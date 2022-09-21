https://crimea.ria.ru/20220921/massovoe-dtp-v-sevastopole-odin-chelovek-pogib-i-chetvero-postradali-1124572369.html

Массовое ДТП в Севастополе: один человек погиб и четверо пострадали

Массовое ДТП в Севастополе: один человек погиб и четверо пострадали - РИА Новости Крым, 21.09.2022

Массовое ДТП в Севастополе: один человек погиб и четверо пострадали

Один человек погиб и четверо пострадали в аварии с участием шести автомобилей в Севастополе, по факту происшествия полиция начала проверку. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T10:54

2022-09-21T10:54

2022-09-21T10:55

ситуация на дорогах крыма

севастополь

происшествия

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо пострадали в аварии с участием шести автомобилей в Севастополе, по факту происшествия полиция начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.ДТП с шестью машинами, две из которых грузовые, произошло в среду утром на автодороге Севастополь-Инкерман.Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

https://crimea.ria.ru/20220919/troe-detey-postradali-v-dtp-na-trasse-yalta--sevastopol-1124548410.html

севастополь

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2022

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севастополь, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп