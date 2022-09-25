https://crimea.ria.ru/20220925/chleny-izbirkomov-prodolzhayut-poluchat-ugrozy-1124616255.html

Члены избиркомов продолжают получать угрозы

Члены избиркомов продолжают получать угрозы - РИА Новости Крым, 25.09.2022

Члены избиркомов продолжают получать угрозы

Члены избирательных комиссий продолжают получать угрозы в связи с их участием в проведении плебисцита. Об этом в ходе пресс-конференции иностранных наблюдателей РИА Новости Крым, 25.09.2022

2022-09-25T12:36

2022-09-25T12:36

2022-09-25T12:37

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политика

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Члены избирательных комиссий продолжают получать угрозы в связи с их участием в проведении плебисцита. Об этом в ходе пресс-конференции иностранных наблюдателей по итогам визита на избирательные участки Референдума о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации сообщил наблюдатель от Белоруссии Сергей Лущ. Он подчеркнул, что такие действия направлены в первую очередь на попытку каким-то образом сорвать выборный процесс. Однако это едва ли удастся, так как сотрудники участковых комиссий имеют опыт проведения референдума по вхождению Крыма в Россию в 2014 году, они прекрасно понимают, что и для чего они делают, пояснил наблюдатель. "Референдум отвечает основам демократического устройства, он организован на очень высоком уровне и абсолютно прозрачен", – продолжил Лущ. Что касается угроз, то они могут исходить только от людей, которые действуют против демократии.

https://crimea.ria.ru/20220925/mezhdunarodnye-nablyudali-otmetili-vysokiy-uroven-organizatsii-referenduma-1124616124.html

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общество, политика, крым