Массовое ДТП в Севастополе: один человек погиб и четверо пострадали
В массовом ДТП с грузовиками в Севастополе один человек погиб и четверо пострадали
10:54 21.09.2022 (обновлено: 10:55 21.09.2022)
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюМассовая авария с участием МАЗа на трассе Севастополь-Инкерман
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо пострадали в аварии с участием шести автомобилей в Севастополе, по факту происшествия полиция начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
ДТП с шестью машинами, две из которых грузовые, произошло в среду утром на автодороге Севастополь-Инкерман.
"Предварительно установлено, что во время спуска по автодороге грузовой автомобиль МАЗ с прицепом из-за возникшей неисправности тормозной системы совершил столкновения с пятью движущимися впереди машинами. В результате аварии один из пассажиров автомобилей погиб и еще четверо получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюМассовая авария с участием МАЗа на трассе Севастополь-Инкерман
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Массовая авария с участием МАЗа на трассе Севастополь-Инкерман
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюМассовая авария с участием МАЗа на трассе Севастополь-Инкерман
2 из 3
Массовая авария с участием МАЗа на трассе Севастополь-Инкерман
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюМассовая авария с участием МАЗа на трассе Севастополь-Инкерман
3 из 3
Массовая авария с участием МАЗа на трассе Севастополь-Инкерман
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
1 из 3
Массовая авария с участием МАЗа на трассе Севастополь-Инкерман
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
2 из 3
Массовая авария с участием МАЗа на трассе Севастополь-Инкерман
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
3 из 3
Массовая авария с участием МАЗа на трассе Севастополь-Инкерман
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю