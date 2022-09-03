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У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости Крым, 03.09.2022
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У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,8
У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости Крым, 03.09.2022
У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло около греческого острова Крит, сообщает Европейский средиземноморский сейсмический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T08:44
2022-09-03T08:44
в мире
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло около греческого острова Крит, сообщает Европейский средиземноморский сейсмический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 04.13 по времени UTC (07.13 мск). Эпицентр располагался в 118 километрах к востоку от города Ираклион. Очаг залегал на глубине два километра.От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся &gt;&gt;Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://crimea.ria.ru/20220901/seysmolog-rasskazal-gde-v-krymu-vysoka-veroyatnost-zemletryaseniya-1124369635.html
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в мире, происшествия
У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано около греческого острова Крит

08:44 03.09.2022
 
© © Flickr/ Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© © Flickr/ Matt Katzenberger
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло около греческого острова Крит, сообщает Европейский средиземноморский сейсмический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 04.13 по времени UTC (07.13 мск). Эпицентр располагался в 118 километрах к востоку от города Ираклион. Очаг залегал на глубине два километра.
От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся >>
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 13:33
Сейсмолог рассказал, где в Крыму высока вероятность землетрясения
 
В миреПроисшествия
 
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