над исправлением ситуации с нарушениями при проведении частичной мобилизации россиян в регионах работают губернаторы.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти Крыма приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.
https://crimea.ria.ru/20220926/v-sevastopole-zakanchivaetsya-prizyv-po-chastichnoy-mobilizatsii--razvozhaev-1124629139.html
https://crimea.ria.ru/20220926/narusheniya-pri-chastichnoy-mobilizatsii-reaktsiya-kremlya-1124626740.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/01/1123719377_36:0:1476:1080_1920x0_80_0_0_d8d9ece1cdae008c5aeb77a9c3ae2f90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, частичная мобилизация
Около 400 человек в Крыму освободили от призыва по частичной мобилизации

После частичной мобилизации в Крыму освободили от призыва около 400 человек

17:52 26.09.2022 (обновлено: 17:54 26.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСумка военнослужащего российской армии
Сумка военнослужащего российской армии - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости Крым. После проведения частичной мобилизации в Крыму от призыва были освобождены около 400 человек, так как сведения о них в военкомате были не актуальными. Об этом рассказал начальник службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым Виктор Фесенко в эфире крымского телеканала.
"В настоящее время вернулись после призыва порядка 400 человек. Их привезли, они подали документы, а по возрасту не подходят. В первый день (вернули — ред.) 300 человек, во второй —12, потом еще. Порядка 400 мужчин освободили от призыва по частичной мобилизации уже на местах, после призыва. От этого и получается путаница", — сообщил Фесенко.
Военный билет призывник - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
17:07
В Севастополе заканчивается призыв по частичной мобилизации – Развожаев
По его словам, такая ситуация произошла из-за несвоевременного обновления личных данных гражданами в военкомате. Если человек становился на учет несколько лет назад и не обновил сведения о себе, например, после медицинских операций или болезней, военкомат о них просто не знает, поэтому такие люди получили повестки. Фесенко отметил, что избежать этого можно при своевременном извещении военкоматов обо сех изменениях в состоянии здоровья или социальном положении.
"Вот говорят, что у человека нет легкого и его призвали. Да, это плохо, что призвали, но военкомат об этом не знал. В большинстве случаев сами граждане виноваты, что они не вовремя становятся на воинский учет. Должна быть отметка, что человек непригоден по состоянию здоровья, поменяют статус. И человеку не придет повестка", — пояснил Фесенко.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
13:59
Нарушения при частичной мобилизации: реакция Кремля
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, над исправлением ситуации с нарушениями при проведении частичной мобилизации россиян в регионах работают губернаторы.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти Крыма приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.
 
КрымЧастичная мобилизация
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:52Около 400 человек в Крыму освободили от призыва по частичной мобилизации
17:22В Керчи пьяный мужчина угнал и разбил машину товарища
17:07В Севастополе заканчивается призыв по частичной мобилизации – Развожаев
16:48Жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали уже 15 человек
16:29Стало известно о состоянии раненого военкома Усть-Илимска
16:16В Севастополе мобилизованные резервисты принесли присягу России
15:39На одной из ниток "Северного потока – 2" произошло ЧП
15:29Когда первая группа резервистов покинет Севастополь
15:04Устроивший стрельбу в школе Ижевска состоял на учете в психдиспансере
14:45Женщина погибла под колесами иномарки в Крыму
14:34Ростуризм выдаст 166 млрд руб. кредитов на обновление гостиничных номеров
13:59Нарушения при частичной мобилизации: реакция Кремля
13:46Трагедия в Ижевске: при стрельбе в школе 13 погибших, объявлен траур
13:38Крымчанин из ревности сжег имущество подруги, ущерб составил 15 млн руб.
13:26Стрельбу в школе Ижевска устроил ее выпускник – СК
13:20Выборы в Италии впервые со времен Второй мировой войны выиграли "правые"
12:33ВС России уничтожили 100 наемников "Иностранного легиона"
12:16ВСУ обстреляли дачный поселок в районе Запорожской АЭС - МО РФ
12:10Южная Осетия поддерживает референдумы в ЛДНР и освобожденных регионах
12:03Эрдоган хочет провести переговоры с Путиным и Зеленским
Лента новостейМолния