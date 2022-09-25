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Главные новости и заявления дня: 25 сентября - РИА Новости Крым, 25.09.2022
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Главные новости и заявления дня: 25 сентября
Главные новости и заявления дня: 25 сентября - РИА Новости Крым, 25.09.2022
Главные новости и заявления дня: 25 сентября
Завершение мобилизационных мероприятий в Крыму. Третий день референдума на освобожденных территориях. Удар по Херсону из HIMARS. Атака дронов-камикадзе по ЗАЭС. РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T20:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Завершение мобилизационных мероприятий в Крыму. Третий день референдума на освобожденных территориях. Удар по Херсону из HIMARS. Атака дронов-камикадзе по ЗАЭС. Взрывы в Бердянске. Снижение отпускной стоимости дров для населения Крыма.О главных событиях дня — в подборке РИА Новости Крым.Снижение отпускной стоимости дров для населения КрымаВ Крыму с 1 октября подешевеют дрова твердолиственных пород, реализуемые Бахчисарайским, Старокрымским, Белогорским и Судакским лесничествами. Снизить отпускную стоимость дров для населения удалось благодаря оптимизации производственных и логистических процессов заготовки древесины.Удар по Херсону из HIMARSУкраинские войска нанесли удар из HIMARS по центру Херсона, снаряды попали в гостиницу, где проживали гражданские и съемочная группа RT. Два человека, в том числе экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, погибли.Завершение мобилизационных мероприятий в КрымуГлава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о завершении мобилизационных мероприятий в регионе в связи с выполнением плана по призыву в полном объеме. Компания завершится в воскресенье, 25 сентября.Третий день референдума на освобожденных территорияхЧлены избирательных комиссий продолжают получать угрозы в связи с их участием в проведении плебисцита, несмотря на это они прекрасно понимают, что и для чего делают, в том числе благодаря опыту проведения референдума по вхождению Крыма в Россию в 2014 году. Вместе с тем, референдум о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации приковал к себе внимание всего свободного мира. Иностранные наблюдатели считают, что это беспрецедентное событие в политической истории, которое изменит ее для всего мира.Атака дронов-камикадзе по ЗАЭСВСУ не прекращают провокации вокруг Запорожской АЭС, за пределами станции были сбиты восемь дронов-камикадзе, летевших в направлении объекта. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме.Взрывы в БердянскеВ Бердянске прогремели два взрыва – самодельные взрывные устройства в разное время сработали у здания администрации города и в одном из парков. Пострадавших и разрушений нет.
https://crimea.ria.ru/20220925/kak-vyglyadit-unikalnyy-klad-naydennyy-v-krymu--video-1124578551.html
https://crimea.ria.ru/20220925/vo-chto-veryat-zhiteli-khersonskoy-oblasti-golosuya-za-prisoedinenie-k-rf-1124619085.html
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости, общество
Главные новости и заявления дня: 25 сентября

Главные новости и заявления воскресенья: 25 сентября

20:01 25.09.2022
 
© РИА Новости КрымУкраинские войска нанесли удар из HIMARS по центру Херсона
Украинские войска нанесли удар из HIMARS по центру Херсона - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Завершение мобилизационных мероприятий в Крыму. Третий день референдума на освобожденных территориях. Удар по Херсону из HIMARS. Атака дронов-камикадзе по ЗАЭС. Взрывы в Бердянске. Снижение отпускной стоимости дров для населения Крыма.
О главных событиях дня — в подборке РИА Новости Крым.
Снижение отпускной стоимости дров для населения Крыма
В Крыму с 1 октября подешевеют дрова твердолиственных пород, реализуемые Бахчисарайским, Старокрымским, Белогорским и Судакским лесничествами. Снизить отпускную стоимость дров для населения удалось благодаря оптимизации производственных и логистических процессов заготовки древесины.
Удар по Херсону из HIMARS
Украинские войска нанесли удар из HIMARS по центру Херсона, снаряды попали в гостиницу, где проживали гражданские и съемочная группа RT. Два человека, в том числе экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, погибли.
Завершение мобилизационных мероприятий в Крыму
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о завершении мобилизационных мероприятий в регионе в связи с выполнением плана по призыву в полном объеме. Компания завершится в воскресенье, 25 сентября.
Клад из 30 золотых монет обнаружен при раскопках античного городища Мирмекий на северном берегу Керченской бухты
17:21
Как выглядит уникальный клад, найденный в Крыму – видео
Третий день референдума на освобожденных территориях
Члены избирательных комиссий продолжают получать угрозы в связи с их участием в проведении плебисцита, несмотря на это они прекрасно понимают, что и для чего делают, в том числе благодаря опыту проведения референдума по вхождению Крыма в Россию в 2014 году. Вместе с тем, референдум о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации приковал к себе внимание всего свободного мира. Иностранные наблюдатели считают, что это беспрецедентное событие в политической истории, которое изменит ее для всего мира.
Атака дронов-камикадзе по ЗАЭС
ВСУ не прекращают провокации вокруг Запорожской АЭС, за пределами станции были сбиты восемь дронов-камикадзе, летевших в направлении объекта. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме.
Взрывы в Бердянске
В Бердянске прогремели два взрыва – самодельные взрывные устройства в разное время сработали у здания администрации города и в одном из парков. Пострадавших и разрушений нет.
Голосование на референдуме в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
18:21
Во что верят жители Херсонской области, голосуя за присоединение к РФ
 
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20:10Украинский диверсант погиб в Мелитополе при взрыве автомобиля - власти
20:06Херсонская область в дни референдума - фоторепортаж
20:01Главные новости и заявления дня: 25 сентября
19:37Мимо Мертвого города к "живой воде": тайны Карадага
18:55Лето в финале сентября: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОС
18:21Во что верят жители Херсонской области, голосуя за присоединение к РФ
18:06В центре Мелитополя взорвался автомобиль – власти
17:41Развожаев пояснил статус мобилизованных военнообязанных
17:21Как выглядит уникальный клад, найденный в Крыму – видео
16:44В Бердянске прогремел еще один взрыв
16:11Развожаев оценил работу с мобилизованными севастопольцами
15:16ВС РФ предотвратили атаку дронов-камикадзе по ЗАЭС
15:11ВС РФ перехватили 12 беспилотников и 18 снарядов HIMARS за сутки
15:02Счет идет на сотни: в Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки
14:43Референдум в Донбассе повлияет на ход истории всего мира – мнение
14:09У администрации Бердянска произошел взрыв
13:53Аксенов: В Крыму выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации
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13:10В российском интернете множатся фейки о мобилизации и референдумах
12:36Члены избиркомов продолжают получать угрозы
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