https://crimea.ria.ru/20220918/natsbatalon-aydar-poteryal-bolshe-poloviny-sostava-1124542584.html
Нацбатальон "Айдар" потерял больше половины состава
Нацбатальон "Айдар" потерял больше половины состава - РИА Новости Крым, 18.09.2022
Нацбатальон "Айдар" потерял больше половины состава
Более половины личного состава батальона нацформирования "Айдар" уничтожена в районе поселка Зайцево в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 18.09.2022
2022-09-18T14:08
2022-09-18T14:08
2022-09-18T14:09
специальная военная операция рф на украине
конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Более половины личного состава батальона нацформирования "Айдар" уничтожена в районе поселка Зайцево в ДНР, сообщили в Минобороны.Кроме того, ВС РФ нанесли урон 47 артиллерийским подразделениям, уничтожена живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах.Среди них – пункты базирования в районах Краматорска и Николаевки иностранных наемников американской частной военной кампании "Академия" и нацформирования "Кракен", уточнили в МО.Ранее сообщалось об уничтожении боевиков "Айдара" и "Азова"* в Днепропетровской области.* Запрещенная в России террористическая организация
https://crimea.ria.ru/20220917/schet-idet-na-sotni-poteri-vsu-za-sutki---svodka-minoborony-rf-1124536662.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", министерство обороны рф
Нацбатальон "Айдар" потерял больше половины состава
В ДНР уничтожено более половины личного состава батальона "Айдар"
14:08 18.09.2022 (обновлено: 14:09 18.09.2022)