https://crimea.ria.ru/20220918/natsbatalon-aydar-poteryal-bolshe-poloviny-sostava-1124542584.html

Нацбатальон "Айдар" потерял больше половины состава

Нацбатальон "Айдар" потерял больше половины состава - РИА Новости Крым, 18.09.2022

Нацбатальон "Айдар" потерял больше половины состава

Более половины личного состава батальона нацформирования "Айдар" уничтожена в районе поселка Зайцево в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 18.09.2022

2022-09-18T14:08

2022-09-18T14:08

2022-09-18T14:09

специальная военная операция рф на украине

конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Более половины личного состава батальона нацформирования "Айдар" уничтожена в районе поселка Зайцево в ДНР, сообщили в Минобороны.Кроме того, ВС РФ нанесли урон 47 артиллерийским подразделениям, уничтожена живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах.Среди них – пункты базирования в районах Краматорска и Николаевки иностранных наемников американской частной военной кампании "Академия" и нацформирования "Кракен", уточнили в МО.Ранее сообщалось об уничтожении боевиков "Айдара" и "Азова"* в Днепропетровской области.* Запрещенная в России террористическая организация

https://crimea.ria.ru/20220917/schet-idet-na-sotni-poteri-vsu-za-sutki---svodka-minoborony-rf-1124536662.html

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2022

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специальная военная операция рф на украине, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", министерство обороны рф