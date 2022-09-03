https://crimea.ria.ru/20220903/u-beregov-krita-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoy-58-1124389131.html

У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,8

У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости Крым, 03.09.2022

У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло около греческого острова Крит, сообщает Европейский средиземноморский сейсмический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 03.09.2022

2022-09-03T08:44

2022-09-03T08:44

2022-09-03T08:44

в мире

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло около греческого острова Крит, сообщает Европейский средиземноморский сейсмический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 04.13 по времени UTC (07.13 мск). Эпицентр располагался в 118 километрах к востоку от города Ираклион. Очаг залегал на глубине два километра.От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся >>Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://crimea.ria.ru/20220901/seysmolog-rasskazal-gde-v-krymu-vysoka-veroyatnost-zemletryaseniya-1124369635.html

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