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Главные события и заявления дня: 20 сентября - РИА Новости Крым, 20.09.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220920/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-20-sentyabrya-1124568847.html
Главные события и заявления дня: 20 сентября
Главные события и заявления дня: 20 сентября - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Главные события и заявления дня: 20 сентября
В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях определили даты референдумов о вхождении в состав России. Госдума одобрила поправки о наказании за дезертирство и... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T23:05
2022-09-20T23:05
новая жизнь на освобожденных территориях
главное за день
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
российская федерация (россия, рф)
политика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях определили даты референдумов о вхождении в состав России. Госдума одобрила поправки о наказании за дезертирство и мародерство. В России резкий скачок госпитализаций и смертей от COVID-19. Граждане РФ снова могут получить загранпаспорта на 10 лет. Погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В ЛДНР и освобожденных областях определили даты референдумовРеферендумы о вступлении освобожденных территорий Украины в состав Российской Федерации пройдут 23-27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.Референдум о присоединении к России: что будет дальше &gt;&gt;Госдума одобрила поправки о наказании за дезертирство и мародерствоВ Уголовный кодекс Российской Федерации введут понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт", а также о наказании за дезертирство и мародерство. Отныне в ряде пунктов УК слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" заменяются словами "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".В России резкий скачок госпитализаций и смертей от COVIDВ России зафиксирован резкий рост коронавирусной статистики, госпитализаций стало больше на 126%. Всего за сутки выявлено 46 474 новых случая COVID-19, подтверждено 98 летальных исходов, что на семь случаев больше, чем накануне.Граждане РФ снова могут получить загранпаспорта на 10 летВ МИД РФ сообщили, что с 20 сентября в России возобновляется прием документов на выдачу загранпаспорта на 10 лет. Заграничные паспорта с электронным носителем информации россиянам за рубежом перестали выдавать в конце августа из-за технических сложностей. Погиб Сергей ПускепалисАктер и художественный руководитель государственного академического театра имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в результате ДТП на трассе М8 "Холмогоры".
https://crimea.ria.ru/20220920/khotim-v-rossiyu-nezamedlitelno-1124567141.html
https://crimea.ria.ru/20220920/yurist-razyasnil-pravila-prizyva-na-voennye-sbory-1124566091.html
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донецкая народная республика (днр)
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главное за день, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), российская федерация (россия, рф), политика, общество
Главные события и заявления дня: 20 сентября

Главные события и заявления вторника, 20 сентября

23:05 20.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФлаг Российской Федерации
Флаг Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях определили даты референдумов о вхождении в состав России. Госдума одобрила поправки о наказании за дезертирство и мародерство. В России резкий скачок госпитализаций и смертей от COVID-19. Граждане РФ снова могут получить загранпаспорта на 10 лет. Погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В ЛДНР и освобожденных областях определили даты референдумов

Референдумы о вступлении освобожденных территорий Украины в состав Российской Федерации пройдут 23-27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
Референдум о присоединении к России: что будет дальше >>
Баннер референдума о вступлении в Россию возле ДК Железнодорожников в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
18:49Новая жизнь на освобожденных территориях
Хотим в Россию. Незамедлительно

Госдума одобрила поправки о наказании за дезертирство и мародерство

В Уголовный кодекс Российской Федерации введут понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт", а также о наказании за дезертирство и мародерство. Отныне в ряде пунктов УК слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" заменяются словами "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".
Поправка о наказании за дезертирство или неявку на военную службу предполагает до 10 лет лишения свободы, а призванные на сборы россияне, находящиеся в запасе, понесут наказание за указанные правонарушения наравне с контрактниками и призывниками.
Отправка призывников из Крыма на службу в армию - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
17:44
Юрист разъяснил правила призыва на военные сборы

В России резкий скачок госпитализаций и смертей от COVID

В России зафиксирован резкий рост коронавирусной статистики, госпитализаций стало больше на 126%. Всего за сутки выявлено 46 474 новых случая COVID-19, подтверждено 98 летальных исходов, что на семь случаев больше, чем накануне.

Граждане РФ снова могут получить загранпаспорта на 10 лет

В МИД РФ сообщили, что с 20 сентября в России возобновляется прием документов на выдачу загранпаспорта на 10 лет. Заграничные паспорта с электронным носителем информации россиянам за рубежом перестали выдавать в конце августа из-за технических сложностей.

Погиб Сергей Пускепалис

Актер и художественный руководитель государственного академического театра имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в результате ДТП на трассе М8 "Холмогоры".
Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
16:04
Жители Украины и Донбасса смогут проголосовать в Крыму
Новая жизнь на освобожденных территорияхГлавное за деньЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Российская Федерация (Россия, РФ)ПолитикаОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
23:05Главные события и заявления дня: 20 сентября
22:59Референдум в ЛНР и ДНР: кого допустят к голосованию
22:27Как будет голосовать Запорожская область
21:43Референдум о присоединении к РФ в Херсоне: как и где можно проголосовать
21:13Как выбрать полезный рис
20:40Минтруд не поддержал идею о покупке авто за средства маткапитала
20:16О чем нельзя шутить с банком — советы эксперта НИФИ
20:11Новый обстрел ВСУ Запорожской АЭС: повреждена система охлаждения
19:47Турчак: в составе Украины у жителей освобожденных городов нет будущего
19:40В Феодосии осквернили Вечный огонь
19:31Константинов о референдумах: освобожденные территории отдавать нельзя
19:26ВСУ выпустили более 15 снарядов по поселку в Курской области
19:19Прокуратура проверяет дельфинарии в Севастополе
19:08В Симферополе ограничат движение возле ж/д вокзала
18:49Хотим в Россию. Незамедлительно
18:23Военнопленный ВСУ: солдаты для Киева – пушечное мясо
17:54ВСУ обстреливают приграничные села Курской области, есть раненые
17:44Юрист разъяснил правила призыва на военные сборы
17:20РАН возглавил профессор Геннадий Красников
16:46Референдум в Запорожской области пройдет с 23 по 27 сентября
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