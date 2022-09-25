https://crimea.ria.ru/20220925/vs-rf-predotvratili-ataku-dronov-kamikadze-po-zaes-1124617458.html

ВС РФ предотвратили атаку дронов-камикадзе по ЗАЭС

ВС РФ предотвратили атаку дронов-камикадзе по ЗАЭС - РИА Новости Крым, 25.09.2022

ВС РФ предотвратили атаку дронов-камикадзе по ЗАЭС

ВСУ не прекращают провокаций вокруг Запорожской АЭС, за пределами станции были сбиты восемь дронов-камикадзе, летевших в направлении ЗАЭС. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.09.2022

2022-09-25T15:16

2022-09-25T15:16

2022-09-25T15:16

заэс (запорожская атомная электростанция)

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. ВСУ не прекращают провокаций вокруг Запорожской АЭС, за пределами станции были сбиты восемь дронов-камикадзе, летевших в направлении ЗАЭС. Об этом сообщили в Минобороны."Предотвращены попытки ВСУ нанести удары по территории АЭС восемью "дронами-камикадзе". Все украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты за пределами территории атомной станции", - говорится в опубликованном в воскресенье сообщении ведомства.В тоже время артиллерия ВСУ обстреляла жилые кварталы Энергодара и территории, прилегающие к атомной станции. Из района населенного пункта Марганец и Никополь Днепропетровской области было выпущено 59 снарядов, один из снарядов попал в водоканал, ответным огнем российские артиллеристы подавили противника.Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, добавили в ведомстве.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции 6 энергоблоков мощностью по 1 ГВт. С марта безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. В МИД России неоднократно подчеркивали, что это является необходимым и оправданным шагом для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.

https://crimea.ria.ru/20220921/udarom-vsu-po-zaes-povrezhdeno-oborudovanie-sistemy-bezopasnosti-1124576016.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины), происшествия, министерство обороны рф