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У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,8
У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости Крым, 03.09.2022
У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло около греческого острова Крит, сообщает Европейский средиземноморский сейсмический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T08:44
2022-09-03T08:44
2022-09-03T08:44
в мире
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло около греческого острова Крит, сообщает Европейский средиземноморский сейсмический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 04.13 по времени UTC (07.13 мск). Эпицентр располагался в 118 километрах к востоку от города Ираклион. Очаг залегал на глубине два километра.От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся >>Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://crimea.ria.ru/20220901/seysmolog-rasskazal-gde-v-krymu-vysoka-veroyatnost-zemletryaseniya-1124369635.html
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в мире, происшествия
У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано около греческого острова Крит