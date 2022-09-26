https://crimea.ria.ru/20220926/okolo-400-chelovek-v-krymu-osvobodili-ot-prizyva-po-chastichnoy-mobilizatsii-1124629635.html

Около 400 человек в Крыму освободили от призыва по частичной мобилизации

Около 400 человек в Крыму освободили от призыва по частичной мобилизации - РИА Новости Крым, 26.09.2022

Около 400 человек в Крыму освободили от призыва по частичной мобилизации

После проведения частичной мобилизации в Крыму от призыва были освобождены около 400 человек, так как сведения о них в военкомате были не актуальными. Об этом... РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T17:52

2022-09-26T17:52

2022-09-26T17:54

крым

частичная мобилизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости Крым. После проведения частичной мобилизации в Крыму от призыва были освобождены около 400 человек, так как сведения о них в военкомате были не актуальными. Об этом рассказал начальник службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым Виктор Фесенко в эфире крымского телеканала."В настоящее время вернулись после призыва порядка 400 человек. Их привезли, они подали документы, а по возрасту не подходят. В первый день (вернули — ред.) 300 человек, во второй —12, потом еще. Порядка 400 мужчин освободили от призыва по частичной мобилизации уже на местах, после призыва. От этого и получается путаница", — сообщил Фесенко.По его словам, такая ситуация произошла из-за несвоевременного обновления личных данных гражданами в военкомате. Если человек становился на учет несколько лет назад и не обновил сведения о себе, например, после медицинских операций или болезней, военкомат о них просто не знает, поэтому такие люди получили повестки. Фесенко отметил, что избежать этого можно при своевременном извещении военкоматов обо сех изменениях в состоянии здоровья или социальном положении."Вот говорят, что у человека нет легкого и его призвали. Да, это плохо, что призвали, но военкомат об этом не знал. В большинстве случаев сами граждане виноваты, что они не вовремя становятся на воинский учет. Должна быть отметка, что человек непригоден по состоянию здоровья, поменяют статус. И человеку не придет повестка", — пояснил Фесенко.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, над исправлением ситуации с нарушениями при проведении частичной мобилизации россиян в регионах работают губернаторы.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти Крыма приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.

https://crimea.ria.ru/20220926/v-sevastopole-zakanchivaetsya-prizyv-po-chastichnoy-mobilizatsii--razvozhaev-1124629139.html

https://crimea.ria.ru/20220926/narusheniya-pri-chastichnoy-mobilizatsii-reaktsiya-kremlya-1124626740.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, частичная мобилизация