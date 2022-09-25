Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ предотвратили атаку дронов-камикадзе по ЗАЭС - РИА Новости Крым, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220925/vs-rf-predotvratili-ataku-dronov-kamikadze-po-zaes-1124617458.html
ВС РФ предотвратили атаку дронов-камикадзе по ЗАЭС
ВС РФ предотвратили атаку дронов-камикадзе по ЗАЭС - РИА Новости Крым, 25.09.2022
ВС РФ предотвратили атаку дронов-камикадзе по ЗАЭС
ВСУ не прекращают провокаций вокруг Запорожской АЭС, за пределами станции были сбиты восемь дронов-камикадзе, летевших в направлении ЗАЭС. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T15:16
2022-09-25T15:16
заэс (запорожская атомная электростанция)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1e/1124338768_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f25505fc7cc3e72cb8fc23b2e0526a3c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. ВСУ не прекращают провокаций вокруг Запорожской АЭС, за пределами станции были сбиты восемь дронов-камикадзе, летевших в направлении ЗАЭС. Об этом сообщили в Минобороны."Предотвращены попытки ВСУ нанести удары по территории АЭС восемью "дронами-камикадзе". Все украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты за пределами территории атомной станции", - говорится в опубликованном в воскресенье сообщении ведомства.В тоже время артиллерия ВСУ обстреляла жилые кварталы Энергодара и территории, прилегающие к атомной станции. Из района населенного пункта Марганец и Никополь Днепропетровской области было выпущено 59 снарядов, один из снарядов попал в водоканал, ответным огнем российские артиллеристы подавили противника.Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, добавили в ведомстве.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции 6 энергоблоков мощностью по 1 ГВт. С марта безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. В МИД России неоднократно подчеркивали, что это является необходимым и оправданным шагом для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.
https://crimea.ria.ru/20220921/udarom-vsu-po-zaes-povrezhdeno-oborudovanie-sistemy-bezopasnosti-1124576016.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1e/1124338768_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56a539246848835e646aa1f1724d0449.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины), происшествия, министерство обороны рф
ВС РФ предотвратили атаку дронов-камикадзе по ЗАЭС

МО: восемь дронов-камикадзе сбиты в воздухе при попытке удара по Запорожской АЭС

15:16 25.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. ВСУ не прекращают провокаций вокруг Запорожской АЭС, за пределами станции были сбиты восемь дронов-камикадзе, летевших в направлении ЗАЭС. Об этом сообщили в Минобороны.
"Предотвращены попытки ВСУ нанести удары по территории АЭС восемью "дронами-камикадзе". Все украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты за пределами территории атомной станции", - говорится в опубликованном в воскресенье сообщении ведомства.
В тоже время артиллерия ВСУ обстреляла жилые кварталы Энергодара и территории, прилегающие к атомной станции. Из района населенного пункта Марганец и Никополь Днепропетровской области было выпущено 59 снарядов, один из снарядов попал в водоканал, ответным огнем российские артиллеристы подавили противника.
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, добавили в ведомстве.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 15:17
Ударом ВСУ по ЗАЭС повреждено оборудование системы безопасности
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции 6 энергоблоков мощностью по 1 ГВт. С марта безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. В МИД России неоднократно подчеркивали, что это является необходимым и оправданным шагом для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)ВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:16ВС РФ предотвратили атаку дронов-камикадзе по ЗАЭС
15:11ВС РФ перехватили 12 беспилотников и 18 снарядов HIMARS за сутки
15:02Счет идет на сотни: в Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки
14:43Референдум в Донбассе повлияет на ход истории всего мира – мнение
14:09У администрации Бердянска произошел взрыв
13:53Аксенов: В Крыму выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации
13:29В ДНР выявили агентурную сеть, готовившую теракты на референдуме
13:10В российском интернете множатся фейки о мобилизации и референдумах
12:36Члены избиркомов продолжают получать угрозы
12:10Международные наблюдали отметили высокий уровень организации референдума
11:46В Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ
11:31Володин призвал сообщать о нарушениях при частичной мобилизации
10:26Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
10:07Пять человек пострадали в ДТП в Джанкойском районе Крыма
09:19Украинские войска нанесли удар из HIMARS по центру Херсона, двое погибли
09:18Врач назвала главную опасность ангины
09:05Сотрудники херсонского заповедника снабжали ВСУ данными
08:47Лезем в бутылку: почему Крыму не нужна б/у стеклотара
08:26В Крыму на год "заморозили" цены на дрова
08:03В Крыму лечить руки, ноги и голову будут с помощью виртуальной реальности
Лента новостейМолния