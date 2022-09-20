Главные события и заявления дня: 20 сентября
Главные события и заявления вторника, 20 сентября
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФлаг Российской Федерации
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях определили даты референдумов о вхождении в состав России. Госдума одобрила поправки о наказании за дезертирство и мародерство. В России резкий скачок госпитализаций и смертей от COVID-19. Граждане РФ снова могут получить загранпаспорта на 10 лет. Погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
В ЛДНР и освобожденных областях определили даты референдумов
Референдумы о вступлении освобожденных территорий Украины в состав Российской Федерации пройдут 23-27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
Госдума одобрила поправки о наказании за дезертирство и мародерство
В Уголовный кодекс Российской Федерации введут понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт", а также о наказании за дезертирство и мародерство. Отныне в ряде пунктов УК слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" заменяются словами "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".
Поправка о наказании за дезертирство или неявку на военную службу предполагает до 10 лет лишения свободы, а призванные на сборы россияне, находящиеся в запасе, понесут наказание за указанные правонарушения наравне с контрактниками и призывниками.
В России резкий скачок госпитализаций и смертей от COVID
В России зафиксирован резкий рост коронавирусной статистики, госпитализаций стало больше на 126%. Всего за сутки выявлено 46 474 новых случая COVID-19, подтверждено 98 летальных исходов, что на семь случаев больше, чем накануне.
Граждане РФ снова могут получить загранпаспорта на 10 лет
В МИД РФ сообщили, что с 20 сентября в России возобновляется прием документов на выдачу загранпаспорта на 10 лет. Заграничные паспорта с электронным носителем информации россиянам за рубежом перестали выдавать в конце августа из-за технических сложностей.
Погиб Сергей Пускепалис
Актер и художественный руководитель государственного академического театра имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в результате ДТП на трассе М8 "Холмогоры".