https://crimea.ria.ru/20220925/referendum-v-donbasse-povliyaet-na-khod-istorii-vsego-mira--mnenie-1124617059.html
Референдум в Донбассе повлияет на ход истории всего мира – мнение
Референдум в Донбассе повлияет на ход истории всего мира – мнение - РИА Новости Крым, 25.09.2022
Референдум в Донбассе повлияет на ход истории всего мира – мнение
Референдум о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации приковал к себе внимание РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T14:43
2022-09-25T14:43
2022-09-25T14:43
крым
политика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Референдум о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации приковал к себе внимание всего свободного мира. И широкая география стран, которые направили своих наблюдателей, говорит о важности этого политического процесса. Об этом в ходе пресс-конференции иностранных наблюдателей по итогам визита на избирательные участки сообщил наблюдатель от Белоруссии Сергей Лущ.Он подчеркнул, что мир сегодня не вращается вокруг Соединенных Штатов или Западной Европы. Сейчас внимание миллиардов людей приковано к событиям в России.Он пояснил, что основная задача миссии наблюдателей – беспристрастная оценка того, как идет процесс волеизъявления. То есть техническая составляющая. Вторая, но не менее важная, задача – донести объективную информацию до СМИ и граждан своих стран о происходящих событиях. И это, вне всяких сомнений, будет сделано.В Республику Крым и Севастополь прибыли наблюдателя из Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Германии, Египта, ЮАР, Того и других стран. После посещения избирательных участков, они подчеркнули высокий уровень организации референдума, прозрачность голосования и свободу волеизъявления со стороны граждан. По их солидарному мнению, люди делали свой выбор совершенно сознательно, без какого-либо влияния или давления.
https://crimea.ria.ru/20220925/chleny-izbirkomov-prodolzhayut-poluchat-ugrozy-1124616255.html
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крым, политика, общество
Референдум в Донбассе повлияет на ход истории всего мира – мнение
Сергей Лущ о референдуме: беспрецедентное событие в политической истории мира
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Референдум о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации приковал к себе внимание всего свободного мира. И широкая география стран, которые направили своих наблюдателей, говорит о важности этого политического процесса. Об этом в ходе пресс-конференции иностранных наблюдателей по итогам визита на избирательные участки сообщил наблюдатель от Белоруссии Сергей Лущ.
Он подчеркнул, что мир сегодня не вращается вокруг Соединенных Штатов или Западной Европы. Сейчас внимание миллиардов людей приковано к событиям в России.
"Это беспрецедентный момент в современной политической истории, который окажет влияние на ход международных отношений. Поэтому присутствие международных наблюдателей — это не только солидарность с происходящим политическим процессом, но и свидетельство того, что к нему приковано внимание всего свободного мира", – сказал Лущ.
Он пояснил, что основная задача миссии наблюдателей – беспристрастная оценка того, как идет процесс волеизъявления. То есть техническая составляющая. Вторая, но не менее важная, задача – донести объективную информацию до СМИ и граждан своих стран о происходящих событиях. И это, вне всяких сомнений, будет сделано.
В Республику Крым и Севастополь прибыли наблюдателя из Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Германии, Египта, ЮАР, Того и других стран. После посещения избирательных участков, они подчеркнули высокий уровень организации референдума, прозрачность голосования и свободу волеизъявления со стороны граждан. По их солидарному мнению, люди делали свой выбор совершенно сознательно, без какого-либо влияния или давления.