https://crimea.ria.ru/20220918/silnoe-zemletryasenie-i-ugroza-tsunami-na-tayvane-1124540490.html

Сильное землетрясение и угроза цунами на Тайване

Сильное землетрясение и угроза цунами на Тайване - РИА Новости Крым, 18.09.2022

Сильное землетрясение и угроза цунами на Тайване

На востоке Тайваня произошло землетрясение, есть угроза цунами. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости Крым, 18.09.2022

2022-09-18T10:47

2022-09-18T10:47

2022-09-18T10:47

в мире

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111750/24/1117502421_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_625f7e6a43cc7ff2a2f0dd1d4491bde7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. На востоке Тайваня произошло землетрясение, есть угроза цунами. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).Отмечается, что землетрясение зафиксировано утром 18 сентября в 6-44 (9.44 по московскому времени – ред.).Утоняется, что очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Существует угроза цунами.Информация о жертвах и разрушениях на данный момент не поступала.В начале сентября землетрясение магнитудой 5,8 произошло около греческого острова Крит.

https://crimea.ria.ru/20220901/seysmolog-rasskazal-gde-v-krymu-vysoka-veroyatnost-zemletryaseniya-1124369635.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия