https://crimea.ria.ru/20220918/miting-protiv-sandu-v-tsentre-kishineva-sobral-desyatki-tysyach-lyudey-1124545262.html

Митинг против Санду в центре Кишинева собрал десятки тысяч людей

Митинг против Санду в центре Кишинева собрал десятки тысяч людей - РИА Новости Крым, 18.09.2022

Митинг против Санду в центре Кишинева собрал десятки тысяч людей

В столице Молдавии Кишиневе десятки тысяч людей вышли на улицы на акцию протеста против действий властей, требуя их отставки и досрочных выборов. Об этом... РИА Новости Крым, 18.09.2022

2022-09-18T17:34

2022-09-18T17:34

2022-09-18T17:34

молдавия

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санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В столице Молдавии Кишиневе десятки тысяч людей вышли на улицы на акцию протеста против действий властей, требуя их отставки и досрочных выборов. Об этом сообщает РИА Новости.Демонстранты, число которых на улицах достигло 45 тысяч, требуют отставки президента Майи Санду и досрочных парламентских выборов. Люди обвиняют власти в политических преследованиях оппозиции, а также росте цен на продукты и энергоносители на фоне антироссийских санкций. Участники митинга собрались перед зданием администрации президента Молдавии."Досрочные выборы", "Долой власть!", "Отставка", "Долой Майю Санду!" Меняем Санду на дрова!", "Нет политическому преследованию оппозиции!", "Мы хотим жить!", "Не уничтожайте страну!"" – кричат люди."Мы объявляем протесты нон-стоп до тех пор, пока власти не уйдут в отставку. День и ночь мы будем тут, на ступенях парламента и администрации президента, пока они не уйдут", – сказал, выступая с трибуны перед участниками акции, член партии "Шор" Дину Цуркану.Организаторы уже сообщили о намерении установить палатки. Движение транспорта по периметру улиц, где расположены парламент страны и президентский дворец, перекрыто. Полиция не препятствует протестующим.Сторонники партии "Шор" уже проводили протестную акцию у здания администрации президента Молдавии 9 сентября. Тогда участники митинга обвинили власти страны в провале переговоров с Россией по поставкам газа и призвали к отставке властей.31 августа президент Молдавии Майя Санду обратилась к жителям страны, призвав их максимально уменьшить объемы потребления газа в связи неутешительными прогнозами относительно цен на топливо грядущей зимой. Звучали предупреждения, что они взлетят до невероятных значений, поскольку российский "Газпром" может перекрыть поставку газа в Молдавию.28 августа сенатор РФ Алексей Пушков выступил против поставок газа из РФ в Молдавию. По его словам, в ответ Россия не получает ничего, кроме усиления прозападного, антироссийского курса Кишинева: ни благодарности, ни изменения политики.В июне саммит Евросоюза одобрил статус Молдавии и Украины как кандидата в ЕС. В МИД РФ назвали процесс предоставления Молдавии и Украине нового статуса похожим на махинацию и провокацию.

https://crimea.ria.ru/20201207/Chem-obernetsya-dlya-Moldovy-prezidentstvo-Sandu-mnenie-senatora-1119023091.html

https://crimea.ria.ru/20220722/vozmozhna-li-novaya-voyna-v-pridnestrove--mnenie-1123928566.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, общество, в мире, политика, санкции против россии