https://crimea.ria.ru/20220925/referendum-v-donbasse-povliyaet-na-khod-istorii-vsego-mira--mnenie-1124617059.html

Референдум в Донбассе повлияет на ход истории всего мира – мнение

Референдум в Донбассе повлияет на ход истории всего мира – мнение - РИА Новости Крым, 25.09.2022

Референдум в Донбассе повлияет на ход истории всего мира – мнение

Референдум о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации приковал к себе внимание РИА Новости Крым, 25.09.2022

2022-09-25T14:43

2022-09-25T14:43

2022-09-25T14:43

крым

политика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Референдум о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации приковал к себе внимание всего свободного мира. И широкая география стран, которые направили своих наблюдателей, говорит о важности этого политического процесса. Об этом в ходе пресс-конференции иностранных наблюдателей по итогам визита на избирательные участки сообщил наблюдатель от Белоруссии Сергей Лущ.Он подчеркнул, что мир сегодня не вращается вокруг Соединенных Штатов или Западной Европы. Сейчас внимание миллиардов людей приковано к событиям в России.Он пояснил, что основная задача миссии наблюдателей – беспристрастная оценка того, как идет процесс волеизъявления. То есть техническая составляющая. Вторая, но не менее важная, задача – донести объективную информацию до СМИ и граждан своих стран о происходящих событиях. И это, вне всяких сомнений, будет сделано.В Республику Крым и Севастополь прибыли наблюдателя из Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Германии, Египта, ЮАР, Того и других стран. После посещения избирательных участков, они подчеркнули высокий уровень организации референдума, прозрачность голосования и свободу волеизъявления со стороны граждан. По их солидарному мнению, люди делали свой выбор совершенно сознательно, без какого-либо влияния или давления.

https://crimea.ria.ru/20220925/chleny-izbirkomov-prodolzhayut-poluchat-ugrozy-1124616255.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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