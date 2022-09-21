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Массовое ДТП в Севастополе: один человек погиб и четверо пострадали - РИА Новости Крым, 21.09.2022
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Ситуация на дорогах Крыма
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Массовое ДТП в Севастополе: один человек погиб и четверо пострадали
Массовое ДТП в Севастополе: один человек погиб и четверо пострадали - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Массовое ДТП в Севастополе: один человек погиб и четверо пострадали
Один человек погиб и четверо пострадали в аварии с участием шести автомобилей в Севастополе, по факту происшествия полиция начала проверку. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T10:54
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ситуация на дорогах крыма
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо пострадали в аварии с участием шести автомобилей в Севастополе, по факту происшествия полиция начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.ДТП с шестью машинами, две из которых грузовые, произошло в среду утром на автодороге Севастополь-Инкерман.Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
https://crimea.ria.ru/20220919/troe-detey-postradali-v-dtp-na-trasse-yalta--sevastopol-1124548410.html
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севастополь, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Массовое ДТП в Севастополе: один человек погиб и четверо пострадали

В массовом ДТП с грузовиками в Севастополе один человек погиб и четверо пострадали

10:54 21.09.2022 (обновлено: 10:55 21.09.2022)
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюМассовая авария с участием МАЗа на трассе Севастополь-Инкерман
Массовая авария с участием МАЗа на трассе Севастополь-Инкерман
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо пострадали в аварии с участием шести автомобилей в Севастополе, по факту происшествия полиция начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
ДТП с шестью машинами, две из которых грузовые, произошло в среду утром на автодороге Севастополь-Инкерман.
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"Предварительно установлено, что во время спуска по автодороге грузовой автомобиль МАЗ с прицепом из-за возникшей неисправности тормозной системы совершил столкновения с пятью движущимися впереди машинами. В результате аварии один из пассажиров автомобилей погиб и еще четверо получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюМассовая авария с участием МАЗа на трассе Севастополь-Инкерман
Массовая авария с участием МАЗа на трассе Севастополь-Инкерман
1 из 3
Массовая авария с участием МАЗа на трассе Севастополь-Инкерман
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюМассовая авария с участием МАЗа на трассе Севастополь-Инкерман
Массовая авария с участием МАЗа на трассе Севастополь-Инкерман
2 из 3
Массовая авария с участием МАЗа на трассе Севастополь-Инкерман
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюМассовая авария с участием МАЗа на трассе Севастополь-Инкерман
Массовая авария с участием МАЗа на трассе Севастополь-Инкерман
3 из 3
Массовая авария с участием МАЗа на трассе Севастополь-Инкерман
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
1 из 3
Массовая авария с участием МАЗа на трассе Севастополь-Инкерман
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
2 из 3
Массовая авария с участием МАЗа на трассе Севастополь-Инкерман
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
3 из 3
Массовая авария с участием МАЗа на трассе Севастополь-Инкерман
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
 
Ситуация на дорогах КрымаСевастопольПроисшествияСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
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