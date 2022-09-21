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Главные события и заявления дня: 21 сентября

Главные события и заявления дня: 21 сентября - РИА Новости Крым, 21.09.2022

Главные события и заявления дня: 21 сентября

Обращение президента РФ Владимира Путина. Указ о частичной мобилизации. Оглашение приговора по делу о подрыве газопровода в Перевальном. Ажиотажный спрос на... РИА Новости Крым, 21.09.2022

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости Крым. Обращение президента РФ Владимира Путина. Указ о частичной мобилизации. Оглашение приговора по делу о подрыве газопровода в Перевальном. Ажиотажный спрос на российские паспорта на освобожденных территориях. И массовое ДТП с погибшим и пострадавшими в Севастополе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Телеобращение Владимира Путина к россиянамПрезидент России выступил с речью по поводу референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также по защите этих регионов.В России объявлена частичная мобилизацияПризыву подлежат в общей сложности 300 тысяч резервистов – в первую очередь это отслужившие люди с боевым опытом.Он пояснил, что частичная мобилизация, в первую очередь, нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 км и освобожденных территорий.Верховный суд Крыма вынес приговор по делу о подрыве газопроводаПо совокупности преступлений, участники процесса получили длительные сроки заключения в исправительной колонии строгого режима и штрафы в размере до 700 тысяч рублей.А. И. Ахтемов приговорен к 15 годам заключения и штрафу в 500 тысяч рублей, А.Э. Ахтемов получил 13 лет "строгача" и штраф в 500 тысяч рублей. Третий фигурант, Джелялов осужден на 17 лет исправительной колонии строгого со штрафом в 700 тысяч рублей.В Чаплинке рассказали об ажиотажном спросе на российские паспортаОб этом в эксклюзивном комментарии рассказал руководитель пункта приема документов на российское гражданство Алексей Иванов. По его оценкам уже порядка 30-40% жителей населенного пункта подали документы на получение российского паспорта. Кроме того, сюда стремятся жители других, менее спокойных городов и районов. Помогают всем."Мы принимаем людей с разных территорий Украины, у нас были люди и с киевской пропиской, и с Одессы. Приезжают многие и с Новой Каховки, где тоже работают пункты, но там, к сожалению, сейчас очень неспокойно. И люди оттуда приезжают подать документы к нам, получают и возвращаются в Новую Каховку. Мы принимаем абсолютно всех", – рассказал Иванов.Один человек погиб, еще четверо пострадали в массовом ДТП в СевастополеКак сообщили в городском МВД, во время спуска по автодороге Севастополь - Инкерман, грузовой автомобиль МАЗ с прицепом буквально смял пять движущихся впереди машин.Причиной трагедии стала неисправность тормозной системы, уточнили в ведомстве. Все пострадавшие госпитализированы, двое из них – в тяжелом состоянии.

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https://crimea.ria.ru/20220921/aksenov-prizval-uravnyat-mery-podderzhki-uchastnikov-svo-v-regionakh-1124579258.html

https://crimea.ria.ru/20220921/bankam-rekomendovali-razrabotat-kreditnye-kanikuly-dlya-mobilizovannykh-1124578866.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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