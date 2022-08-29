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Лагеря боевиков "Айдар" и "Азов"* уничтожены в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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Лагеря боевиков "Айдар" и "Азов"* уничтожены в Днепропетровской области
Лагеря боевиков "Айдар" и "Азов"* уничтожены в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Лагеря боевиков "Айдар" и "Азов"* уничтожены в Днепропетровской области
В Днепропетровской области российскими военными за сутки уничтожены более 100 боевиков украинских нацбатальонов. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T13:01
2022-08-29T13:01
специальная военная операция рф на украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Днепропетровской области российскими военными за сутки уничтожены более 100 боевиков украинских нацбатальонов. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, в районе Артемовска в ДНР убиты более 30 и ранены свыше 50 боевиков националистического формирования "Кракен".ВКС России высокоточными ударами по пункту управления воздушного командования "Восток" в районе Днепропетровска и по складу ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 60-й пехотной бригады в районе Нововоронцовки Херсонской области ликвидировали до 70 националистов и 14 единиц специальной автомобильной техники.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.* Запрещенная в России террористическая организация
https://crimea.ria.ru/20220827/vdv-ostanovili-proryv-vsu-na-yuge-ukrainy-1124313445.html
https://crimea.ria.ru/20220829/udarnyy-bespilotnik-vsu-sbit-vozle-khranilischa-yadernogo-topliva-na-zaes-1124329296.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Лагеря боевиков "Айдар" и "Азов"* уничтожены в Днепропетровской области

Российские военные уничтожили полевые лагеря "Айдара" и "Азова"* в районе Марганца

13:01 29.08.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов ОТРК "Искандер" ВС РФ в ходе спецоперации
Боевая работа расчетов ОТРК Искандер ВС РФ в ходе спецоперации
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Днепропетровской области российскими военными за сутки уничтожены более 100 боевиков украинских нацбатальонов. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области поражены пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны, а также полевые лагеря нацистских формирований "Айдар" и "Азов"*. Уничтожено более 100 боевиков, 20 единиц военной техники и свыше трех тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе Артемовска в ДНР убиты более 30 и ранены свыше 50 боевиков националистического формирования "Кракен".
ВКС России высокоточными ударами по пункту управления воздушного командования "Восток" в районе Днепропетровска и по складу ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 60-й пехотной бригады в районе Нововоронцовки Херсонской области ликвидировали до 70 националистов и 14 единиц специальной автомобильной техники.
Работа ВДВ на Николаевско-Криворожском направлении. Кадры Минобороны РФ
27 августа, 11:05
Десантники остановили прорыв ВСУ на юге Украины
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
12:42
Ударный беспилотник ВСУ сбит возле хранилища ядерного топлива на ЗАЭС
* Запрещенная в России террористическая организация
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФ
 
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Заголовок открываемого материала
13:01Лагеря боевиков "Айдар" и "Азов"* уничтожены в Днепропетровской области
13:00Безопасность сегодня: грань между вниманием и паникой
12:42Ударный беспилотник ВСУ сбит возле хранилища ядерного топлива на ЗАЭС
12:25Атаковавший ЗАЭС боевой дрон-камикадзе – производства США
12:01Новые ограничения по COVID-19: в Роспотребнадзоре оценили риски
11:41Когда Украина прекратит обстрелы Запорожской АЭС – эксперт
11:28ВВС Британии спрячут свои самолеты в гражданские аэропорты – СМИ
10:58Крым попал в топ направлений для поездок по туристическому кешбэку
10:45ВСУ обстреляли гражданские объекты в Херсоне и Новой Каховке
10:15В Крыму и Севастополе 775 заболевших COVID-19 за сутки
10:07В ФСБ назвали еще одного участника убийства Дарьи Дугиной
09:47Авария "обезводит" часть Симферополя
09:39Турция в пять раз увеличит плату за проход Босфора и Дарданелл
09:19Миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС
09:02Девять человек пострадали в результате ночной атаки ВСУ на Энергодар
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