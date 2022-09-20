https://crimea.ria.ru/20220920/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-20-sentyabrya-1124568847.html

Главные события и заявления дня: 20 сентября

Главные события и заявления дня: 20 сентября - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Главные события и заявления дня: 20 сентября

В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях определили даты референдумов о вхождении в состав России. Госдума одобрила поправки о наказании за дезертирство и... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T23:05

2022-09-20T23:05

2022-09-20T23:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях определили даты референдумов о вхождении в состав России. Госдума одобрила поправки о наказании за дезертирство и мародерство. В России резкий скачок госпитализаций и смертей от COVID-19. Граждане РФ снова могут получить загранпаспорта на 10 лет. Погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В ЛДНР и освобожденных областях определили даты референдумовРеферендумы о вступлении освобожденных территорий Украины в состав Российской Федерации пройдут 23-27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.Референдум о присоединении к России: что будет дальше >>Госдума одобрила поправки о наказании за дезертирство и мародерствоВ Уголовный кодекс Российской Федерации введут понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт", а также о наказании за дезертирство и мародерство. Отныне в ряде пунктов УК слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" заменяются словами "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".В России резкий скачок госпитализаций и смертей от COVIDВ России зафиксирован резкий рост коронавирусной статистики, госпитализаций стало больше на 126%. Всего за сутки выявлено 46 474 новых случая COVID-19, подтверждено 98 летальных исходов, что на семь случаев больше, чем накануне.Граждане РФ снова могут получить загранпаспорта на 10 летВ МИД РФ сообщили, что с 20 сентября в России возобновляется прием документов на выдачу загранпаспорта на 10 лет. Заграничные паспорта с электронным носителем информации россиянам за рубежом перестали выдавать в конце августа из-за технических сложностей. Погиб Сергей ПускепалисАктер и художественный руководитель государственного академического театра имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в результате ДТП на трассе М8 "Холмогоры".

https://crimea.ria.ru/20220920/khotim-v-rossiyu-nezamedlitelno-1124567141.html

https://crimea.ria.ru/20220920/yurist-razyasnil-pravila-prizyva-na-voennye-sbory-1124566091.html

https://crimea.ria.ru/20220920/zhiteli-ukrainy-i-donbassa-smogut-progolosovat-v-krymu-1124563540.html

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

российская федерация (россия, рф)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), российская федерация (россия, рф), политика, общество