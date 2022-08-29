https://crimea.ria.ru/20220829/lagerya-boevikov-aydar-i-azov-unichtozheny-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1124329754.html

Лагеря боевиков "Айдар" и "Азов"* уничтожены в Днепропетровской области

Лагеря боевиков "Айдар" и "Азов"* уничтожены в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 29.08.2022

Лагеря боевиков "Айдар" и "Азов"* уничтожены в Днепропетровской области

В Днепропетровской области российскими военными за сутки уничтожены более 100 боевиков украинских нацбатальонов. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T13:01

2022-08-29T13:01

2022-08-29T13:01

специальная военная операция рф на украине

украина

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Днепропетровской области российскими военными за сутки уничтожены более 100 боевиков украинских нацбатальонов. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, в районе Артемовска в ДНР убиты более 30 и ранены свыше 50 боевиков националистического формирования "Кракен".ВКС России высокоточными ударами по пункту управления воздушного командования "Восток" в районе Днепропетровска и по складу ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 60-й пехотной бригады в районе Нововоронцовки Херсонской области ликвидировали до 70 националистов и 14 единиц специальной автомобильной техники.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.* Запрещенная в России террористическая организация

https://crimea.ria.ru/20220827/vdv-ostanovili-proryv-vsu-na-yuge-ukrainy-1124313445.html

https://crimea.ria.ru/20220829/udarnyy-bespilotnik-vsu-sbit-vozle-khranilischa-yadernogo-topliva-na-zaes-1124329296.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф