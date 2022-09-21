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В Чаплинке рассказали об ажиотажном спросе на российские паспорта - РИА Новости Крым, 21.09.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220921/v-chaplinke-rasskazali-ob-azhiotazhnom-sprose-na-rossiyskie-pasporta-1124575798.html
В Чаплинке рассказали об ажиотажном спросе на российские паспорта
В Чаплинке рассказали об ажиотажном спросе на российские паспорта - РИА Новости Крым, 21.09.2022
В Чаплинке рассказали об ажиотажном спросе на российские паспорта
Спрос на получение российских паспортов среди жителей Херсонской области растет, в последние несколько дней количество желающих стать гражданами РФ стремительно РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T15:46
2022-09-21T16:03
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Спрос на получение российских паспортов среди жителей Херсонской области растет, в последние несколько дней количество желающих стать гражданами РФ стремительно увеличивается. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал руководитель пункта приема документов на российское гражданство Алексей Иванов."Где-то неделю назад мы наблюдали небольшой спад обращений граждан, однако сейчас, в последние 3-4 дня, количество наоборот возрастает, то есть с каждым днем приходит все больше и больше людей. Тех, у кого имеются все необходимые документы, мы стараемся принимать сразу, в этот же день. У кого чего-то не хватает, соответственно, записываем и приглашаем в ближайшее удобное для них время", - рассказал он.Поскольку Чаплинка находится близко к Крыму, у многих местных жителей есть там родственники и близкие, и после получения российского паспорта они в первую очередь едут на полуостров, говорит Иванов."Многие, когда получают паспорт, с радостью и чуть ли не с криками заявляют, что они чуть ли не сегодня едут к родственникам в Крым, чтобы наконец побывать и увидеться", - добавил он.По оценкам Иванова, на сегодняшний день уже порядка 30-40% жителей населенного пункта подали документы на получение российского паспорта. Более того, обратиться за паспортом сюда могут не только местные, но и жители других, еще подконтрольных регионов Украины.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Референдумы в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках пройдут с 23 по 27 сентября.
https://crimea.ria.ru/20220921/lyudi-uzhe-opredelilis---glava-chaplinki-khersonskoy-oblasti-o-referendume-1124575481.html
https://crimea.ria.ru/20220921/kak-v-khersonskoy-oblasti-obespechat-bezopasnost-na-referendume-1124574309.html
https://crimea.ria.ru/20220916/kiev-pridumal-nakazanie-za-rossiyskiy-pasport-1124532358.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, общество
В Чаплинке рассказали об ажиотажном спросе на российские паспорта

Все больше и больше: в Херсонской области рассказали о спросе на российские паспорта

15:46 21.09.2022 (обновлено: 16:03 21.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПаспорт России и Украины
Паспорт России и Украины - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Спрос на получение российских паспортов среди жителей Херсонской области растет, в последние несколько дней количество желающих стать гражданами РФ стремительно увеличивается. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал руководитель пункта приема документов на российское гражданство Алексей Иванов.
"Где-то неделю назад мы наблюдали небольшой спад обращений граждан, однако сейчас, в последние 3-4 дня, количество наоборот возрастает, то есть с каждым днем приходит все больше и больше людей. Тех, у кого имеются все необходимые документы, мы стараемся принимать сразу, в этот же день. У кого чего-то не хватает, соответственно, записываем и приглашаем в ближайшее удобное для них время", - рассказал он.
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Поскольку Чаплинка находится близко к Крыму, у многих местных жителей есть там родственники и близкие, и после получения российского паспорта они в первую очередь едут на полуостров, говорит Иванов.
"Многие, когда получают паспорт, с радостью и чуть ли не с криками заявляют, что они чуть ли не сегодня едут к родственникам в Крым, чтобы наконец побывать и увидеться", - добавил он.
По оценкам Иванова, на сегодняшний день уже порядка 30-40% жителей населенного пункта подали документы на получение российского паспорта. Более того, обратиться за паспортом сюда могут не только местные, но и жители других, еще подконтрольных регионов Украины.
Сотрудник Росгвардии в Чаплинке, Херсонская область - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Как в Херсонской области обеспечат безопасность на референдуме
"Мы принимаем людей с разных территорий Украины, у нас были люди и с киевской пропиской, и с Одессы. Приезжают многие и с Новой Каховки, где тоже работают пункты, но там, к сожалению, сейчас очень неспокойно. И люди оттуда приезжают подать документы к нам, получают и возвращаются в Новую Каховку. Мы принимаем абсолютно всех", - заключил он.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Вручение паспорта - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 17:57
Киев придумал наказание за российский паспорт
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Референдумы в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках пройдут с 23 по 27 сентября.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьОбщество
 
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