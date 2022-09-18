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Главные события и заявления дня: 18 сентября

Главные события и заявления дня: 18 сентября - РИА Новости Крым, 18.09.2022

Главные события и заявления дня: 18 сентября

Сильное землетрясение на Тайване. Эвакуация в Японии из-за мощного тайфуна. Многотысячный митинг в Молдавии. Попытка атаки ВСУ под Херсоном. Ситуация в... РИА Новости Крым, 18.09.2022

2022-09-18T20:06

2022-09-18T20:06

2022-09-18T20:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Сильное землетрясение на Тайване. Эвакуация в Японии из-за мощного тайфуна. Многотысячный митинг в Молдавии. Попытка атаки ВСУ под Херсоном. Ситуация в Белгородской области. Заявление Пугачевой. Уникальное открытие в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.На Тайване произошло сильное землетрясениеНа востоке Тайваня произошло землетрясение, была объявлена угроза цунами."Магнитуда 7,2 – 86 км восточнее района Юйцзин, Тайвань", – сообщила Геологическая служба СШАОчаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.В Японии эвакуация миллионов людей из-за мощного тайфуна В Японии 2,5 миллиона человек получили предписание эвакуироваться из опасных районов в связи с ожиданием очень мощного тайфуна "Нанмадол". Это означает четвертый из пяти возможных уровней угрозы: рекомендовано спасаться, пока возможно.К ночи, как ожидается, тайфун сменит направление движения на северо-восточное в сторону главного японского острова Хонсю, после чего пройдет с запада на восток, затронув юго-западные, центральные, восточные, северо-восточные регионы, а также юго-восточную часть острова Хоккайдо.Митинг в Молдавии: десятки тысяч людей требуют отставки Санду В столице Молдавии Кишиневе десятки тысяч людей вышли на улицы на акцию протеста против действий властей, требуя их отставки и досрочных выборов.Организаторы протеста, оппозиционная партия "Шор" и коммунисты, заявляют, что акция будет бессрочной и продлится до тех пор, пока требования не будут выполнены.Люди обвиняют власти в политических преследованиях оппозиции, а также росте цен на продукты и энергоносители на фоне антироссийских санкций. "Меняем Санду на дрова!" – скандируют протестанты.Российские военные отразили три атаки ВСУ в ХерсонеВ Минобороны РФ сообщили об отражении трех атак ВСУ в Херсонской области.Также в МО сообщили об уничтожении в ДНР боевиков батальона "Айдар", "Кракен" и американской ЧВК. В Белгородской области все приграничные школы переводят на дистантШколы в граничащих с Украиной районах Белгородской области в связи с угрозой обстрелов переводятся на дистанционное обучение. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков."Принял решение, что с завтрашнего дня школы в Белгородском районе в 10-километровой зоне вдоль границы переводим на дистанционное обучение", – сообщил он.Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентомСоветская и российская певица, Народная артистка СССР Алла Пугачева заявила, что желает быть включенной в список иноагентов, как и ее супруг Максим Галкин*.Свою просьбу она адресовала Минюсту в социальных сетях.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагентаВ Крыму нашли клад с золотыми монетами державы Александра МакедонскогоУчастники археологической экспедиции Эрмитажа в ходе раскопок античного городища Мирмекий в Крыму, на окраине Керчи, обнаружили кувшин с золотыми монетами."26 монет с именем Александра Македонского, а еще четыре – отчеканенные в период правления его слабоумного брата Филиппа ΙΙΙ Арридея, наследовавшего престол после смерти великого завоевателя Востока", – говорится в сообщении.Находку уже назвали уникальной.

https://crimea.ria.ru/20220918/do-200-smertey-v-sutki-gintsburg-otsenil-letalnost-novoy-volny-covid--1124540199.html

https://crimea.ria.ru/20220918/vsu-vnov-obstrelyali-kherson---odna-raketu-upala-v-parke-yubileynyy--1124544189.html

https://crimea.ria.ru/20220918/bolee-70-domov-razrusheny-v-valuykakh-belgorodskoy-oblasti-1124543357.html

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