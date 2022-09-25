https://crimea.ria.ru/20220925/ukrainskie-voyska-nanesli-udar-iz-himars-po-tsentru-khersona-dvoe-pogibli-1124615291.html
Украинские войска нанесли удар из HIMARS по центру Херсона, двое погибли
Украинские войска нанесли удар из HIMARS по центру Херсона, двое погибли - РИА Новости Крым, 25.09.2022
Украинские войска нанесли удар из HIMARS по центру Херсона, двое погибли
Украинские войска обстреляли центр Херсона из РСЗО HIMARS, есть погибшие, сообщил журналистам источник в экстренных службах. РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T09:19
2022-09-25T09:19
2022-09-25T09:22
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли центр Херсона из РСЗО HIMARS, есть погибшие, сообщил журналистам источник в экстренных службах.Об ударе ВСУ по гостинице в центре Херсона сообщили журналисты RT в воскресенье утром. Во время попадания, в здании находилась съемочная группа военного корреспондента издания Мурада Гадзиева. Он сообщил, что среди пострадавших оператор съемочной группы.О том, что обстрел был совершен из РСЗО HIMARS пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным источника, удар произошел в 5:30, ракеты попали в расположенную в самом центре города гостиницу. Вместе с тем он отметил, что в здании проживали только гражданские.По предварительным данным, в результате атаки погибли минимум два человека. Предполагается, что один из них – экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.Работы на месте продолжаются, спасатели разбирают завалы, ведется поиск пострадавших.
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Украинские войска нанесли удар из HIMARS по центру Херсона, двое погибли
Украинские войска нанесли удар из HIMARS по центру Херсона, два человека погибли
09:19 25.09.2022 (обновлено: 09:22 25.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли центр Херсона из РСЗО HIMARS, есть погибшие, сообщил журналистам источник в экстренных службах.
Об ударе ВСУ по гостинице в центре Херсона сообщили журналисты RT в воскресенье утром. Во время попадания, в здании находилась съемочная группа военного корреспондента издания Мурада Гадзиева. Он сообщил, что среди пострадавших оператор съемочной группы.
"Кроме того, взрыв повредил и стоящие рядом с гостиницей машины", – говорится в сообщении.
О том, что обстрел был совершен из РСЗО HIMARS пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным источника, удар произошел в 5:30, ракеты попали в расположенную в самом центре города гостиницу. Вместе с тем он отметил, что в здании проживали только гражданские.
По предварительным данным, в результате атаки погибли минимум два человека. Предполагается, что один из них – экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
Работы на месте продолжаются, спасатели разбирают завалы, ведется поиск пострадавших.