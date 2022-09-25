https://crimea.ria.ru/20220925/ukrainskie-voyska-nanesli-udar-iz-himars-po-tsentru-khersona-dvoe-pogibli-1124615291.html

Украинские войска нанесли удар из HIMARS по центру Херсона, двое погибли

Украинские войска нанесли удар из HIMARS по центру Херсона, двое погибли - РИА Новости Крым, 25.09.2022

Украинские войска нанесли удар из HIMARS по центру Херсона, двое погибли

Украинские войска обстреляли центр Херсона из РСЗО HIMARS, есть погибшие, сообщил журналистам источник в экстренных службах. РИА Новости Крым, 25.09.2022

2022-09-25T09:19

2022-09-25T09:19

2022-09-25T09:22

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли центр Херсона из РСЗО HIMARS, есть погибшие, сообщил журналистам источник в экстренных службах.Об ударе ВСУ по гостинице в центре Херсона сообщили журналисты RT в воскресенье утром. Во время попадания, в здании находилась съемочная группа военного корреспондента издания Мурада Гадзиева. Он сообщил, что среди пострадавших оператор съемочной группы.О том, что обстрел был совершен из РСЗО HIMARS пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным источника, удар произошел в 5:30, ракеты попали в расположенную в самом центре города гостиницу. Вместе с тем он отметил, что в здании проживали только гражданские.По предварительным данным, в результате атаки погибли минимум два человека. Предполагается, что один из них – экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.Работы на месте продолжаются, спасатели разбирают завалы, ведется поиск пострадавших.

херсонская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)