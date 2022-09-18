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Сильное землетрясение и угроза цунами на Тайване
Сильное землетрясение и угроза цунами на Тайване - РИА Новости Крым, 18.09.2022
Сильное землетрясение и угроза цунами на Тайване
На востоке Тайваня произошло землетрясение, есть угроза цунами. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости Крым, 18.09.2022
2022-09-18T10:47
2022-09-18T10:47
2022-09-18T10:47
в мире
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. На востоке Тайваня произошло землетрясение, есть угроза цунами. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).Отмечается, что землетрясение зафиксировано утром 18 сентября в 6-44 (9.44 по московскому времени – ред.).Утоняется, что очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Существует угроза цунами.Информация о жертвах и разрушениях на данный момент не поступала.В начале сентября землетрясение магнитудой 5,8 произошло около греческого острова Крит.
https://crimea.ria.ru/20220901/seysmolog-rasskazal-gde-v-krymu-vysoka-veroyatnost-zemletryaseniya-1124369635.html
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в мире, происшествия
Сильное землетрясение и угроза цунами на Тайване
В США сообщили о землетрясении и угрозе цунами на Тайване
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. На востоке Тайваня произошло землетрясение, есть угроза цунами. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Отмечается, что землетрясение зафиксировано утром 18 сентября в 6-44 (9.44 по московскому времени – ред.).
"Магнитуда 7,2 – 86 км восточнее района Юйцзин, Тайвань", – говорится в сообщении.
Утоняется, что очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Существует угроза цунами.
Информация о жертвах и разрушениях на данный момент не поступала.
В начале сентября землетрясение магнитудой 5,8 произошло
около греческого острова Крит.