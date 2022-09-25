Главные новости и заявления дня: 25 сентября
Главные новости и заявления воскресенья: 25 сентября
© РИА Новости КрымУкраинские войска нанесли удар из HIMARS по центру Херсона
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Завершение мобилизационных мероприятий в Крыму. Третий день референдума на освобожденных территориях. Удар по Херсону из HIMARS. Атака дронов-камикадзе по ЗАЭС. Взрывы в Бердянске. Снижение отпускной стоимости дров для населения Крыма.
О главных событиях дня — в подборке РИА Новости Крым.
Снижение отпускной стоимости дров для населения Крыма
В Крыму с 1 октября подешевеют дрова твердолиственных пород, реализуемые Бахчисарайским, Старокрымским, Белогорским и Судакским лесничествами. Снизить отпускную стоимость дров для населения удалось благодаря оптимизации производственных и логистических процессов заготовки древесины.
Удар по Херсону из HIMARS
Украинские войска нанесли удар из HIMARS по центру Херсона, снаряды попали в гостиницу, где проживали гражданские и съемочная группа RT. Два человека, в том числе экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, погибли.
Завершение мобилизационных мероприятий в Крыму
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о завершении мобилизационных мероприятий в регионе в связи с выполнением плана по призыву в полном объеме. Компания завершится в воскресенье, 25 сентября.
Третий день референдума на освобожденных территориях
Члены избирательных комиссий продолжают получать угрозы в связи с их участием в проведении плебисцита, несмотря на это они прекрасно понимают, что и для чего делают, в том числе благодаря опыту проведения референдума по вхождению Крыма в Россию в 2014 году. Вместе с тем, референдум о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации приковал к себе внимание всего свободного мира. Иностранные наблюдатели считают, что это беспрецедентное событие в политической истории, которое изменит ее для всего мира.
Атака дронов-камикадзе по ЗАЭС
ВСУ не прекращают провокации вокруг Запорожской АЭС, за пределами станции были сбиты восемь дронов-камикадзе, летевших в направлении объекта. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме.
Взрывы в Бердянске
В Бердянске прогремели два взрыва – самодельные взрывные устройства в разное время сработали у здания администрации города и в одном из парков. Пострадавших и разрушений нет.