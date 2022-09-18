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Нацбатальон "Айдар" потерял больше половины состава - РИА Новости Крым, 18.09.2022
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Нацбатальон "Айдар" потерял больше половины состава
Нацбатальон "Айдар" потерял больше половины состава - РИА Новости Крым, 18.09.2022
Нацбатальон "Айдар" потерял больше половины состава
Более половины личного состава батальона нацформирования "Айдар" уничтожена в районе поселка Зайцево в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 18.09.2022
2022-09-18T14:08
2022-09-18T14:09
специальная военная операция рф на украине
конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Более половины личного состава батальона нацформирования "Айдар" уничтожена в районе поселка Зайцево в ДНР, сообщили в Минобороны.Кроме того, ВС РФ нанесли урон 47 артиллерийским подразделениям, уничтожена живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах.Среди них – пункты базирования в районах Краматорска и Николаевки иностранных наемников американской частной военной кампании "Академия" и нацформирования "Кракен", уточнили в МО.Ранее сообщалось об уничтожении боевиков "Айдара" и "Азова"* в Днепропетровской области.* Запрещенная в России террористическая организация
https://crimea.ria.ru/20220917/schet-idet-na-sotni-poteri-vsu-za-sutki---svodka-minoborony-rf-1124536662.html
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специальная военная операция рф на украине, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", министерство обороны рф
Нацбатальон "Айдар" потерял больше половины состава

В ДНР уничтожено более половины личного состава батальона "Айдар"

14:08 18.09.2022 (обновлено: 14:09 18.09.2022)
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкБойцы батальона "Айдар"
Бойцы батальона Айдар - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости . Евгений Котенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Более половины личного состава батальона нацформирования "Айдар" уничтожена в районе поселка Зайцево в ДНР, сообщили в Минобороны.
"24-й батальон нацформирования "Айдар" 53-й механизированной бригады потерял свыше половины личного состава. Командование ВСУ отвело остатки подразделения в Часов Яр Донецкой Народной Республики", – говорится в сводке ведомства в воскресенье.
Кроме того, ВС РФ нанесли урон 47 артиллерийским подразделениям, уничтожена живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах.
Среди них – пункты базирования в районах Краматорска и Николаевки иностранных наемников американской частной военной кампании "Академия" и нацформирования "Кракен", уточнили в МО.
Ранее сообщалось об уничтожении боевиков "Айдара" и "Азова"* в Днепропетровской области.
* Запрещенная в России террористическая организация
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