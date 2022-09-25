https://crimea.ria.ru/20220925/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-25-sentyabrya-1124619410.html

Главные новости и заявления дня: 25 сентября

Главные новости и заявления дня: 25 сентября - РИА Новости Крым, 25.09.2022

Главные новости и заявления дня: 25 сентября

Завершение мобилизационных мероприятий в Крыму. Третий день референдума на освобожденных территориях. Удар по Херсону из HIMARS. Атака дронов-камикадзе по ЗАЭС. РИА Новости Крым, 25.09.2022

2022-09-25T20:01

2022-09-25T20:01

2022-09-25T20:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Завершение мобилизационных мероприятий в Крыму. Третий день референдума на освобожденных территориях. Удар по Херсону из HIMARS. Атака дронов-камикадзе по ЗАЭС. Взрывы в Бердянске. Снижение отпускной стоимости дров для населения Крыма.О главных событиях дня — в подборке РИА Новости Крым.Снижение отпускной стоимости дров для населения КрымаВ Крыму с 1 октября подешевеют дрова твердолиственных пород, реализуемые Бахчисарайским, Старокрымским, Белогорским и Судакским лесничествами. Снизить отпускную стоимость дров для населения удалось благодаря оптимизации производственных и логистических процессов заготовки древесины.Удар по Херсону из HIMARSУкраинские войска нанесли удар из HIMARS по центру Херсона, снаряды попали в гостиницу, где проживали гражданские и съемочная группа RT. Два человека, в том числе экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, погибли.Завершение мобилизационных мероприятий в КрымуГлава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о завершении мобилизационных мероприятий в регионе в связи с выполнением плана по призыву в полном объеме. Компания завершится в воскресенье, 25 сентября.Третий день референдума на освобожденных территорияхЧлены избирательных комиссий продолжают получать угрозы в связи с их участием в проведении плебисцита, несмотря на это они прекрасно понимают, что и для чего делают, в том числе благодаря опыту проведения референдума по вхождению Крыма в Россию в 2014 году. Вместе с тем, референдум о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации приковал к себе внимание всего свободного мира. Иностранные наблюдатели считают, что это беспрецедентное событие в политической истории, которое изменит ее для всего мира.Атака дронов-камикадзе по ЗАЭСВСУ не прекращают провокации вокруг Запорожской АЭС, за пределами станции были сбиты восемь дронов-камикадзе, летевших в направлении объекта. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме.Взрывы в БердянскеВ Бердянске прогремели два взрыва – самодельные взрывные устройства в разное время сработали у здания администрации города и в одном из парков. Пострадавших и разрушений нет.

https://crimea.ria.ru/20220925/kak-vyglyadit-unikalnyy-klad-naydennyy-v-krymu--video-1124578551.html

https://crimea.ria.ru/20220925/vo-chto-veryat-zhiteli-khersonskoy-oblasti-golosuya-za-prisoedinenie-k-rf-1124619085.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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